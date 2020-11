El impacto de la nueva era: las tendencias no son la innovación ni la transformación, sino la cultura y el ADN digital

La relación del hombre con las marcas y los modelos de negocios no ha tenido en su historia un hecho tan determinante como en esta pandemia

Desde EVA, Evolution Agency creamos un espacio para observar el inmenso impacto digital de esta era, sumado a los últimos 20 años de disrupción tecnológica, pensando en el próximo 2021. La relación del hombre con las marcas y los modelos de negocios no ha tenido en su historia un hecho tan determinante y de impacto tan llamativo como en esta pandemia.

Creamos este "paper" EVA TRENDS 2021, con un formato y mirada híbrida: antropólogos, sociólogos, psicólogos, matemáticos, escritores, periodistas, podcasters, sumado a expertos de IA, Machine Learning, Blockchain. El resultado de 4 meses nos persuadió.

El único transporte que nos lleva al futuro es el hoy. Las ventajas competitivas están cercadas por la "traducción" e "interpretación". No hay libretos, no hay recetas, no hay fórmulas. El potencial está en que las compañías sean lo más parecidas a sí mismas, respetando su genética y lo que las trajo hasta acá. Cambiar la cultura organizacional, acercarte al potencial, eficientizar procesos, desde el diseño evolutivo, hay tanto para hacer en el hoy que creemos que el futuro no existe.

Descompusimos las variables de las grandes compañías tecnológicas de estos tiempos y sus resultados son asombrosos, agilidad, incertidumbre, desorden, decisión, cultura del sí. La innovación deja de ser un mito. El verbo no es "reconstruir", es "reiniciar", lo que iba a pasar en 2 o 5 años está pasando en 6 meses.

Hace 25 años que los modelos de negocios de ADN digital le están enseñando al mundo que sus paradigmas y manuales están obsoletos, cambiando industrias y libretos. El protagonista es siempre el hombre y sus necesidades, pero analizamos también cómo la cultura digital y cómo su agilidad emprendedora hackea modelos de negocios, status quos y formatos. Es un mundo de no retorno.

En nuestra mirada, aportamos además un panorama de cómo las organizaciones necesitan mirar más allá de sus narices si es que pretenden reinventarse en este mundo dinámico y colaborativo donde la evolución y la aceleración son determinantes.

#Trend 1 - "Being Digital"

Las compañías de ADN Digital de los últimos 20 años están hackeando industrias, mercados, su aceleración y vértigo no respetan modelos clásicos, ni paradigmas ni recetas. Todos los manuales que nos han traído hasta acá quedaron obsoletos.

En este capítulo observamos distintos modelos, tradicionales e híbridos. El gen emprendedor de estos tiempos agiliza el crecimiento y ve oportunidades desde su nueva cultura, su gran diferencial es la "forma" en que entienden sus propósitos, haciendo que sean determinantes y dinámicos.

Industrias centenarias y de hiper-competencia como los bancos, encuentran ahora players como NuBank que en pocos años consolidan 26 mm de clientes en Latam (donde el 70% tienen menos de 36 años), Seguros, Automotrices, Health, Alimentos, Turismo, etcétera, todas las industrias tienen un Amazon en su categoría.

Ser digital es un valor en sí mismo y una urgencia.

#Trend 2 – "Atreverse a trascender"

Las compañías están obsesionadas con el crecimiento, pero no logran reconocer, dentro de ellas, quienes son los que las hacen trascender. Buscan expertos en Transformación Digital, buscan especialistas en Data Science, pero no ponen el ojo en quiénes son los "agentes de cambio"; los trascenders.

Este talento híbrido siempre está incómodo con sus puestos, sus cargos e incluso con la definición de sus objetivos y tareas. De perfil inquieto, no se dan una vuelta por el mundo digital, se tiran de lleno en él.

Steve Jobs tuvo la visión, pero no hizo solo hizo a Apple, ni tampoco Jeff Bezos imaginó que Amazon fuera alguna vez la compañía más grande del mundo. El talento alineado a tomar oportunidades y visiones hace que el poder de las compañías se resignifique, potenciandolas y poniéndolas en su mejor formato. Son ellos quienes las transforman.

Ken Kutaragi fue quien diseñó la primera consola de video juegos para Sony, Play Station. Su visión fue tan potente que casi 30 años después sigue siendo líder indiscutido en su categoría haciendo que Sony siga trascendiendo y manteniéndose vigente.

#Trend 3 – "Dejando Huella & Haciendo Huella"

La importancia del dato y el uso responsable del mismo y el valor de hacerlo jugar un rol clave en cada paso. Todos los días, lo queramos o no, la mayoría de nosotros contribuimos a la elaboración de un retrato de lo que somos; una figuración más pública de lo que nosotros mismos suponemos. Hoy cada persona se convierte en un curador de sus propias experiencias. De alguna forma cada uno trabaja por su estilo de vida, entrenando algoritmos y fórmulas matemáticas para estar más cerca de lo que nos gusta.

El desafío es llevar la huella al conocimiento. Los datos están, lo que hace falta es saber procesarlos y usarlos con una finalidad consciente. Habrá visibles desafíos para las compañías que estén buscando desarrollar productos centrados en UX donde requieran la utilización de datos para generar una súper-customización.

#Trend 4 - IA. Automatización

El dato es el alma de la Inteligencia Artificial (IA). La evolución del dato de estos últimos tiempos hace pensar que estamos en la puerta de la Automatización y cada vez más cerca del uso masivo de la "predicción" para mejorar experiencias, usos y costos.

Si bien la IA nos ayuda a entender los negocios, el diseño de los escenarios evolutivos nos ayuda a nosotros a entender la IA. La ecuación es directamente proporcional: a mayor aplicación de la IA mayor reducción de los costos laborales. El ritmo implacable de la automatización nos está arrastrando a la frontera del nuevo mundo.

Las máquinas aprenden sin obstáculos y la IA define un escenario de incontables usos y posibilidades a personas y empresas. El 2021 tendrá como traductor de potenciales a la IA.

#Trend 5 – Homo Responsabilus

Hemos dejado a las futuras generaciones una urgencia, hemos negado durante años y décadas lo mal que le hemos hecho al mundo. Son las nuevas generaciones las que nos ponen frente a una realidad cruda. La era de la conciencia parece entender que los movimientos sociales tienen su lugar. Punto para Greta Thunberg y sus convicciones movilizadoras desatando el activismo ambiental. Ahora nos toca a los grandes tomar los temas de los grandes y que los chicos puedan volver al colegio.

Las necesidades no esperan. A veces las decisiones son desde nosotros mismos y "nuestras conciencias", a veces vienen de los emprendedores que saben traducirlas y no esperan a los dueños de las "categorías", que por cierto tomaron como una moda que en 2030 sea de Carbono Zero. Bienvenidos a la moda.

Son las necesidades de la gente las que nos exigen hoy mismo una lógica evolutiva: estamos en el universo sincerado de la post pandemia, donde nada será como hasta ahora, donde es preciso empezar a hablarle a ese homo responsabilus capaz de entender la vida a partir del consumo consciente.

#Trend 6 – Economía del Like

"Con toda la información que adquieren de nosotros y lo que dejamos visible a los demás usuarios y colegas, amigos y familiares, hay muchas cosas que podemos leer. No es leer entre líneas, sino leer entre likes", dice Ouali Benmeziane, creador del evento sobre tecnologías y comunicación Web Congress.

Al cabo de esta aventura de rastreo sobre la economía del like hemos visto que sobre gustos sí hay algo escrito. Pulgar arriba o corazón, el like es la síntesis más acabada de las conductas, la quintaesencia de un modo de ver el mundo que nos puede dar la primera conclusión: una máquina de procesar conductas digitales puede conocer a alguien mejor que un compañero de trabajo, casi tanto como un familiar y, para vuestra sorpresa, bastante más profundamente que la persona con la que duermes cada noche.

Hay avatares que facturan más que celebrities, hay presidentes de países que son precursores en la economía del cancel, hay movimientos sociales que "trolean" eventos dejando estadios vacíos, hay monedas que son canjeadas por Loyalty, hay científicos que "diseñan" nuestros comportamientos y gustos y absolutamente todo, confluye en que cada vez más tiempo estamos frente a la pantalla, dejando horas de nuestra vida, likeando.

#Trend 7 – Resignificancia del ser humano

En el devenir de la humanidad y a buena hora de resignificarse, quizá, nos venga bien (a todos), repensar esta casa común, nuestro lugar, nuestro mundo. Les vendría bien a las empresas, al mismo marketing y a la forma de comunicar, como también su forma de producir y generar "necesidades".

Si el siglo pasado resultó ser el momento de la globalización a gran escala, este nuevo tiempo que caminamos nos muestra que son las diversidades las que enriquecen nuestro mundo. Las identidades pueden ser una cárcel si quedamos aferrados a ella y a los barrotes de nuestro yo. No hay una mirada única y tampoco hay una única identidad. Por eso es valorable la conjunción de las distintas visiones y disciplinas que interactúan entre sí.

Ese ser híbrido viene a pintar un momento de la humanidad y también a descubrir una cualidad de las compañías, para quienes el ADN digital resultará vertebral a la hora de evolucionar, de resignificarse, de avanzar, de acompañar el progreso del hombre que vuelve a sí mismo.

El encuentro inesperado con la pandemia ha sido una chance de crecimiento. Nos toca dar el paso siguiente como homo evolutis: ampliar la mirada para ver cómo la vida empieza a cada instante. Ese es nuestro desafío para hacer, entre todos, un mundo mejor y, sobre todo, un mundo posible.

Para descargar el "paper" completo de "EVA Trends 2021" – click aquí

*Alejandro Mendez es CEO de EVA