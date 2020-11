¿Qué pasa con los bitcoins cuando sus propietarios mueren?: todo lo que tenés que saber

A medida que la inversión en criptomonedas se vuelve cada vez más popular, los inversores a largo plazo están cada vez más preocupados por esta pregunta

Según un estudio de 2020 del Cremation Institute, casi el 90% de los propietarios de criptomonedas están preocupados por lo que sucederá con sus criptos después de su fallecimiento. Además, a pesar de un alto nivel de preocupación, los tenedores de criptomonedas tienen cuatro veces menos probabilidades de usar testamentos para herencias que los inversores que no son cripto.

Como se explica en su libro blanco, Bitcoin es una versión puramente peer-to-peer de efectivo electrónico, que permite que los pagos en línea se envíen directamente de una parte a otra sin pasar por una institución financiera. Como red distribuida, Bitcoin no tiene una autoridad central para controlar los fondos de los usuarios, por lo que nadie más que los propietarios pueden controlar sus activos.

En consecuencia, cada año se pierden millones de dólares en criptomonedas por la muerte de sus propietarios. La firma de seguros cripto Coincover estima que alrededor de 4 millones de Bitcoin, o u$s 68 mil millones, al cierre de esta edición, están fuera de circulación después de que se perdió el acceso, y una gran parte probablemente sea causada por la muerte.

Pero esto no significa que las criptomonedas como Bitcoin no puedan ser legadas e inevitablemente serán enterradas para siempre con el propietario fallecido. De hecho, hay varias formas en que los inversores pueden legar su cripto a la próxima generación, pero cada método requiere cierta toma de decisiones y planificación, así como algunos conocimientos generales sobre cómo funcionan las criptos.

Compartir claves con familiares de confianza

Compartir claves con familiares de confianza es probablemente uno de los métodos más sencillos para transmitir sus criptomonedas. Algunas de las personas más destacadas de la criptoindustria han afirmado públicamente que utilizan este método para garantizar que se transmita su fortuna cripto.

Hal Finney, uno de los primeros partidarios de Bitcoin y receptor de la primera transacción de Bitcoin del creador de BTC Satoshi Nakamoto, legó sus tenencias de criptomonedas a sus hijos simplemente proporcionando sus claves. Aproximadamente un año antes de su muerte en 2014, Finney escribió:

"Esas discusiones sobre la herencia de tus bitcoins tienen un interés más que académico. Mis bitcoins están almacenados en nuestra caja de seguridad, y mi hijo y mi hija son expertos en tecnología. Creo que están lo suficientemente seguros. Me siento cómodo con mi legado".

Esta práctica de herencia cripto es sencilla, pero puede que no sea adecuada para todos en la comunidad cripto. Esta forma de legar Bitcoin también podría considerarse riesgosa, ya que las claves compartidas tienen la responsabilidad de mantener seguros esos activos. Si elige este método, asegúrese de que sus herederos conozcan el plan y algunas de las mejores prácticas para la seguridad de las criptomonedas.

Algunos exchanges pueden desbloquear el acceso a las criptomonedas con un certificado de defunción

A pesar de que la red Bitcoin en sí no se preocupa por cosas como la herencia, algunos servicios de criptomonedas permiten que los familiares de un cliente fallecido accedan a sus criptoactivos. Coinbase, el principal servicio de exchange de criptomonedas y billetera con sede en Estados Unidos, por ejemplo, permite que los deudos obtengan acceso a los activos de un miembro de la familia después de proporcionar una serie de documentos que incluyen un certificado de defunción y un último testamento.

Los usuarios de Coinbase también pueden nombrar a un beneficiario en su cuenta de Coinbase. Sin embargo, el procedimiento no se apoya directamente a través de Coinbase, sino que utiliza los servicios de un abogado de planificación patrimonial.

Un portavoz de Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, le dijo a Cointelegraph que la compañía tiene políticas similares para brindar acceso a los beneficiarios de criptomonedas, pero no dio más detalles sobre el proceso. "El beneficiario debe comunicarse directamente con el servicio de atención al cliente, donde uno de nuestros agentes puede guiarlo a través del proceso", dijo el representante.

Servicios de herencia de criptomonedas: ¿Vale la pena?

También hay algunos proyectos que se dedican a asegurar la herencia de activos digitales. Por ejemplo, empresas como Safe Haven, Casa y TrustVerse están trabajando en sus propias soluciones que permiten a las personas legar sus criptoactivos utilizando tecnología blockchain y criptomonedas.

Lanzada oficialmente en septiembre, la plataforma de herencia digital de Safe Haven, Inheriti, permite a los usuarios legar el acceso no solo a criptomonedas como Bitcoin, sino también a perfiles de redes sociales como Facebook y Google+. El director ejecutivo de Safe Haven, Dujardin Logino, dijo que ni Safe Haven ni Inheriti almacenarán ningún activo digital por sí mismos, sino que proporcionarán un servicio para almacenar información cifrada en los activos en cuestión. "Es 100% su decisión quién obtiene una clave segura, ya que Safe Haven o la plataforma Inheriti no tienen idea de lo que está encriptando", dijo Logino.

Logino le dijo a Cointelegraph que Inheriti había estado ganando más tracción en medio de la pandemia de COVID-19 en curso: "En las últimas semanas hemos visto crecer nuestra plataforma a más de 1,000 usuarios únicos en el espacio. Con la situación de COVID-19, estamos experimentando una gran demanda de nuestra solución por parte de personas cripto y no cripto".

Si bien los servicios especializados pueden ofrecer una solución a medida para el problema de la herencia de criptomonedas, generalmente se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo y también cobran una tarifa. Según Logino, cada copia de seguridad de Safe Haven cuesta entre u$s 20 y u$s 40 en el token nativo de la empresa, SHA. Una solución de edición estándar también cobra una suscripción mensual de u$s 5, informó Cointelegraph.