Máximo histórico de Bitcoin: por qué un experto asegura que "el dinero inteligente nunca dejó de comprar"

Guy Hirsch, director gerente de eToro, aseguró que se podría "ver un nuevo máximo histórico durante o incluso antes del próximo fin de semana"

La capitalización total del mercado de criptomonedas está nuevamente por encima del nivel de u$s 1 billón, ya que los alcistas de Bitcoin empujaron el precio a u$s 40,000 el 14 de enero.

El precio de Bitcoin alcanzó los u$s 40,099 en la primeras horas de la jornada de trading del 14 de enero según los datos de Cointelegraph Markets y TradingView antes de retroceder a u$s 39,500. Esto marca un cambio rápido desde la reciente caída por debajo de u$s 31,000 y muestra que los traders profesionales y minoristas están ansiosos por ver subir el precio de BTC a pesar de la masiva liquidación de u$s 1.5 mil millones de esta semana.

Desempeño diario del mercado de criptomonedas. Fuente: Coin360

Establecer los u$s 40,000 como soporte es un nivel psicológico importante y un soporte clave que los traders están observando. Si los traders pueden convertir el nivel en soporte, entonces la extensión hacia los u$s 45,000 es el próximo movimiento que muchos traders esperan.

Si bien el repunte anterior por encima de los u$s 40,000 se debió en parte a una oleada de compras de inversores minoristas, Guy Hirsch, director gerente del ala estadounidense de eToro, ve a las instituciones como la fuerza impulsora detrás del repunte actual. De acuerdo con Hirsch, "no sería una sorpresa ver un nuevo máximo histórico durante o incluso antes del próximo fin de semana".

Gráfico de 4 horas para el par BTC/USDT. Fuente: TradingView

Hirsch aseguró que "el dinero inteligente nunca dejó de asignarse a Bitcoin, incluso cuando los traders minoristas de la última etapa que ayudaron a permitir que el último repunte superara los u$s 40,000 se vieron sacudidos en gran medida. Ahora el impulso es claramente alcista nuevamente, y la acción del precio refleja este sentimiento".

Las instituciones siguen comprando Bitcoin

Aunque la reciente volatilidad del precio de Bitcoin ha dado a algunos de los nuevos inversores institucionales un motivo para hacer una pausa, los más experimentados de las potencias financieras compraron la caída de las manos débiles, aprovechando al máximo la gran caída.

Es notable que no es sólo el BTC el que está recibiendo atención institucional mientras avanza el actual ciclo del mercado. Denis Vinokourov, jefe de investigación de Bequant, ve la creciente tendencia como un desarrollo positivo para todo el ecosistema de las criptomonedas.

Vinokourov dijo que "el interés abierto en los futuros de Bitcoin puede estar en una subida implacable, pero esto no impidió que el capital fluyera también hacia las altcoins y los productos derivados relevantes. Esto, a su vez, sugiere una compartimentación, una asignación de activos específica y una mayor maduración del mercado más amplio".

Desde aquí cualquier cosa puede pasar

Desde la caída de BTC el 11 de enero, algunas de las figuras más prominentes del espacio han estado más alcistas que nunca y también están pidiendo que Bitcoin alcance un nuevo máximo histórico en el futuro cercano.

El fundador de Decentrader, filbfilb, dijo: "El futuro inmediato de la principal criptomoneda es un 50/50 en cuanto a lo que sucede actualmente". Un movimiento por encima de los u$s 40,000 establecerá un nuevo nivel de soporte en el que "es muy probable que se vuelva a probar el máximo histórico".

El analista declaró que "la acción del precio es muy similar tanto al rechazo y corrección de los u$s 35,000 como al de los u$s 20,000. Con los u$s 35,000 logramos rebasarlos; con los u$s 20,000 tuvimos que volver a probar los mínimos".

Independientemente de lo que pase, el analista ve los u$s 40,000 dólares como un "punto de giro clave que dictará las próximas dos semanas".

Gráfico diario para el par BTC/USD. Fuente: Coin360

Las altcoins también están viendo una acción de precio positiva por tercer día consecutivo. Ether subió un 9% hasta llegar a los u$s 1,245 y Polkadot (DOT) encontró un impulso extra al subir un 33% hasta un nuevo máximo de u$s 14.92.

La capitalización de todo el mercado de criptomonedas actualmente es de u$s 1.04 billones y la tasa de dominio de Bitcoin es del 69.1%, informó Cointelegraph.