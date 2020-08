Conocé cómo estos datos te ayudarán a mejorar el diseño de tu sitio web en este 2020

Cuando se diseña un sitio web hay que tener en cuenta varios aspectos, como que el 75 % de las personas basan la credibilidad de la empresa en el mismo

Contar con un sitio web es un aspecto que se puede considerar básico para todo negocio en la actualidad, sin embargo, no solo se trata de comprar un dominio y subir la información del negocio o sus productos. Con el paso del tiempo y los cambios que llegan con este al apartado web, es necesario que las firmas detrás implementen cambios para ofrecer una mejor experiencia y conseguir buenos resultados. Pensando en ello, en esta ocasión tenemos algunos datos que ayudarán a guiar algunas mejoras que todo sitio web debe contemplar en este 2020.

Según lo comparte Social Media Today, estas son algunas estadísticas que ayudarán a guiar el diseño de todo sitio web en este 2020:

75 por ciento de las personas basan la credibilidad en los sitios web

Referente a este dato destaca que si buen un negocio puede tener al mejor equipo detrás, si el sitio web no está a la altura, se puede perder hasta un cuarto de la base de los consumidores. Tal como señala la estadística, 75 por ciento de las personas basan su credibilidad hacia las empresas por cómo luce, se siente y responde el sitio web ante el trayecto que realiza el usuario.

Hay que relacionar tus estrategias de marketing y negocios con la visibilidad y diseño de tu sitio web

53 por ciento de los usuarios de dispositivos móviles abandonaran un sitio web después de 3 segundo si no carga completamente

Este dato deja ver que la velocidad lo es todo en la actualidad. Y es que con mejores tecnología llegan responsabilidades más grandes para los negocios, como proveer contenidos de forma prácticamente instantánea. El hecho de que las 50 por ciento de los visitantes de un sitio web se vayan si la página no carga en 3 segundos debe ser suficiente para entender la relevancia de trabajar en este aspecto para reducir la tasa de abandono.

59 por ciento de las personas prefiere un sitio diseñado "hermosamente"

En relación a este siguiente dato que debes contemplar para tu sitio web, se destaca que mientas 41 por ciento de los consumidores preferirían un diseño simple para ese espacio, un 59 por ciento opta más por uno que sea maravilloso. Con ello en cuenta resulta pertinente recordar que si se busca que los consumidores se mantengan comprometidos con el sito, se debe trabajar en algo sobresaliente dentro de la web.

86 por ciento de los visitantes quieren información acerca de productos y servicios

¿Sabes qué tipo de información quieren las personas cuando visitan tu sitio web? Pues tal como lo señala el dato, quieren información sobre productos o servicios. Por ello se debe poner empeño en estos contenidos para hacerlos fáciles de encontrar y que sean legibles. Con ello será posible asegurar una mejor experiencia para los usuarios al tiempo que se podrían ver impulsados los resultados.

un alto porcentaje de personas identifican tu marca gracias al formato de tu sitio web: a cuidarlo

70 por ciento de los pequeños negocios pierden los CTAs

Finalmente, y como dato que puede ser preocupante, está el hecho de que muchos negocios pequeños con un sitio web pasan por alto la importancia de los llamados a la acción.

Con los CTAs, si no son obvios, no se podrá esperar que los visitantes hagan clic en donde el negocio quiere que lo hagan. Considera destacarlos sin importar cuál sea la acción que se espera que los visitantes cumplan para que no se pasen las oportunidades de negocio, indicó América Retail.