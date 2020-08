Guerra fría 4.0: así es la "cortina de hierro digital" de Internet que quiere construir Estados Unidos

El proyecto de Mike Pompeo está en el centro de la polémica por TikTok y China y acentúa más la guerra comercial que Trump tiene contra el país asiático

El programa de Washington denominado "Red Limpia" está generando mucha polémica. Anunciado por el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo a principios de mes, el proyecto para terminar de bloquear casi por completo a China de las conexiones podría generar un problema mundial: la división total de internet.

Dividir la Internet

Según publicó este miércoles la BBC, este proyecto de "red limpia" servirá para "apoyar un movimiento preocupante" hacia la división de la internet mundial. "El Gobierno estadounidense criticó durante mucho tiempo a otros países por controlar el acceso a internet (...) y ahora vemos que los estadounidenses están haciendo eso mismo", escribió Alan Woordward, un experto en seguridad informática de la británica Universidad de Surrey, citado en el artículo.

TikTok es solo la punta del iceberg de un problema mayor

Añadió que es "estremecedor" y que está teniendo lugar "una balcanización de internet justo delante de nuestros ojos". "Es difícil no ver esto a través del prisma de las elecciones en EE. UU. en noviembre", recogió el artículo, titulado "¿Está EE. UU. a punto de dividir internet?".

Para la Casa Blanca, eliminar apps chinas "no confiables" significa, en realidad, eliminar todas las apps chinas, continuó. "Esta visión de internet de EE. UU. no hará más que hacer que sea un lugar mucho más dividido", argumentó.

Pero no sólo este artículo de la BBC puso el tema sobre la mesa: son muchos los medios, sobre todos los especializados en tecnología, que criticaron la medida. The Verge, por ejemplo, habló de un fanfarroneo. "Pero aunque el programa Red Limpia tiene un gran alcance, no está claro cómo o si se puede hacer cumplir, especialmente con la administración Trump distraída por un desafío electoral dentro de unos meses".

"Los expertos dicen que el plan en su forma actual es retórica y fanfarronería. No hay detalles técnicos sobre cómo la administración podría implementar los objetivos que describe, y no hay referencia a las herramientas legislativas que serían necesarias para que estos cambios ocurran", agregó la publicación.

Bloomberg habló de una "cortina de hierro digital", haciendo alusión a las dificultades que esto pueda llegar a ocasionar a nivel mundial. La más radicalizada de todas, la agencia de noticias Xinhua, calificó al proyecto de Pompeo como "sucio".

Qué es la red limpia: la guerra China vs. EE.UU.

La semana pasada, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anunció el lanzamiento de cinco ejes nuevos del programa en cuestión con el objetivo de "proteger la infraestructura esencial de telecomunicaciones y tecnología de EE. UU."

Mike Pompeo, propulsor del proyecto

Según se establece en esos cinco nuevos ejes, Washington tratará de retirar apps chinas que considera "no fiables" como TikTok y WeChat de las tiendas de software del país, limitar la capacidad de acceso a sistemas en la nube en el país de proveedores de servicios chinos como Alibaba, Baidu y Tencent y asegurar que China no "sabotee los cables submarinos para recabar información de inteligencia".

China denunció el proyecto: "Pompeo y otros iguales a él han abusado una y otra vez del poder del Estado para suprimir a las empresas chinas de alta tecnología con el pretexto de la seguridad nacional, a lo que China se opone firmemente", había dicho el vocero del ministro de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, según un artículo del diario Clarín.