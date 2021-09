¿Vale la pena instalar WhatsApp Plus?: diferencias con el original y qué contras posee

WhatsApp Plus es una aplicación de mensajería instantánea paralela a la original. Permite mayor personalización. Pero tiene algunos riesgos

Desde hace ya varios años venimos escuchando sobre WhatsApp Plus. Para los que no están al tanto, se trata de una versión no oficial de la aplicación de mensajería que cuanta con más funciones.

WhatsApp Plus es una aplicación alternativa a WhatsApp que se ha vuelto muy popular. ... Se trata de una aplicación no oficial que toma el código original de la aplicación oficial y lo modifica para incorporar múltiples mejoras y ventajas que no han estado disponibles en su versión legal.

Desde la compañía propiedad de Facebook ya habían anticipado que el uso de Whatsapp Plus puede resultar en que te bloqueen para siempre de su aplicación de mensajes. Sin embargo, muchos osados la utilizan porque permite una mayor personalización.

Cuando instalas la aplicación WhatsApp Plus no se diferencia mucho de la original, pero a medida que vayas probando las funciones, podrás darte cuenta de la gran ventaja que tiene utilizar la versión no oficial.

Funciones especiales de WhatsApp Plus

Enviar archivos de hasta 50MB

Una de las ventajas es que puedes enviar archivos mucho más grandes que en la versión original. Con WhatsApp Plus puedes enviar archivos de hasta 50MB mientras que en la versión normal solo permite hasta 16MB.

WhatsApp Plus te permite hacer más cosas que la versión original

Elegir quién puede ver tus confirmaciones de lectura

En la versión oficial puedes activar o desactivar las confirmaciones de lectura, pero con la versión Plus puedes seleccionar los contactos que pueden ver o no tus confirmaciones.

Tienes más emojis

Otra gran ventaja de WhatsApp Plus es la amplia variedad de emojis que tiene, muchísimos más que la app normal.

El detalle está en que solo los usuarios que tienen WhatsApp Plus pueden verlos.

Notificación cuando un contacto está en línea

Es una función bastante útil hasta cierto punto, porque te mantiene al tanto de cuando tus contactos se han conectado a la aplicación de mensajería instantánea.

La cuestión es que al poco tiempo puede volverse fastidioso y muchos prefieren tenerlo desactivado.

Esta función no se encuentra en la versión oficial.

Modificar toda la interfaz de WhatsApp

Otro fuerte que tiene esta versión alterna es su capacidad de personalizar toda la interfaz.

Aquí podrás cambiar todo el diseño de la plataforma, desde los colores hasta las tipografías.

El WhatsApp original puede bloquearte si usás la versión alternativa

¿Cuáles son los riesgos de WhatsApp Plus?

Si bien es atrayente por su cantidad de funciones, WhatsApp Plus tiene sus riesgos. Uno de ellos es que tu número de teléfono sea bloqueado de la aplicación de mensajería instantánea oficial.

Además, no cuenta con un de los puntos fuertes de WhatsApp: el cifrado "de extremo a extremo". Es decir, no tiene el mismo nivel de seguridad frente a un posible hackeo.

En tanto que la informalidad de WhatsApp Plus hace que sus sistemas de resguardo de nuestros datos no sean de lo más fiables, indicó Ámbito.