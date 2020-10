Los secretos más guardados de Google, contados por 8 de sus antiguos empleados

Cada año, aproximadamente 3 millones de personas solicitan empleo en Google, siendo contratados solo el 0,2% de ellos, o lo que es lo mismo, unos 7.000

El gigante tecnológico opera actualmente en 42 ciudades de Europa y aparentemente es el mejor lugar para trabajar en Reino Unido, según la página Glassdoor.

Pero, ¿cómo es la vida después de Google?

8 exempleados, desde trabajadores junior hasta ejecutivos senior, hablan sobre cómo les ha ido la vida después de trabajar para una de las empresas más grandes del mundo.

Desde haber emprendido sus propios proyectos hasta viajar al espacio con Richard Branson, estos antiguos empleados han hablado de todo, desde lo que aprendieron hasta por qué se fueron.

Ismail Jeilani, antiguo comercial en la compañía, fundó la plataforma de tecnología educativa Scoodle

Ismail Jeilani

El ejecutivo estuvo en Google durante aproximadamente un año, como estratega de cuentas asociado. " Esto consistía en ayudar a las empresas de Reino Unido e Irlanda a mejorar sus campañas publicitarias. Al mostrar los anuncios adecuados a las personas adecuadas en el momento adecuado, tanto los consumidores como las empresas obtienen beneficio", comenta.

Durante su estadía allí aprendió mucho sobre marketing " Al ayudar a tantas empresas, pude sentirme bastante cómodo configurando y optimizando campañas de marketing para compañías de casi cualquier tamaño", a lo que agrega " La importancia de estar rodeado de personas inteligentes es que, sin darte cuenta, elevas tus estándares y tus expectativas de éxito. Esto puede ser realmente positivo para tu carrera, independientemente de lo que hagas en el futuro". Pero también asegura que " Ojalá hubiera aprendido el valor de mantener relaciones antes. Las personas que conocí hace 4 años están involucradas en muchas de las cosas que estoy haciendo ahora. Los contactos son algo fundamental".

Se fue de Google porque por más que es un gran lugar, nada supera la emoción de crear algo desde 0. "Siempre recomendaría Google como una excelente empresa para trabajar. Sin embargo, lo que es realmente importante para mí es la sensación de tener tu propio impacto. Por supuesto, esto no hubiera sido posible sin el apoyo y el talento de mis cofundadores. Recuerdo que todos estábamos presionándonos para dejar nuestros trabajos. Fue un momento divertido. Pero sin ellos, no estaría aquí".

Desde ese momento se dedica a Scoodle, "estamos creando una plataforma para que los educadores demuestren lo geniales que son. Es simple. Los educadores crean un perfil y comparten su excelente contenido. Comparten cosas como vídeos, respuestas y tarjetas de memoria flash. Esto les ayuda a crear su marca. Luego, si a los padres y estudiantes les gusta lo que ven, pueden seguir adelante y unirse a sus clases. Hemos ayudado a más de 200.000 estudiantes a aprender, lo cual es increíble. Pero esto es solo el principio".

"Nuestra filosofía de contratación en Scoodle se centra bastante en conseguir las personas más inteligentes que podamos. Quiero aprender de la gente de mi equipo, y quiero gente que pueda rechazar mis ideas si creen que estoy equivocado. Parte de eso es la cultura que creamos, y parte de ella son las personas que contratamos. Cuando tienes una gran cultura unida a gente realmente inteligente, terminarás construyendo algo como Google", sostiene.

El antiguo vicepresidente de liderazgo Fred Kofman asesora a gigantes tecnológicas y a startups

Fred Kofman revela por qué decidió dejar Google después de 2 años

Kofman esa vicepresidente de desarrollo de liderazgo.

Se fue de la compañía porque " No creo que me hubiera ido si no fuera por el confinamiento del COVID-19. Me había acostumbrado a estar increíblemente ocupado todo el día, con reuniones, vuelos... Esta es la primera vez que paso 3 meses sin cambiar de zona horaria en mucho tiempo" El proceso de partida fue una decisión compartida... "y más una conversación que una cosa unilateral. Sigo trabajando con Google como asesor externo, pero ya no soy un empleado a tiempo completo. Realmente no puedo expresar lo agradecido que estoy. Quiero que mi partida sea un ejemplo de gratitud, honor y apoyo mutuo. Es la mejor empresa para la que he trabajado y realmente me han cuidado".

Desde entonces asesora a algunas nuevas empresas más pequeñas sobre cómo pueden escalar.

El cofundador de AudioMob, Wilfrid Obeng, afirma que aprendió la importancia de la cultura en Google

El cofundador de AudioMob, Wilfrid Obeng

"Google me enseñó lecciones incalculables sobre cultura de empresa, prácticas de ingeniería y gestión de las expectativas de los clientes. Sobre el primer punto, en Google aprendí la relación entre la flexibilidad de los empleados y el aumento de la productividad. En términos de prácticas de ingeniería, la empresa me enseñó el equilibrio entre rigor y rapidez. Finalmente, me enseñó a gestionar las expectativas de algunos de los clientes publicitarios más importantes del mundo", declara Obeng.

Pero se fue porque "Google me permitió perfeccionar mis habilidades y colaborar con algunas de las mentes más brillantes que existen. Pero siempre supe que quería empezar mi propia empresa, desde muy joven. Esto es algo que incluso hablé con los gerentes y directores de Google, que siempre apoyaron mi ambición".

"Ahora soy cofundador y director de tecnología de AudioMob, que ayuda a los anunciantes a llegar a sus consumidores y a los desarrolladores de juegos a monetizar sus juegos sin interrumpirlos mediante anuncios de audio. Recientemente cerramos un millón de libras esterlinas (1.104.000 euros) en fondos de capital riesgo, incorporamos una gran cantidad de compañías de juegos móviles y hemos asegurado acuerdos con una serie de anunciantes de renombre", indica.

De lo aprendido en Google rescata la importancia de la cultura: "Los empleados son la parte más importante para construir una empresa de éxito y Google identifica el encaje cultural al principio del proceso de entrevista. Del mismo modo, en AudioMob medimos a nuestros candidatos en función de valores como el trabajo en equipo, la apertura, la flexibilidad, la diversidad, la inclusión y el potencial de crecimiento".

Rikard Steiber aprovechó la oportunidad para regresar a Suecia y acaba de lanzar una startup que administra tus cuentas online después de tu muerte

Rikard Steiber, ex ejecutivo de Google

Steiber estuvo en Google durante más de 6 años en puestos de marketing global. Más recientemente, como director de marketing global de publicidad móvil y social; marketing de productos publicitarios globales; y antes de esto, dirigí el marketing de productos para todos los productos de Google en Europa.

"En Google Marketing aprendes a "conocer al usuario, conocer la magia y conectarlos a ambos". También aprenderás que el mejor marketing es que alguien más cuente su historia. Creo que aprendí mucho sobre cómo liderar un equipo multicultural internacional y sobre cómo implementar con éxito nuevos productos digitales a nivel mundial", asegura.

Pero se fue "En parte por la oportunidad y en parte por mi familia. Tuve la oportunidad de dirigir todos los negocios digitales para la empresa de medios líder Modern Times Group, donde fui CEO de MTGx y su competidor de Netflix, Viaplay. También tuve la oportunidad de construir una empresa de deportes electrónicos líder en el mundo. Esta oportunidad se ubicó en mi ciudad natal, Estocolmo, en Suecia, donde hay roles ejecutivos limitados como este, para que mis hijos puedan aprender su idioma y estar cerca de sus abuelos", indica

Desde entonces "Me inscribí en Virgin Galactic para ir al espacio con Richard Branson, comencé la red Women in Tech más grande de Europa, un evento anual para más de 2.000 personas. En el aspecto comercial, creé la primera tienda de aplicaciones de realidad virtual global y servicio de suscripción como presidente de HTC Vive. También acabo de lanzar una startup de administración de legado digital llamada GoodTrust que aborda la cuestión de qué sucede con todas tus "cosas" digitales cuando mueres. GoodTrust se dedica a proteger la memoria de los seres queridos y asegurar sus activos después de la muerte, incluidas fotos, redes sociales y servicios financieros", concluye.

El antiguo arquitecto de sistemas Paul Taylor es ahora CEO de la firma de banca en la nube Thought Machine

Paul Taylor, CEO de Thought Machine

"Después de vender mi empresa Phonetic Arts a Google en 2010, me invitaron a unirme a la organización. Pasé 3 años en Google liderando el equipo de conversión de texto a voz.

Sobre lo aprendió allí "Todos estamos de acuerdo en que los productos de Google se desarrollan y se entregan increíblemente bien. Había fundado y salido de 2 empresas de tecnología antes de unirme a Google, así que me fascinó comprender cómo se las habían arreglado para crear un equipo humano tan productivo capaz de ofrecer productos brillantes con tanta rapidez. Descubrí que existían principios en torno a la automatización, la mejora continua y la transparencia que desbloqueaban la productividad real".

Pero se fue porque "Después de 3 años en Google, tenía ganas de iniciar un tercer negocio. Quería llevar tanto las nuevas tecnologías y como la cultura moderna de la nube a las que estuve expuesto en Google para resolver el mayor problema de la banca: la dependencia de la tecnología bancaria central heredada. Mientras los bancos operaban con tecnología antigua, el resto de industrias ya se había movido hacia la tecnología creada para el cliente del siglo XXI. Google, Netflix, Spotify habían utilizado tecnología nativa de la nube para revolucionar sus respectivas industrias y yo quería hacer lo mismo con la banca", comenta.

Desde entonces "Dejé Google para crear un motor bancario central nativo de la nube para bancos minoristas. En 2014, fundé Thought Machine. La plataforma de banca central que llevamos años construyendo, Vault, ahora se implementa en bancos de primer nivel en todo el mundo. Este año, cerramos nuestra ronda de la Serie B en 125 millones de dólares (106 millones de euros), la cuarta ronda de fintech más grande en Reino Unido este año. Esta financiación se ha dado en el contexto global de creciente demanda de infraestructura bancaria central verdaderamente resistente y preparada para el futuro", dice.

Sobre lo aprendido "No puede haber límite superior para la productividad. En Google, se requiere un trabajo manual mínimo para probar y lanzar productos. Las tareas algorítmicas para los empleados fueron reemplazadas por tareas heurísticas que requerían pensamiento crítico y creativo. Esto significa que los ingenieros dedican su tiempo a tareas de gran valor para la resolución de problemas. La máquina hace el resto. En Thought Machine hemos construido una cultura de fuerza laboral similar que nos permite generar resultados mucho más rápido y con un estándar más alto que otras empresas de la industria de la tecnología financiera", concluye.

Lewis Hemens, antiguo gerente de ingeniería, cofundó la startup de flujo de trabajo DataForm

Lewis Hemens, es trabajador de Google y cofundador de DataForm

¿Cuánto tiempo estuviste en Google y qué puesto desempeñabas mientras estabas allí?

"Estuve en Google durante 6 años y medio, y pasé los primeros 4 aproximadamente como ingeniero de software, antes de ascender para convertirme en gerente", asegura Hemens, que agrega que allí aprendio mucho: " Lo que fue bastante inusual es que era mi primer trabajo después de la universidad, lo cual creo que fue relativamente raro incluso entonces, sí, había mucho que aprender. Aprender a codificar en la universidad era una cosa, pero siempre un poco más académica y teórica. Adquirir ese conocimiento y aplicarlo al diseño de código en un entorno corporativo fue... una gran curva de aprendizaje. La tutoría en Google es increíble, y la administración fue un gran apoyo, pero esos primeros meses fueron principalmente para ponerme al día".

La razón por la que se fue era que creía que se trataba de la tasa de aprendizaje para él: " Había una amplia trayectoria profesional en Google, en la que tenías algún tipo de promoción o avance cada 18 meses aproximadamente. Una vez que estuve allí durante más de 6 años, sentí que no estaba aprendiendo nuevas habilidades al ritmo del principio. Perdí algo de entusiasmo por lo que estaba haciendo y siempre me atrajo la idea de lanzar mi propia startup".

En su aprendizaje "Lo que siempre me llamó la atención fueron sus operaciones: ¿Cómo se construye, prueba y luego lanza software? Además, la experiencia de gestión ha resultado realmente útil. Somos un equipo de 7, que no es muy diferente del tamaño del equipo que supervisé en ese entonces, y ha sido incalculable saber cómo motivar a las personas y tener en cuenta el hecho de que los empleados felices y satisfechos serán, en última instancia, la clave para una mayor productividad".

Sébastien de la Bastie, que fue uno de los principales ejecutivos europeos de Google, se ha pasado a las cámaras 3D

Sébastien de la Bastie, ex ejecutivo de Google

Su puesto en Google fue el de director de desarrollo empresarial de IA e IoT [Internet de las cosas] en EMEA. En otras palabras, seleccionaba clientes líderes en EMEA y desarrollaba nuevos productos de inteligencia artificial de Google con ellos, que se propondrían a una audiencia más amplia en el futuro.

"Aprendí cómo convertir una gran tecnología de software en un consumible para una empresa. Suena simple, pero la implementación subyacente realmente no lo es", comparte sobre su estadía en la empresa.

Se fue porque "Por más fascinante que sea el mundo digital, es solo una representación muy limitada de la realidad. Estoy más interesado en el mundo físico, de donde provienen los datos que utiliza Google en primer lugar, y donde vivimos, a fin de cuentas. Google es una gran empresa y aún está creciendo porque sigue las reglas que la definieron hace unos años. Yo quería definir las de mi próximo campo de juego", asegura.

Desde que se fue " Fui nombrado director comercial de Outsight, una startup de cámaras 3D con sede en París. Estoy trabajando para establecer a la empresa como un actor único para la percepción 3D en tiempo real. Ya hemos creado una "Plataforma de inteligencia espacial", aprovechando los recientes avances en la tecnología LiDAR", dice.

Sobre las lecciones aprendidas "Lo más importante para una organización, además de su visión de industria, es la calidad de su gente. Puedo dar fe de la veracidad de esta declaración con Google, donde aprendí algunos consejos sobre cómo encontrar personas excelentes, incorporarlas y hacer que trabajen y crezcan juntos. En Outsight, estamos planeando contratar a más de 100 personas en los próximos 18 meses", elabora.

Thomas Dullien, antiguo ingeniero de software de Google, es ahora CEO de Optymize Cloud

Thomas Dullien, CEO de Optimyze

Estuvo en Google durante 7 años como ingeniero de software de planta, a veces con y sin responsabilidades de gestión.

Sobre lo aprendido en la empresa recalca "El valor de la infraestructura interna de Google. Google es fantástico en la construcción de abstracciones que actúan como un amplificador de fuerza para desarrolladores individuales, particularmente cuando se trata de escala. "Hacer las cosas fáciles difíciles para que lo imposible se vuelva factible" puede ser una buena manera de decirlo: la infraestructura interna permite operaciones en una escala que no se conoce en ningún otro lugar".

Pero se fue porque "Google manejó mal su propio crecimiento: hay mucha construcción de imperios, varios feudos y una buena dosis de la Ley de Parkinson en juego. Ya no era tan "ágil"; y se perdió algo del idealismo y la ambición que hicieron que el anterior Google fuera inspirador".

Desde entonces ha iniciado un nuevo negocio, centrado en llevar el tipo de herramientas de eficiencia que solo están disponibles para los hiperescaladores a otras startups.

Sobre lo aprendió concluye que "El gran coste del código ineficiente en la computación a gran escala y cómo la eficiencia se convierte en una consideración comercial importante", indicó Business Insider.