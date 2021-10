Para el CEO de Twitter la hiperinflación "está ocurriendo" en EEUU: ¿el Bitcoin es la solución?

El cofundador y CEO de Twitter, Jack Dorsey, aportó su granito de arena sobre la escalada de la inflación en los Estados Unidos y dijo que las cosas van a empeorar considerablemente. "La hiperinflación lo va a cambiar todo", publicó Dorsey el viernes por la noche. "Está ocurriendo", sostuvo.

El tuit se publicó cuando la inflación de los precios al consumidor se acerca a un máximo de 30 años en los Estados Unidos y crece la preocupación de que el problema pueda ser peor de lo previsto por la administración Biden.

Hyperinflation is going to change everything. It’s happening. — jack⚡️ (@jack) October 23, 2021

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconoció el viernes que las presiones inflacionarias "probablemente duren más de lo que se esperaba anteriormente", y señaló que podrían prolongarse "hasta bien entrado el próximo año".

El titular del banco central estadounidense añadió que espera que la Fed comience pronto a retirar las medidas extraordinarias que proporcionó para ayudar a la economía y que, según los críticos, avivaron la racha de inflación.

Además de supervisar una plataforma de medios sociales que cuenta con 206 millones de usuarios diarios activos, Dorsey es un firme defensor del bitcoin. Dijo que Square, la plataforma de procesamiento de tarjetas de crédito y débito de la que Dorsey es cofundador, estudia la posibilidad de entrar en la minería de la criptomoneda. Square también posee bitcoin y facilita su comercio.

En respuesta a los comentarios de los usuarios, Dorsey añadió el viernes que ve que el problema de la inflación se intensifica en todo el mundo. "Pronto ocurrirá en Estados Unidos, y así el mundo", tuiteó.

It will happen in the US soon, and so the world. — jack⚡️ (@jack) October 23, 2021