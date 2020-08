Los pagos con WhatsApp son una realidad en Brasil: conocé los primeros resultados

La app de mensajería instantánea más usada en gran parte de occidente sigue ampliando sus funciones y ahora apunta a un nuevo mercado

El banco central de Brasil dijo el lunes que ya comenzaron los ensayos de pagos a través del servicio de mensajería WhatsApp de Facebook Inc en el país, calificándolo como un "importante avance".

La entidad dijo en un comunicado que las pruebas no incluyen el uso de dinero real y no están encuadradas dentro de las peticiones oficiales de Facebook, Visa Inc y Mastercard Inc para operar el sistema de pago de Brasil. El banco central indicó que estas solicitudes están siendo analizadas.

¿Whatsbank?

A esta movida se suma la noticia de que la aplicación de mensajería instantánea comenzará a probar en India esta nueva idea que se basa en es brindar créditos, préstamos y pensiones.

Los pagos por Whatsapp más cerca

WhatsApp se encuentra en una fase de prueba para ofrecer diferentes tipos de transacciones financieras a través de la aplicación. La idea final de la app de Facebook es otorgar créditos, préstamos, pensiones y facilidades a sus usuarios.

La primera experiencia se realizará en India. Allí funciona desde 2018 WhatsApp Pay, una aplicación similar a Mercado Pago donde los usuarios asocian su tarjeta al servicio de mensajería instantánea y pagan los servicios o sus compras diarias.

Sin embargo, se encontró con que el Gobierno le impidió que la plataforma tenga operaciones similares a las de un banco. Aunque esto no desalentó a los popes de la aplicación, quienes ahora buscan asociarse con un banco, o varios, para poder llevar adelante su plan.

Esta opción es muy atractiva para las entidades bancarias ya que les daría la oportunidad de acceder a las personas de bajos recursos y a todos aquellos que no están bancarizados.

¿Por qué India?

India es el país elegido por WhatsApp para experimentar en el campo financiero por dos motivos. El primero es por la gran cantidad de usuarios que utilizan la plataforma allí. El segundo se debe a que las regulaciones de varios países no permiten que una plataforma que no sea de un banco ofrezcan servicios financieros.

Los teléfonos son usados masivamente en la India

La plataforma de mensajería ha estado trabajando con distintos bancos, incluidos ICICI, Kotak Mahindra y HDFC, a lo largo de 2019 para explorar formas de brindar servicios financieros a las personas que aún no se han bancarizado, aseguró Bose.

WhatsApp Pay funciona desde 2018 en la India, sin embargo, una serie de problemas regulatorios propios del mercado financiero local, no han permitido que la aplicación se expanda para todos, informó Yahoo Finanzas.