Nuevos consumos Claro, Movistar, DirecTV y Flow: nuevos combos, menos gasto

Las empresas de telecomunicaciones comienzan a brindar propuestas comerciales híbridas que permiten contratar servicios de video por fuera de los paquetes

Crackle, Starz, Noggin son sólo algunos de los proveedores de contenido que incluirán los diversos operadores de telecomunicaciones como parte de nuevas propuestas comerciales que integrarán menos señales de TV paga, a un costo más bajo y montado sobre una conexión de banda ancha. Y como una alternativa, a veces adicional, a la propuesta de Netflix e, inclusive, de Amazon Prime Video.



Estos nombres no son populares aún, pero pertenecen a grandes compañías. Crackle es de Sony, Starz hoy es independiente (ex Liberty Media) y Noggin (infantil) de Viacom, gigantes de la industria del espectáculo y del entretenimiento por donde se los mire. Algunos de ellos ya están presentes con algunos operadores que actúan en distintas zonas del país.



Su popularidad será creciente e irá de la mano de los nuevos modelos de negocios que vayan activando los diversos prestadores de servicios de telecomunicaciones en tiempos en los que la competencia comenzará a profundizarse a partir de 2019, básicamente de la mano de propuestas en combo.



Se trata de los llamados "modelos híbridos de OTT. Es decir, aquellos que combinan señales vía streaming con contenido on demand más paquetes add on, es decir: alternativas de OTT que se pueden contratar de manera adicional. Y también darlos de baja si la modalidad no interesa.

En líneas generales, se trata de paquetes que ofrecen sólo entre 18 y 20 canales de televisión –no los 300 de las ofertas más completas- con un buen acceso de banda ancha y la chance de subir estos servicios de contenidos, sean OTT puros (los que nacieron sólo bajo este formato) o los que sumaron esta posibilidad pero que surgieron del mundo de la TV paga tradicional.



En la Argentina, ya hay dos compañías que están incursionando en este modelo: Claro y Gigared. Pero en los primeros dos meses de 2019 se prevé que serán muchas más las empresas que incursionen en esta iniciativa.



Claro, por caso, ofrece a sus clientes de los servicios paquetizados la chance de contratar Crackle y Noggin, por un plus mensual de $120 el primero y $90 el segundo. Y darlos de baja si no satisfacen la expectativa.



Actualmente, la compañía está proponiendo un paquete de Internet más telefonía (por ahora no está comercializando la TV). Esto le da acceso a los clientes a Clarovideo y a Claromúsica. En este esquema, los clientes pueden sumar el OTT de Sony y el de Viacom que, como Netflix, corren sobre la banda ancha.



Gigared es el otro que está brindando esta posibilidad, aunque con una oferta más amplia. En una de ellas, suma a la oferta de banda ancha y televisión Crackle y Fox Premium por un costo mensual determinado. Y sobre él posee la chance de agregar otros contenidos.



Otra de las alternativas que brinda esta compañía, cuya actividad está concentrada principalmente en el litoral argentino (Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe) es contratar el servicio de triple play y sumar los proveedores de contenidos que se quieran, desde el de Sony hasta las señales Premium que se emiten por internet como HBO o Golden premier, entre otras alternativas.



Si bien sube el costo del paquete mensual porque se trata de una conexión de más ancho de banda, brinda sobre el valor que implica sumar esa otra señal que se quiere incorporar al paquete. Es un esquema similar al que, por ejemplo, se aplica para la contratación del fútbol.

Aunque Noggin tiene presencia sólo como add on en Clarovideo, podría formar parte de otras propuestas de streaming a partir del año próximo. Desde Viacom se mantienen en negociaciones con varios prestadores para ampliar su universo de usuarios.



Las firmas que sumarán esta alternativa a partir de 2019 en la Argentina serán Movistar y DirecTV. Y no se descarta que también haga lo propio Telecom con Flow.



Tanto Movistar como DirecTV ya activaron estas estrategias comerciales en Chile y Colombia. Y, según pudo saber iProUP, la decisión es que se aplique en todos los países donde ambas firmas poseen operaciones. En otras palabras, ambas bajarán esta propuesta en 2019.

Movistar TV incluirá hacia adelante la posibilidad de contratar a otros OTT por fuera de la oferta que ya brinda, y que combina telefonía con banda ancha, televisión y Netflix. Se sumarían, en el futuro, los OTT ya mencionados además de Amazon Prime Video en un esquema similar.



Y lo mismo ocurrirá con DirecTV, que lanzará DirecTV Go en la Argentina en el primer trimestre del año, tal como informó iProUP. Al servicio la compañía brinda, tal como se ve en las filiales de Chile y Colombia, se añadirán algunas de las alternativas mencionadas.



Flow, en tanto, también podría avanzar en un esquema similar. Esto no quiere decir que abandone su modelo actual sino que incorpore uno, nuevo, como manera de responder a ese público que ya no quiere contratar un paquete de 300 señales, pero que sí desea un buen servicio de banda ancha sobre el cual consumir lo que más le interese.



En momentos en que Flow confirmó que incorporará Netflix a su propuesta comercial antes de marzo, e su grilal aparecerá un canal nuevo que permitirá ingresar al más famoso OTT. Y también le incluirá prestaciones adicionales, como colocar el nombre de un actor en el buscador general y oara que se visualice todo lo que hay sobre él, tanto en la propuesta de televisión como en la de Netflix.



La compañía volvió a expresar que mantienen conversaciones con Amazon Prime Video pero hasta ahora no han terminado de ponerse de acuerdo. Y hacia adelante podrían subirse, en un esquema similar, otros OTT de los llamados puros.



Los nuevos modelos de comercialización de paquetes que van explorando los diversos prestadores de telecomunicaciones están en directa relación con los fuertes cambios de comportamiento de consumo que ejercen los usuarios. Además, con la creciente demanda de contenidos que se producen por fuera de los circuitos tradicionales conocidos hasta ahora.



Un reporte de FX Network Research mostró que entre 2014 y 2018 la distribución de contenido original cayó un 17% en el abono básico de TV paga, mientras que creció un 385% en este mismo lapso en las plataformas de streaming. Una muestra de cómo se está moviendo el contenido.



Con un dato adicional no menor: en 2018 se produjeron 495 series originales a nivel mundial, en un ritmo que es similar al registrado desde 2014 en adelante, aunque claramente la balanza se inclina a favor de los servicios on line cuando se trata de producir series.



En otras palabras, mientras que entre 2014 y 2017 el servicio básico de cable acaparaba el contenido de series originales, lapso en el que venía creciendo de manera sostenida la opción de los servicios on line, la balanza se inclinó a favor de estos últimos de manera decidida en 2018.

De ahí que su participación en la distribución de contenidos en las distintas plataformas –cable básico, pago por estreno y broadcast– haya alcanzado un 30% en este año que se va.



La velocidad en los cambios de comportamiento de consumo obliga a las compañías a actuar con altos niveles de agilidad. Aquellas que sean capaces de adaptarse a lo que quieren los usuarios podrán capitalizar mejor los movimientos. Llegó la hora de centrar los servicios en quienes, en definitiva, pagan por ellos.