Sundar Pichai: el CEO de Google opina sobre los cambios que trajo la pandemia, y mucho más

En un encuentro de medios europeos, Sundar Pichai, CEO de Google, cree que la pandemia ha llegado para cambiarlo todo, entre otras cosas, el mundo laboral

Hace pocos días se realizó una nueva edición del Google I/O, la cumbre de desarrolladores de la compañía, que fue en formato digital, y donde Pichai aseguró que "Estamos en un momento emocionante para todos", o que "El trabajo no será ya simplemente un lugar".

Sobre las diferentes miradas sobre el teletrabajo, Pichai comento que hay que entender que hay empresas con diferentes requisitos. "Nosotros también tenemos roles definidos en los que la gente necesitar estar presente los cinco días. Ahora lo que tenemos es una oportunidad para buscar dinámicas más diversas. El futuro del trabajo se debe afrontar con más flexibilidad que nunca. Como ya sabes, la idea pasa por que el 60% de los empleados vuelvan a la oficina de siempre tres días por semana y otros dos trabajen desde casa o el lugar que prefieran. Un 20% adicional aprovechará la oportunidad para moverse a otras oficinas del mundo y el 20% restante podría teletrabajar a tiempo completo", digo.

Y luego agregó "La compañía no ha desvelado aún toda la letra pequeña de este plan de trabajo 'híbrido' (puesto en marcha después de llevar a cabo ciertos pilotos). El movimiento persigue impulsar "roles más remotos". Incluso abre la puerta a equipos completamente deslocalizados, integrados por personas que no estén agrupadas en el mismo lugar, algo que les puede ayudar en la "captación de nuevo talento". "Tenemos la suerte de tener una gran presencia como empresa en todo el mundo".

"El futuro del trabajo se debe afrontar con más flexibilidad que nunca", asegura Pichai

Cuando se habla de este asunto, Pichai vuelve una y otra vez sobre el mismo mantra: "Flexibilidad". Lo hace varias veces en la conversación. "He visto lo cara que es la vivienda en áreas altamente pobladas, he visto el estrés que generan los desplazamientos... Hay una oportunidad de hacer más inspirador el trabajo dando más flexibilidad a las personas, con todo lo que eso significa para ellos: poder acudir a reuniones con los maestros de tus hijos o citas con el médico. Esto se puede hacer al mismo tiempo que se trae gente a la oficina".

Sin embargo, esta flexibilidad también tiene su cara B. La compañía ya anunció que no pagaría el mismo sueldo si uno trabaja en California que si lo hace en otro lugar, ya que ajustará el salario en función del lugar donde escoja trabajar, algo que no es posible en nuestro país.

Esta medida no es exclusiva de los de Mountain View, ya que otras empresas como Twitter han optado por esta posibilidad. En los últimos años se han encontrado con un aumento en el coste de la vida en Silicon Valley ha sido notable, entre otras cosas, por el precio de la vivienda, tal y como deslizaba el propio Pichai.

Los usuarios vienen "por elección"

2020 no ha sido un año cualquiera para este ejecutivo, como no lo ha sido para el resto de la humanidad. Su quinto aniversario como máximo gerifalte de Google —y segundo como CEO de la matriz Alphabet— le pilló en medio de la mayor crisis sanitaria que ha vivido el planeta en más de 100 años. Pero llevar el timón de un 'transatlántico' empresarial en medio de la pandemia de coronavirus no ha sido la única de las sorpresas que le deparó el pasado curso. Tuvo que acudir a la llamada del Congreso de los EEUU para declarar ante una comisión que acabó resolviendo que los GAFA eran monopolios y un riesgo potencial para la industria tecnológica patria. Después tuvo que ver cómo el Departamento de Justicia les plantaba una demanda por presunto abuso de posición dominante.

"Creemos firmemente en cómo hemos innovado a la hora de construir servicios que los consumidores realmente prefieren usar", explica acerca de estas y otras acusaciones similares que les han hecho en diversos momentos y países. "Defenderemos nuestro caso como lo hemos hecho siempre y lo abordaremos de manera constructiva. Hemos trabajado duro para innovar y construir mejores servicios para que los usuarios estén ahí por elección".

Pichai también tiene un ojo puesto en el tema judicial que tiene como protagonistas a Apple y los padres de 'Fornite'. Es cierto que el terreno de juego principal es la App Store de iOS, pero el caso ha puesto bajo la lupa la llamada 'economía de las apps' así como el funcionamiento de las tiendas digitales y las comisiones que las sustentan. El asunto, en el caso de la manzana, también tiene mosca a la UE, que acusó formalmente a la multinacional de Cupertino de incurrir en prácticas monopolísticas en el mercado de la música en 'streaming'. Si la Justicia acaba finalmente fallando a favor de Epic Games y en contra de la compañía de Tim Cook, muchos auguran un efecto dominó que podría afectar a muchas plataformas.

Aunque en ningún momento los nombra directamente, el máximo rector de Android marca distancias con el modelo de Apple. "No creo que haya un sistema operativo a gran escala que esté diseñado de manera más abierta que el nuestro", asegura. "Las empresas que utilizan el sistema operativo no necesitan ni hablar con Google", añade. Pone de ejemplo a Amazon. La compañía de Jeff Bezos utiliza AOSP, una versión de código abierto de su plataforma, para construir sus dispositivos FireTV así como sus tabletas. Esta receta, por cierto, también fue utilizada por Huawei tras el veto de Trump. La diferencia con un Android normal es que estas soluciones no tienen acceso a los Google Mobile Services y pierden algunas cosas y funciones que enriquecen y mucho la experiencia.

Hace estas diferencias extensibles a la Play Store. Asegura que tienen un "enfoque más abierto" en esta materia, ofreciendo "más opciones". "Cuando compras un teléfono Samsung, por ejemplo, verás que la tienda de aplicaciones de Samsung se instala junto a la nuestra".

"Creemos firmemente en cómo hemos innovado a la hora de construir servicios que los consumidores realmente prefieren usar", señala Pichai

La privacidad también se coló en esta cita con Pichai, de la misma manera que estuvo en el programa del Google I/O. En el evento, se anunciaron novedades que facilitarán la gestión de los datos personales en aplicaciones como Google Maps, Google Photos e incluso el propio buscador.

Este asunto ha sido siempre uno de los principales caballos de batalla de la compañía, que en los últimos tiempos ha hecho importantes cesiones en la materia, como poner fecha de caducidad a las 'cookies' de terceros en Chrome. Sin embargo, la empresa se enfrenta a una casual paradoja: muchos de sus productos avanzan hacia contenidos y resultados cada vez más ajustados a cada persona y cada momento, y al mismo tiempo aseguran tener una mayor sensibilidad hacia los datos personales.

Sobre cómo de conjugan esas dos cosas aparantemente opuestas, Pichai contesta que "Trabajamos duro para adaptarnos y estar a la altura de las expectativas de los usuarios (...) Si los usuarios nos preguntan por el tiempo y nosotros les damos el tiempo incorrecto y la localización errónea, van a estar molestos con nosotros, ¿no? La gente quiere información relevante para ellos y por tanto nos esforzamos por cumplir esas expectativas. Según hemos ido avanzando, hemos visto que podemos hacer todo esto en un ambiente de privacidad".

"La solución que han encontrado para aunar esas dos ideas opuestas, según el CEO de Google, es una técnica llamada "derecho de privacidad diferencial". Se trata de una tecnología que permite obtener conocimientos de grandes conjuntos de datos, pero al mismo tiempo se evita que se obtenga información de usuarios en particular de ese grupo. Es lo que permite, por ejemplo, poder decirte la ocupación de un restaurante en tiempo real, sin que se asocie a ti o a las personas que están allí cenando. "Siguiendo este esquema, hemos podido mejorar el teclado de nuestros móviles usando aprendizaje federado, de forma que ningún dato individual salga de los dispositivos de los usuarios", continúa. "Son nuevas técnicas que van surgiendo y nosotros las seguiremos utilizando para innovar"".

No se puede olvidar que el principal motor económico de la compañía son los datos que generan sus usuarios, que se utilizan para generar anuncios más efectivos y ajustados a cada uno de nosotros. Un modelo de éxito que le ha permitido controlar más del 30% del mercado de publicidad mundial, muy por delante de Facebook (23%) y Amazon (10%). Sin embargo, esto no ha sido óbice para que la compañía experimente con otros modelos.

"Somos muchos productos. Somos YouTube, pero también somos Google Cloud, tenemos plataformas como Android y Google Play... Tenemos diferentes modelos de negocio para cada uno", explica. "Incluso dentro de algo como YouTube, tenemos usuarios que utilizan la versión gratuita y hay algunos que optan por YouTube Premium, un modelo de suscripción. Se trata de tener un enfoque diversificado. Y lo vamos a seguir haciendo de una manera que tenga sentido para los usuarios a lo largo del tiempo", agrega. "Esto nos funciona bien, pero escucharemos y nos adaptaremos a los comentarios. Nuestro objetivo no deja de ser diversificar nuestra cartera de productos y líneas de negocio".

Fuente: El Confidencial