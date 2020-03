Estos consejos te ayudarán a mantener tu operación de teletrabajo segura y ágil

Cada vez son más las empresas que permiten a sus trabajadores trabajar de forma remota, pero hay que tomar resguardos para poder hacerlo bien

Veamos una serie de consejos para trabajar en remoto con seguridad y también para mantener la velocidad y la calidad de la conexión.

Cómo teletrabajar con seguridad

En primer lugar vamos a dar una serie de consejos para teletrabajar con total seguridad. Algunas recomendaciones para no poner en riesgo en ningún momento nuestros sistemas y, en definitiva, que nada afecte nuestra privacidad. Por suerte podemos llevar a cabo una serie de consejos imprescindibles, como vamos a ver.

Usar herramientas de seguridad

Algo básico en cualquier lugar y situación es hacer uso de herramientas de seguridad. Esto nos va a permitir navegar por Internet de forma protegida. Hay muchos antivirus, tanto gratuitos como de pago, así como otros muchos programas de seguridad que están diseñados para protegernos en la red.

Es importante que tengamos esto en cuenta para proteger nuestros equipos. Si vamos a teletrabajar desde casa necesitaremos que los sistemas estén seguros, no tener problemas al navegar por sitios que puedan ser peligrosos, protegernos en caso de descargar archivos maliciosos por error, etc.

Por tanto podemos decir que una de las premisas más básicas y que debemos aplicar es la de hacer uso de herramientas de seguridad. Por suerte tenemos un gran abanico de posibilidades, mucho más allá de los antivirus.

Mantener nuestro equipo actualizado

Tampoco puede faltar el hecho de tener los equipos actualizados correctamente. En ocasiones surgen vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por los piratas informáticos para llevar a cabo sus ataques. Es esencial que tengamos instalados los últimos parches y actualizaciones de seguridad.

Nuestro consejo es siempre estar alerta. Debemos estar pendientes de si han surgido vulnerabilidades o existen parches que puedan ser necesarios. Es algo que debemos aplicar sin importar el sistema operativo que estemos utilizando, así como el tipo de aplicación que usemos.

Hacer uso de servicios VPN

Los servicios VPN son muy útiles si queremos teletrabajar. Básicamente nos permiten simular nuestra ubicación de forma virtual. Podemos, entre otras cosas, acceder a las redes del trabajo desde nuestro hogar. También incorpora ciertas funciones de seguridad, como es el hecho de cifrar nuestras conexiones.

Crear copias de seguridad

Nuestros equipos no están exentos de sufrir algún problema de seguridad. Está claro que aunque tomemos medidas necesarias siempre podemos dejar alguna brecha, que surja alguna vulnerabilidad o cualquier cosa que ponga en riesgo nuestros archivos e información.

Para proteger el contenido de nuestro trabajo, de las herramientas que utilizamos, es interesante crear copias de seguridad. De esta forma todo el contenido estará siempre protegido correctamente.

Cifrar correctamente los equipos

Otro consejo importante es cifrar correctamente los equipos. Debemos utilizar contraseñas que sean fuertes y complejas. Éstas deben contener letras (mayúsculas y minúsculas), números y otros símbolos especiales. De esta forma evitaremos la entrada de posibles intrusos.

Pero esto mismo hay que aplicar a las posibles cuentas del trabajo o cualquier otra herramienta que utilicemos. Todas ellas deben estar correctamente protegidas con contraseñas.

Usar solamente programas oficiales y fiables

Por supuesto otro punto básico es hacer uso únicamente de programas oficiales y que sean totalmente fiables. De esta forma evitaremos hacer uso de software que ha podido ser utilizado de forma maliciosa. Es interesante siempre descargar desde fuentes oficiales y páginas de garantías.

Es cierto que en ocasiones nos encontramos con la posibilidad de instalar complementos adicionales con posibles mejoras a esos programas. Sin embargo esto podría acarrear también problemas de seguridad.

Separar el trabajo del uso personal

Un último consejo por seguridad es separar el trabajo del uso personal que debemos al equipo. Por ejemplo saber separar correctamente las cuentas de e-mail y no comprometer las del trabajo. Lo mismo si utilizamos servicios en la nube, navegadores, etc. Es importante separar la vida laboral de la personal en estos casos y no cometer errores que pongan en riesgo la seguridad.

Cómo mantener la velocidad y calidad de la señal

También es importante mantener la velocidad, estabilidad y calidad de la señal. No podemos trabajar en condiciones si nuestro Internet es lento y no funciona correctamente. Por tanto es interesante tener en cuenta ciertos consejos que podemos poner en práctica si hemos decidido teletrabajar.

Optar por el cable frente al Wi-Fi

Uno de los consejos más interesantes para mantener siempre la calidad y velocidad de las conexiones de Internet es optar por cable frente al Wi-Fi. De esta forma podremos evitar que la conexión vaya lenta o sufrir interrupciones.

Es cierto que hoy en día las conexiones inalámbricas están más capacitadas que hace unos años. Podemos disfrutar de una mejor velocidad, estabilidad y calidad. Además son muchos los equipos compatibles. Sin embargo si queremos evitar cualquier tipo de problemas lo ideal es conectarnos siempre que sea posible por cable.

Mantener el router en buen estado

No puede faltar el hecho de mantener el router en buen estado. A fin de cuentas es lo que nos va a proporcionar una buena conexión a Internet. Si queremos mantener la velocidad y calidad de la señal, es vital que el router esté en buen estado. Esto significa que esté protegido (conviene utilizar contraseñas fuertes, cambiar los valores de fábrica y utilizar cifrados correctos), así como actualizar el firmware cuando sea posible.

El router es, en definitiva, pieza clave para nuestro teletrabajo. Debemos asegurarnos de que está en perfectas condiciones si vamos a trabajar desde casa y no queremos sufrir ningún tipo de inconveniente.

Tener los sistemas actualizados

Por otra parte, nuestros sistemas y herramientas que utilicemos deben estar actualizados siempre. No solo por seguridad, como comentamos anteriormente, sino por rendimiento. Con cada nueva versión que aparece podemos disfrutar de mejoras importantes en cuanto a rendimiento. Esto significa que podremos disfrutar de una mayor velocidad también de la conexión si todo está actualizado correctamente

Esto debemos aplicarlo a cualquier software que vayamos a utilizar. Esto aplica tanto al propio sistema operativo como a las diferentes herramientas que vayamos a utilizar para el trabajo.

En definitiva, estos son algunos consejos interesantes si vamos a teletrabajar. Hemos seleccionado una serie de recomendaciones importantes para mantener la seguridad y no sufrir ningún tipo de problemas que comprometa nuestra privacidad. También hemos dado algunas recomendaciones para mantener la velocidad de Internet, así como la calidad y estabilidad de la conexión.

En los tiempos que vivimos el hecho de trabajar de forma remota está cada vez más presente. Esto hace también que debamos tomar medidas si queremos que todo vaya correctamente y no cometer errores que pueda afectarnos tanto a nivel laboral como a nivel personal. Por suerte hay herramientas que nos ayudan, así como consejos de buen hacer que hemos ido mencionando en este artículo, indicó Redes Zone.