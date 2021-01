Musk puebla el espacio: ya superó el millar de satélites en órbita y va por más

La firma aeroespacial privada SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk,0 lanzó desde el Centro Kennedy otros 60 satélites de su constelación Starlink para ofrecer acceso a Internet desde el espacio, completando la decimoséptima misión del programa.

Después de la separación de la primera etapa, el Falcon 9 aterrizó con éxito por octava vez en una plataforma no tripulada estacionada en el Océano Atlántico, constantando una amplia responsabilidad de este sistema de lanzamiento.

El cohete propulsor de la primera etapa del Falcon 9 sirvió anteriormente otras siete misiones:

La mitad del carenado del Falcon 9 anteriormente fue usada para una misión Starlink y la otra mitad para dos.

Se espera que esta megaconstelación conste de miles de satélites, volando cerca del planeta en una región del espacio llamada órbita terrestre baja. Mediante el uso de una pequeña terminal (no más grande que una computadora portátil), los usuarios en tierra podrán conectarse a la red en constante crecimiento, que actualmente se encuentra todavía en una fase de prueba beta.

Musk ha estimado que el servicio Starlink podría generar hasta u$s30.000 millones al año, aunque aún no se han anunciado precios firmes.

Con este lanzamiento, la compañía habrá enviado más de 1.000 de su conjunto inicial de 1.400 satélites Starlink de un cuarto de tonelada al espacio, más que suficiente para que SpaceX comience a implementar su servicio, informa Space.com.

Sin duda Emiliano Kargieman debe estar cumpliendo uno de sus sueños ya que su empresa Satellogic, la compañía de tecnología satelital fundada por el emprendedor argentino, anunció un acuerdo con SpaceX.

En base a esta nueva alianza, la compañía preferida de Musk, será su principal socia en el lanzamiento al espacio de sus microsatélites.

El primero de esos lanzamientos, Acuerdos de Servicios de Lanzamiento Múltiple (MLA), está programado para junio de 2021. Entonces, el famoso cohete reutilizable Falcon 9 trasportará los satélites Satellogic a la órbita baja de la Tierra, donde funcionan mapeando la superficie del planeta.

"Nos complace anunciar nuestro MLA con SpaceX, nuestro socio principal para viajes compartidos. Esperamos una larga serie de lanzamientos juntos a medida que desplegamos nuestra constelación", afirmó Kargieman, quien fundó la compañía hace 10 años junto con Gerardo Richarte.

We are happy to announce our MLA with SpaceX, our preferred partner for rideshares. We are looking forward to a long stream of launches together as we roll out our constellation. https://t.co/tQb8TJid32 — Emiliano Kargieman (@earlkman) January 19, 2021