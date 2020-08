¿Se termina el "Made in China"?: aseguran que "dejará de ser la fábrica mundial de tecnología"

¿Se termina el "Made in China"?: aseguran que "dejará de ser la fábrica mundial de tecnología"

En el último mes, uno de los principales fabricantes de Apple trasladó el 5% de su capacidad de producción a otros mercados, y este número irá en aumento

Uno de los principales proveedores de Apple y de una docena de otras gigantes tecnológicas planean dividir su cadena de suministro entre el mercado chino y Estados Unidos, declarando que el tiempo de China como fábrica del mundo ha terminado debido a la guerra comercial.

El presidente de Hon Hai Precision Industry Co., Young Liu, dijo que está agregando gradualmente más capacidad fuera de China, la principal base de producción de dispositivos desde iPhones hasta computadoras de escritorio Dell y consolas Nintendo Switch. La proporción fuera del país es ahora de 30%, frente a 25% el pasado junio.

Esa proporción aumentará a medida que la compañía, también conocida como Foxconn, traslade más fabricación al sudeste asiático y a otras regiones para evitar la escalada de aranceles sobre los productos fabricados en China destinados a los mercados estadounidenses, dijo Liu a los periodistas después de que su compañía informara los resultados financieros.

Foxconn es uno de los principales proveedores de Apple.

Te puede interesar Empezó con una mercería, es uno de los más ricos del mundo y traerá la vacuna del coronavirus a Argentina: la historia de Carlos Slim

"No importa si se trata de India, el sudeste asiático o América, habrá un ecosistema de fabricación en cada uno", dijo Liu, y agregó que si bien China seguirá desempeñando un papel clave en el imperio de fabricación de Foxconn, los "días como fábrica del mundo se han terminado".

Conflicto en puerta

La intensificación de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín ha llevado a los fabricantes de dispositivos a diversificar sus bases de producción lejos de China y Liu dijo el año pasado que el producto más valorado de Apple, el iPhone, puede ser hecho fuera de China si es necesario.

Las dos naciones permanecen en conversaciones comerciales, pero los comentarios de Liu afirman una expectativa creciente de que la cadena de suministro de productos electrónicos centrada en China se fragmentará a largo plazo.

La compañía taiwanesa reportó un ingreso neto mejor de lo esperado de 22.900 millones de dólares taiwaneses (US$778 millones) para el trimestre que terminó en junio, impulsado por una mayor demanda de iPads y MacBooks.

Los ingresos fueron de 1,13 billones de dólares taiwaneses, pero Hon Hai advirtió que espera que sus ventas del tercer trimestre disminuyan en dos dígitos en comparación con 2019, a medida que Apple retrasa el lanzamiento de su iPhone este año.

Hon Hai se está recuperando de una caída récord de ganancias en el primer trimestre a medida que la producción en sus fábricas se recuperó y las órdenes de confinamiento impulsaron la demanda de equipos informáticos domésticos. La pandemia probablemente impulsó las ventas de iPad y Mac, incluso cuando los cierres de tiendas de Apple pesaron sobre las ventas de iPhone, dijo el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, el 31 de julio después de reportar ingresos trimestrales que aplastaron las estimaciones. Apple representa la mitad de las ventas de Hon Hai.

La empresa liderada por Tim Cook fabrica y ensambla sus productos en Asia.

Te puede interesar No es Amazon ni Disney: esta plataforma gratuita es el nuevo rival a vencer de Netflix

Incluso cuando Apple obtuvo mejores resultados, a otros clientes de Hon Hai les ha ido peor. La filial que cotiza en Hong Kong, FIH Mobile Ltd., dijo el 7 de agosto en su publicación de ganancias que si bien los nuevos teléfonos de Huawei Technologies Co. han sido populares en China, no cumplieron con las expectativas en otros lugares luego de las sanciones de Estados Unidos. Xiaomi Corp., otro cliente clave, sufrió una respuesta negativa en el mercado indio en medio del aumento de las tensiones entre China y el país del sur de Asia. FIH perdió US$100 millones en el primer semestre.

Lento traslado

Foxconn ha estado cambiando sus operaciones tradicionalmente centradas en China. Hon Hai es uno de los socios de montaje de Apple que planean expandir sus operaciones en India, lo que podría ayudar al fabricante de iPhone a aumentar su presencia en el país de 1.300 millones de habitantes y trasladar parte de la cadena de suministro de la empresa estadounidense fuera de China, a medida que se deterioran los lazos entre Washington y Pekín.

Los rivales chinos también plantean un desafío creciente.

El titán de la electrónica local Luxshare Precision Industry Co. está listo para volverse el primer ensamblador chino de iPhone después de cerrar un trato en julio para comprar una planta de producción de teléfonos Apple de Wistron Corp. Si bien Hon Hai mantendrá los pedidos de ensamblaje para iPhones premium, Luxshare absorberá el negocio de los teléfonos Apple de nivel medio a básico, escribió Arthur Liao, analista de Fubon Securities, en una nota del 23 de julio.