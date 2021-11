¿Te tocó?: falla en servidores de Tesla no permite a conductores ingresar a sus vehículos

Varios centenares de conductores de Tesla se han quedado sin poder entrar en sus vehículos por culpa de un fallo en la aplicación móvil del fabricante. También se han reportado fallos de ubicación del coche. El propio Elon Musk, CEO de la compañía, se vio obligado el pasado viernes a arrojar luz a esta problemática ante las quejas de sus clientes.

El excéntrico empresario contestó a un usuario surcoreano de Tesla – que tiene cuenta de Twitter verificada y hace una cobertura informativa de todo lo relacionado con los coches eléctricos –, que reportó un "error 500 del servidor". Musk primero avisó que lo iba a investigar y posteriormente avisó que la aplicación debería volver a estar operativa pronto.

I’m experiencing 500 server error to connect my @tesla Model 3 on my iOS app in Seoul, S.Korea. Seems like this is a worldwide issue. @elonmusk — Jaehwan Cho 조재환 (@hohocho) November 19, 2021