Se levantan voces críticas sobre el Metaverso: qué razones esgrimen para no ver todo "color de rosa"

El gigante de las redes sociales de propiedad corporativa Facebook se está preparando para rastrearte hasta los extremos del Metaverso, si lo permites

La semana pasada, Facebook cambió su nombre a Meta y anunció sus planes para impulsar el desarrollo del Metaverso, una forma completamente nueva de interactuar y navegar por Internet. Ahora, el panorama del Metaverso tiene un gigante corporativo de miles de millones de dólares compitiendo por el timón, lo que ha hecho que su futuro sea aún más incierto.

Nos guste o no, las grandes corporaciones probablemente jugarán un papel importante en cómo se desarrolla y evoluciona el Metaverso. Pero, ¿estará plagado de los mismos problemas que enfrentan los gigantes de las redes sociales de hoy, o las plataformas y servicios descentralizados ocuparán un lugar central?

Construyendo un jardín amurallado digital

En la conferencia Facebook Connect de la semana pasada, el fundador y CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anunció planes para gastar u$s 10 mil millones solo este año en el desarrollo del Metaverso, un ecosistema de experiencias digitales interconectadas, servicios y plataformas que se combinan a la perfección con el mundo real.

Pero como Facebook ha demostrado una y otra vez, como cuando dio marcha atrás en su promesa de no requerir una cuenta de Facebook para usar sus productos Oculus, es casi seguro que buscará imponer controles estrictos sobre cómo se usa y se accede al Metaverso. Después de todo, los bloqueos del ecosistema son una forma popular y probada de forzar un compromiso continuo mientras se aísla a la competencia.

Dado que el propio Zuckerberg anunció al Metaverso como la "próxima generación de Internet" que será utilizada por cientos de millones de usuarios, parece poco probable que un goliat corporativo con accionistas que complacer no haga todo lo que esté a su alcance detrás de escena para posicionar a Meta en el centro del Metaverso.

Como un panorama vasto y próximo que sin duda introducirá nuevas formas de crear, socializar y trabajar en línea, el Metaverso se convertirá en un medio omnipresente con el que la mayoría de las personas conocedoras de Internet interactuarán hasta cierto punto, indicó Cointelegraph.

Asimismo, dado el reciente lanzamiento de los condenatorios "Archivos de Facebook" por The Wall Street Journal, se ha revelado que la plataforma de redes sociales ha estado sufriendo una gran cantidad de problemas y operando con algunas prácticas comerciales seriamente dudosas, que van desde un enorme Demanda de moderación de contenidos laxos ante el trato preferencial de determinados usuarios. Todo lo cual está en marcado contraste con la supuesta visión igualitaria de Zuckerberg para el Metaverso.

Si el Metaverso está hecho a imagen de Facebook, no me cuentes.

Estos documentos también muestran que Facebook está perdiendo rápidamente el favor de los millennials, la generación más propensa a interactuar con las tecnologías del Metaverso.

Meta ya ha sido ampliamente criticada por sus planes y recientemente la política estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez la etiquetó como un "cáncer para la democracia" en un reciente ataque en Twitter. Este sentimiento parece ser el consenso general en Crypto Twitter, que no reaccionó favorablemente a la noticia.

El juego está manipulado y no está a tu favor. Meta quiere ser dueño de tu identidad digital y, dada su forma, tendrá acceso a más datos que nunca. ¡No gracias!

La catapulta de blockchain

Se espera que blockchain se convierta en una de las tecnologías clave que permitan el desarrollo de un espacio virtual verdaderamente omnipresente que se pueda navegar de forma tan segura como Internet Web 2.0.

Gracias a las soluciones de identidad digital impulsadas por blockchain que impulsarán avatares digitales verdaderamente persistentes, junto con activos digitales que brindan acceso independiente de la región a servicios y productos, el Metaverso parece estar listo para heredar los valores en los que se fundó la industria blockchain, a saber, acceso sin permiso, resistencia a la censura, seguridad y descentralización.

No obstante, los titulares de la tecnología eventualmente buscarán fortalecerse en el lado de la infraestructura de blockchain en un intento de dirigir el desarrollo del Metaverso y darle forma a su propia imagen. Después de todo, dado que se prevé que la industria del Metaverso crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 13.1% en los próximos años, mientras que se prevé que el sector de la tecnología blockchain se disparará en un 32.4% hasta al menos 2025, existe un fuerte incentivo financiero para establecer un punto de apoyo temprano.

Crecimiento esperado del metaverso

Twitter se convertirá en uno de los primeros en participar en la acción con Bluesky, un protocolo de redes sociales descentralizado que eventualmente se utilizará para albergar una variedad de redes sociales, incluido Twitter. Sin embargo, dado que Twitter también ha estado sujeto a más controversias de las que le corresponden, incluidas suspensiones de cuentas dudosas, secuestros de cuentas de alto perfil y numerosos informes de censura gubernamental, no está tan claro si esto respaldará los principios básicos antes mencionados.

Sin mencionar el hecho de que Twitter (y muchas otras plataformas de redes sociales) están prohibidas en varios países. Y como hemos visto antes con el producto de billetera Novi de Facebook, los proyectos de criptomonedas corporativas tienden a atraer un escrutinio regulatorio excesivo, a menudo restringiendo severamente su alcance y eventualmente dando como resultado un producto diluido, en el que el equilibrio entre ganancias y progreso a menudo se sesga hacia el primero.

Actualmente se encuentran en desarrollo una variedad de plataformas de redes sociales cripto-nativas y proyectos de metaverso y se puede decir que tienen una gran ventaja inicial y técnica sobre las ofertas respaldadas por empresas, ya que pueden permanecer verdaderamente democráticas y sin permisos. Esto incluye empresas como Decentraland y Bloktopia, que ya brindan una visión temprana de lo que podría ser el Metaverso a través de sus economías complejas controladas por el usuario, bienes raíces virtuales y experiencias digitales basadas en la realidad virtual.

Otras plataformas de redes sociales descentralizadas de juego puro también están en el horizonte, incluido Bitorbit. Basado en Velas (una bifurcación de Solana), Bitorbit está diseñado para abordar los mismos problemas que hacen que las redes sociales corporativas sean una experiencia tan sombría para los usuarios y creadores: usar blockchain para restaurar la privacidad y ayudar a los usuarios a monetizar mejor su contenido y realizar transacciones de forma segura en línea.

Dado su potencial para cambiar radicalmente la forma en que interactuamos entre nosotros y llevamos a cabo nuestra vida diaria, el Metaverso se perfila como una tecnología fundamental para todos nosotros.

Pero con los gigantes corporativos listos para chocar con la comunidad de blockchain motivada e ingeniosa sobre el desarrollo y la naturaleza del Metaverso, aún no está claro si será otra herramienta diseñada para explotar a las masas o la tierra prometida que todos queremos.