Gran desafío para empresas: ¿cómo encontrar el "profesional ideal"?

Las empresas son cada vez más conscientes de que los recursos son limitados y los proyectos infinitos, por lo que contar con profesionales idóneos es clave

El cambio es inminente y ya llegó. El mundo del trabajo tal cual lo conocimos por los últimos años cambió, y quién no se adapta, pierde: no actualiza su negocio, la forma de llevarlo a cabo, quien no fomenta una organización de otro tipo y con las personas correctas para cumplir su misión, quedará en desventaja frente a otras compañías que ya lo están haciendo.

Workana es una síntesis de todo esto que está sucediendo. Porque en su propia existencia se encuentran los nuevos trabajadores, las nuevas habilidades, los nuevos empleadores y la nueva formas que toma el trabajo.

"La creamos pensando en que las empresas puedan ingresar, publicar las necesidades que tengan, proyectos que quizás tenían trabados, que no salían adelante porque el equipo interno siempre estaba hasta las manos, y puedan derivarle estos proyectos a alguien independiente, freelancers, que están disponibles para hacer esos trabajos de habilidades del conocimiento", afirmó Guillermo Bracciaforte Co-Founder de Workana.

El onboarding digital es cada vez más frecuente por la pandemia.

Las empresas son cada vez más conscientes de que los recursos son limitados y que los proyectos son infinitos. A la hora de encarar nuevos proyectos existe también la necesaria contraparte de no sobredimensionar estructuras con proyectos que se resuelven cada vez más en función de hitos y plazos determinados, y que muchas veces pueden durar hasta una semana.

¿Qué tener en cuenta a la hora de armar equipo? ¿Cómo sumar profesionales "ideales" para cada proyecto?

Explorar las posibilidades

¿Mix de Staff? Para realizar proyectos podemos adecuar el tipo de profesionales que precisamos. La persona ideal para cada objetivo a conseguir no es siempre la misma, podemos tener un staff permanente y combinarlo con la contratación de profesionales freelance para algunas tareas, o armar un equipo freelance para determinado proyecto. De esta manera podemos potenciar las habilidades de cada profesional en pos de la misión que tengamos por delante.

Foco en el propósito

Poner foco no solo en el propósito organizacional sino también en los propósitos individuales. Eso se traduce en escucha activa y comprometida del otro. Propósitos individuales y personales que se fusionan con los organizacionales y la importancia en ese encuentro de que ambos propósitos no sean excluyentes y tengan un mismo norte. Sin duda este es un buen método para motivar profesionales y elegir aquellos afines a la misión de la compañía.

La importancia de un buen liderazgo

La falta de liderazgo es uno de los principales problemas que enfrentan los equipos remotos, ya que muchas personas pueden ser grandes líderes cara a cara, pero carecen de las habilidades necesarias para ejercer un liderazgo remoto. Procure formar un buen líder para los proyectos remotos y necesidades que tengan la organización con foco en estas 3 habilidades:

Empatía : que entregue feedback frecuente y consistente de forma regular

: que entregue feedback frecuente y consistente de forma regular Desarrollo de la comunicación personal o verbal : se preocupan por programar videollamadas o, al menos, llamadas telefónicas con los empleados siempre que se debatan asuntos importantes.

: se preocupan por programar videollamadas o, al menos, llamadas telefónicas con los empleados siempre que se debatan asuntos importantes. Excelentes habilidades de comunicación: Con capacidad de transmitir ideas complejas, expectativas específicas, abundante información y motivaciones constantes a todo el equipo remoto. Son buenos oyentes, expresan confianza, respeto y empatía y se preocupan personalmente por sus compañeros.

Los cambios que estamos viviendo en plena digitalización de las sociedades intensificada por la pandemia y plena transformación digital de las organizaciones, es que impulsan a las empresas a buscar métodos alternativos, cambiar la forma en que se encaran los proyectos y sumar profesionales al equipo de trabajo.

Es allí donde la agilidad, practicidad y rapidez de plataformas como Workana pueden transformarse en herramientas a través de la cual reorganizar los recursos existentes, enfocándolos en proyectos con impacto directo en los objetivos o acceder a profesionales con conocimientos que pueden requerirse sólo una vez, ya capacitados y con experiencia previa; listos para llevar el proyecto adelante.

Antes de empezar la búsqueda, desde Workana recomiendan que se tenga resuelto: