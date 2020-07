Summer Sale de Playstation: conocé las ofertas increíbles y los "juegazos" gratuitos de agosto

Además de habilitar varios juegos gratuitos en el próximo mes, Sony lanzó ofertas increíbles dentro del Summer Sale que termina a mediados de agosto

Ya es costumbre que sobre el final de cada mes se revelen cuáles serán los videojuegos gratuitos que llegarán a PlayStation 4 para los suscriptores de PlayStation Plus. Agosto viene acompañado por dos títulos con bastante pesos, uno de ellos un AAA y un videojuego independiente que además tiene es un estreno.

Juegos gratis

El primero de los lanzamientos gratuitos es Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered; la remasterización de una de las mejores entregas de la saga. Completamente aggiornado a los estándares visuales actuales, el juego estará disponible totalmente gratis a tan sólo un par de meses de su salida oficial. Algo que es poco común para los videojuegos que se entregan mes a mes con la suscripción de PlayStation Plus.

Hay que destacar que esta edición sólo trae el modo historia; aunque es más que motivo suficiente, ya que el título marcó un antes y un después en el género por varios momentos inolvidables que se dan en su campaña. Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered se podrá descargar a partir de hoy mismo, 28 de julio.

La saga COD trae un imperdible remasterizado

Por el otro lado, viene Fall Guys: Ultimate Knockout de Devolver Digital. Una suerte de battle royale pero totalmente absurdo y caricaturesco, el cual sólo conserva de sus pares del género la cantidad de jugadores por partida. Fall Guys: Ultimate Knockout pone a 100 jugadores en una carrera de obstáculos divertida en la cual debe haber sólo un ganador. Para lograr hacerse con la victoria será necesario superar todo tipo de trampas, así como también evitar a los demás usuarios que se interpondrán en el camino.

El dato más interesante es que este juego todavía no se estrenó y estará disponible desde su lanzamiento totalmente gratis para los suscriptores de PlayStation Plus a partir del próximo 4 de agosto. Esto le garantiza al título de Devolver Digital miles y miles de usuarios que lo jugarán por el sólo hecho de ser gratuito. De más está decir que los juegos de este publisher suelen ser adictivos y este parece no ser la excepción.

Además de estos dos videojuegos, los suscriptores recibirán Nubla 2 un título independiente desarrollado bajo el paraguas de PlayStation Talents; un programa de Sony para apoyar desarrolladores independientes. La continuación de Nubla es una aventura narrativa de plataformas en dos dimensiones que propone una viaje intenso y misterioso.

Ofertas imperdibles

Te puede interesar Notebooks a valor "blue": las mejores oportunidades para un trabajo remoto con estilo

Si no te interesan estos juegos también están las ofertas de verano de Playstation, el invierno en el hemisferio sur, que seguramente van a llamar tu atención. Sin duda uno de estos juegos imperdibles es Marvel’s Spider Man, que se puede conseguir a 20 dólares. Si se tiene en cuenta que es exclusivo de PlayStation y que fue alabado por usuarios y crítica, la inversión está más que justificada.

Uno de los shooter multiplayer que hasta el momento se mantiene más activo también está de oferta por 10 dólares: Rainbow Six Siege. A pesar de tener varios años sobre su espalda, el juego de Ubisoft no sólo es una maravilla sino que además cuenta con una comunidad super activa que garantiza cientos de horas de juego si lo tuyo son los shooters con una vena más "táctica".

Dragon Ball FighterZ, un juego impresionante de lucha

Por sólo 10 dólares también se puede conseguir Dragon Ball FighterZ. Gracias a sus animaciones ingame y a su estilo visual pasar un par de horas peleando es muy similar a ver un capítulo de la serie animada. Un juego que está balanceado perfectamente para que tanto los novatos como los expertos se diviertan jugando.

Y también por 10 dólares está disponible Dark Souls 2: Scholar of the First Sin, que llegó a PlayStation 4 con todo el contenido extra publicado hasta el momento y algunos cambios de dificultad y ubicación de enemigos. Aunque no está dirigido por Hidetaka Miyazaki, sólo fue supervisado por él, sigue siendo un juego espectacular para los que gustan del género y la saga, con jefes memorables y una dificultad extrema pero que no es frustrante como en otros juegos de la compañía.

Aunque cada oferta finaliza en días distinto, hasta mediados de agosto estarán disponibles en la store de PlayStation, reportó Infobae.