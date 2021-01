¿No sabés qué mirar?: Netflix suma una nueva función para que no pierdas tiempo buscando

La propia plataforma de retransmisión de contenidos audiovisuales expresó que el recibimiento fue positivo durante la etapa de pruebas

En más de una ocasión nos hemos visto perdidos en el catálogo de Netflix sin saber qué ver. Sobre todo cuando no tenemos un plan previo y acudimos a la plataforma en busca de una portada o título interesante.

La compañía quiere que nos olvidemos de esta situación de una vez por todas. Durante el informe financiero correspondiente a su cuarto trimestre fiscal, Netflix confirmó que una nueva característica debutará pronto en el servicio.

Se trata de las sugerencias instantáneas desde el menú de selección de usuario. El botón "Reproducir algo" aparecerá justo por debajo del perfil seleccionado. Al hacer clic, comenzará a reproducir una película, serie o documental elegido por Netflix.

Desde luego, la plataforma se apoyará en un algoritmo para determinar cuál es el mejor título para ti. Por consiguiente, puedes esperar contenidos relacionados con tus gustos o reproducciones recientes.

Esta función inició su fase de pruebas desde julio de 2020. Según lo reportado por los usuarios que tuvieron la oportunidad de probarla, Netflix no siempre reproducía contenidos nuevos o desde el principio.

Es decir, algunas veces reanudaba episodios de series que no se terminaron o películas que ya se habían disfrutado anteriormente. Desconocemos, sin embargo, si el funcionamiento se mantendrá intacto en la versión final.

Otro punto importante, y que tú mismo podrás comprobar en la imagen inferior, es que Netflix no te especifica cuál es el contenido que pretende reproducir. Básicamente es hacer clic con la confianza de obtener una buena sugerencia en cuanto inicias la aplicación. Así, "Reproducir algo" no solo podría ayudarte a descubrir nuevas producciones de forma rápida, también a evitar que pierdas el tiempo navegando en el catálogo.

La propia plataforma expresó que el recibimiento fue positivo durante la etapa de pruebas: "Hemos estado probando una nueva función que ofrece a los suscriptores la posibilidad de elegir ver instantáneamente un título elegido solo para ellos en lugar de navegar. La respuesta ha sido positiva y planeamos implementarla a nivel mundial en la primera mitad de 2021". Sin embargo, todavía no concretan una fecha de lanzamiento.

Los estrenos de Netflix en 2021

Netflix es una de las plataformas más usadas en el mundo. Se puede ver series, películas, documentales, entre otros contenidos que los usuarios tienen la posibilidad de disfrutar.

Todos los días, todas las semanas, todos los meses y, más aún, todos los años, desde Netflix hacen una actualización de su plataforma. Esto significa que cambian algunos títulos por otros que presumen que tendrán más llegad a alos usuarios y que fomentan la rotación de contenido que es necesaria para que la plataforma se mantenga activa.

El 2021 es uno de los años con mayores expectativas, ya que le siguió al 2020, que fue uno de los peores en diversos aspectos. Además de las expectativas personales, laborales y académicas que puedan tener las personas, también hay muchos ojos puestos sobre Netflix y sobre los títulos que se estrenarán este año.

Es por eso que desde la cuenta de Twitter de Netflix Latinoamérica este martes decidieron comunicar cuáles serán los estrenos que llegarán este año. Y lo comunicaron de manera muy peculiar.

Estos son los estrenos que llegan a Netflix en el 2021

El mensaje de Twitter dice: "este 2021 nos esperan grandes noches de películas. Este es un adelanto de 27 de las más grandes, emocionantes, divertidas y espectaculares películas que llegan a Netflix junto a todas estas estrellas".

El mensaje que publicaron desde Netflix en la cuenta de Twitter

En el video, que dura dos minutos y medio, se pueden ver algunos de los títulos de las películas y series. Además, se presetan con música y con sus actores principales, que brindan un testimonio acerca de su participación en esa filmación.

Estos son los estrenos de 2021

The harder they fall, por ejemplo, es uno de los títulos que se estrenarán en 2021.

Otro de los estrenos es Thunder Force, protagonizada por Melissa McCarthy, entre otras actrices.

Bruised también se encuentra entre los estrenos previstos para este 2021, que apenas comenzó unos días atrás. Se trata de la primera película dirigida por Halle Berry.

En Netflix se pueden encontrar muchos estrenos a partir de 2021

The kissing booth 3 también forma parte de este listado de estrenos de Netflix.

A todos los chicos: para siempre es el título de otro de los estrenos de este año.

The woman in the window forma parte de esta lista, junto con Escape from Spiderhead, ¡Hoy sí!, Sweet girl y El ejército de los muertos.