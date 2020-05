Enseñar y aprender en cuarentena: cuál es la herramienta ideal para motivar a los chicos

El autor analiza un nuevo recurso que ofrece la tecnología para que el proceso de aprendizaje sea más efectivo mientras dure el aislamiento

La pandemia de coronavirus (COVID-19) puso sobre la mesa una gran cantidad de propuestas que eran, hace unos años, solo ideas experimentales. Pero hoy, obligados por la cuarentena, son una clara realidad que puede potenciar la manera de aprender.

La educación en nuestros primeros años no estaba muy alejada de la imagen de enseñar jugando, pero todo cambia a medida que crecemos. Ser serios parece ser un parámetro para justificar la calidad educativa. En referencia a esto, no hace mucho se comenzó a utilizar la palabra en ingles Gamification, palabra que seguramente en un futuro se convierta en gamificar, pero volveremos a esto más adelante.

Considerando las ultimas líneas del párrafo anterior, me pregunto ¿se puede enseñar buscando motivar y estimular al alumno en el mismo proceso? Pero ¿cómo volvemos más divertido el proceso de aprendizaje?

Esta última pregunta sería el disparador que todo educador debería buscar si desea enseñar utilizando videojuegos. Porque si algo debemos entender, es que el uso de un videojuego en educación tiene el fin de enseñar y no sólo de entretener.

Los videojuegos son una gran herramienta para educar y entretener a los chicos durante la cuarentena

Cuando era muy joven, el videojuego "Carmen Sandiego", hoy con una nueva versión, me desafiaba a conocer el mundo y sus países. Este es uno de los casos, donde se puede aprovechar el juego con otro fin y termina siendo una buena herramienta para el profesor de geografía. Pero no siempre es así, también se crean videojuegos con el objetivo claro de enseñar.

Es el caso de mundoprimaria o La casa infantil un portal de juegos para aprender matemática, inglés y lengua, entre otras cosas. El juego mi mundo en palabras de Carlos es un juego entretenido para chicos de 6 años, pero si buscan algo más avanzado les recomiendo ta-tum donde los libros cobran vida gracias a un equipo de detectives literarios.

Los mecanismos para enseñar Matemática o literatura no son los únicos que se busca reconvertir, también los profesores de programación pueden gamificar su proceso de enseñanza. En la plataforma codecombat los estudiantes son protagonistas activos de un videojuego mientras aprenden python. Y la lista puede seguir creciendo, porque no sólo lo lúdico en educación está pensado para los más chicos, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) ofrece el videojuego Tragedy of the Commons de Psim que Involucra elementos de la biología de la población, pero también puede usarse en un contexto de ciencias sociales.

Podemos asegurar entonces que un videojuego no sólo está asociado al ocio, es también una forma interesante para enseñar. Por eso surge la palabra Gamificar, como una alternativa lúdica utilizable en cualquier contexto serio. Aprovechar la filosofía de un videojuego, no es usar videojuegos o crear un videojuego para un fin.

En realidad, es una técnica que aprovecha la experiencia para motivar y enseñar. Aunque explicar el término puede tomarnos más tiempo, el fin que se busca es obtener mejores resultados creando una experiencia positiva con mucha retroalimentación. Esta iniciativa, intenta reflejar la experiencia de un jugador cuando juega; usando recompensas, estableciendo un incentivo y una necesidad para alcanzar un logro determinado en un ambiente controlado.

Ahora sabemos que el aprendizaje no sólo tiene lugar en el aula, podemos aprender en cualquier momento de la vida y en cualquier lugar. Esta cuarentena nos está desafiando. Es un buen momento para que los padres junto a sus hijos busquen una excusa para pasar las horas juntos y, por qué no, ese tiempo jugando…

*Pablo Vilaboa es director de la Licenciatura en Producción de Videojuegos de la Universidad Abierta Interamericana (UAI).