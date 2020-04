Google, Amazon, Apple, Microsoft y otras bigtech: ¿cómo quedarán paradas tras la crisis según expertos?

La pandemia amenaza con dar todavía más poder e influencia a los gigantes digitales justo cuando sus prácticas estaban más cuestionadas

El confinamiento ha convertido a las empresas tecnológicas en una parte fundamental de la nueva vida cotidiana. A estas alturas resulta evidente que estos grupos serán los verdaderos ganadores de la crisis sanitaria global provocada por el Covid-19. Si ya eran gigantes, con facturaciones de miles de millones de dólares, ahora lo serán todavía más. Y si ya sabían mucho sobre los comportamientos, aficiones, gustos e incluso formas de pensar de sus usuarios, ese control se verá también reforzado.

"Lamentablemente, creo que se volverán todavía más poderosos", advirtió Rana Foroohar, columnista y editora del Financial Times "No solo los grandes se harán más grandes en medio de la crisis -cualquier compañía que sea rica en efectivo, pobre en deudas y virtual estará en una buena posición para comprar jugadores más pequeños-, también sospecho que su poder político aumentará", aseguró al sitio Expansión.

En su libro Don't be Evil, publicado a finales del año pasado, la autora ya alertaba sobre el enorme poder e influencia que estaban amasando estas empresas y la necesidad de controlar su tamaño. La pandemia, sin embargo, ha congelado ese clima contrario de opinión. La prioridad ya no está en investigar sus prácticas ni impedir que Amazon o Google limiten la competencia de sus rivales. Lo importante es contener al virus y todo lo que pueda resultar de utilidad es bien visto por parte de los legisladores.

Google y Apple, por ejemplo, están trabajando juntos en una aplicación de salud para trazar los contactos de las personas infectadas por el virus. "Cosas que hubiéramos pensado imposibles hace meses porque son profundamente poco éticas, como el seguimiento móvil de los datos médicos de las personas, ahora parecen ser ampliamente aceptadas", apuntó desde Italia Paulo Cardullo, investigador del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC.

El financiero es otro de los sectores donde, según los expertos, su influencia podría aumentar una vez pase la crisis. "No me extrañaría ver a Amazon entrar en el negocio de las finanzas personales y los préstamos. Stripe, la compañía de pagos, ha crecido tanto que ha creado su propio sistema de puntuación de riesgo utilizando sus datos. Amazon seguramente tiene suficiente información para hacer lo mismo, creando sus propios sistemas de evaluación de crédito para préstamos", señala Lucie Greene, consultora de innovación y autora de Silicon States: The Power and Politics of Big Tech and What It Means for Our Future. Unos préstamos que van a ser muy necesarios para la reconstrucción económica una vez pase la crisis sanitaria.

Más allá de las restricciones de los reguladores, lo que ha hecho que la presencia de estos grupos en el ámbito de la salud o las finanzas no sea mayor es la resistencia de muchos usuarios a la hora de compartir sus datos más sensibles. Algo que podría estar cerca de cambiar. "En su desesperación por que las cosas vuelvan a la normalidad, las personas se están volviendo más abiertas a compartir información con las tecnológicas. Esto puede provocar un cambio radical en la forma en que las personas ven la salud y las finanzas administradas por las Big Tech. La eficiencia y la facilidad pueden reemplazar las preocupaciones sobre la privacidad", opina Greene.

Michael Cusumano, profesor de la Sloan School of Management del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), va un paso más allá y cree que ese cambio de percepción por parte de la opinión pública ya se ha producido. "No hay duda de que el coronavirus ha cambiado nuestra visión de las plataformas digitales. Gran parte del trabajo, la socialización, la educación y el entretenimiento que solíamos tener cara a cara ahora vemos que es posible hacerlo de manera más segura a través de Internet", señaló.

Toda crisis es una oportunidad y, en el caso de las empresas de Silicon Valley, ésta puede ayudar a reparar su imagen después de años de sanciones y críticas por restringir la competencia y vulnerar la privacidad de los usuarios. Desde que comenzara la pandemia empresas como Google, Facebook, Apple o Microsoft, entre otras, han mostrado su lado más solidario: movilizando millones para ayudar a las empresas, abriendo sus plataformas de forma gratuita, donando mascarillas y material sanitario o implicándose en la lucha contra la desinformación.

También magnates como el fundador de Amazon, Jeff Bezos, o el de Twitter, Jack Dorsey, han arrimado el hombre. El primero aportó 100 millones de dólares a los bancos de alimentos de EEUU, mientras que Dorsey anunció que donará 1.000 millones de dólares a causas benéficas.

Es lo que Greene denomina como "filantropía Big Tech". Una investigación del Institute on Taxation and Economic Policy, de EEUU, reveló que durante el primer año de la reforma fiscal de Trump 91 de las empresas que confirman el Fortune 500, las mayores del país por ingresos, se las ingeniaron para no abonar ni un sólo dólar al Tesoro. El informe señala a Amazon o Netflix entre las firmas que no pagaron impuestos en 2018.

En esta línea, Cardullo, de la UOC, cree que estas empresas deberían implicarse más, sobre todo teniendo en cuenta que serán las grandes beneficiadas cuando todo pase. El investigador italiano cree que el principal efecto no deseado de esta crisis será "que se intensifique la vigilancia de las empresas de alta tecnología y los estados sobre los ciudadanos". "Tengo miedo de que la accesibilidad totalitaria de estas nuevas tecnologías dure mucho", añade.

Cusumano, del MIT, advierte que "un mayor uso también aumenta un potencial mal uso de los datos de los clientes con fines políticos y de otro tipo". Y recuerda que "las plataformas aún necesitan enfocarse más en la seguridad del usuario y las reglas de gobernanza, en lugar de solo crecer y ganar más y más dinero".