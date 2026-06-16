La firma, que figura como una de las startups más innovadoras en el ámbito de la gestión de experiencia del empleado, abrió vacantes en diversas áreas

Humand, la empresa que digitaliza y centraliza la comunicación interna, la cultura y la gestión de recursos humanos, expande su equipo global con nuevas búsquedas de talento, como parte de su estrategia de internacionalización del negocio.

La firma, que se posiciona como una de las startups más innovadoras en el ámbito de la gestión de personal y experiencia del empleado, abrió vacantes en áreas clave como:

Tecnología

Experiencia del cliente

Marketing

Desarrollo comercial

Operaciones

Recursos Humanos

Legales

Carolina Mendiondo, Head of Sales Hispam de Humand, explica a iProUP que el crecimiento responde a la estrategia de innovación y al incremento constante de nuevos clientes en la empresa.

"Las posiciones que estamos incorporando responden principalmente a las áreas de desarrollo de producto, ingeniería e inteligencia artificial (IA). Además, como consecuencia de nuestro constante incremento en nuevos clientes, también los equipos comerciales están creciendo exponencialmente", sostuvo.

Startup que conquistó a Galperin ahora contrata talento: qué perfiles busca

En el área de Product Engineering, la compañía busca perfiles como Engineering Manager y Product Manager, roles esenciales para liderar el desarrollo de nuevas funcionalidades y garantizar la escalabilidad de su plataforma.

En Customer Experience (CX), se destacan posiciones como Success Account Manager, Client Onboarding Leader, Full-Cycle Success Account Manager, además de un CX Sr Business Analyst, todos orientados a fortalecer la relación con clientes y optimizar la experiencia de usuario en distintos mercados.

En Marketing, Humand abrió búsquedas para un Global PR & External Communications Analyst y un Social Media Analyst, con el objetivo de consolidar su presencia internacional y reforzar su estrategia de comunicación en un contexto de expansión acelerada.

El área de Business Development también concentra una parte importante de las vacantes, con posiciones de Business Development Representative en Norteamérica, Inbound Sales Development Representative, además de un Account Executives y de BDR Events Specialist para potenciar su estrategia de eventos y networking.

En el plano de HR & Legal, Humand abrió búsquedas para un People Operations Analyst y un Legal Specialist, reflejo de la necesidad de acompañar el crecimiento organizacional con estructuras sólidas en gestión de talento y cumplimiento normativo.

Respecto a los perfiles buscados, Mendiondo destaca que priorizan candidatos capaces de adaptarse al ritmo de una empresa en expansión.

"Buscamos personas resolutivas, que tomen decisiones con autonomía y no esperen que otros resuelvan los problemas. Valoramos a quienes entienden que su trabajo tiene un impacto directo y visible en el negocio, y que asumen esa responsabilidad con orgullo. Queremos gente dispuesta a ir siempre un paso más allá, no porque se los pidan, sino porque les importa el resultado", precisa.

Humand suma talento y te ofrece estos beneficios

En cuanto a beneficios, Humand ofrece trabajo remoto total, con oficinas disponibles pero sin obligación de presencialidad, flexibilidad horaria y un camino de desarrollo profesional para la carrera de cada colaborador.

Humand, la startup argentina en la que invirtió Galperin, suma talento a su equipo de trabajo

"En una empresa que crece al ritmo que lo hace Humand, las oportunidades aparecen constantemente y las impulsamos activamente. Te sumás a un equipo global que está redefiniendo cómo las empresas gestionan a sus personas con tecnología e inteligencia artificial. Acá tu trabajo se ve, se mide y genera diferencia", describe Mendiondo.

Por último, la vocera envía un mensaje a quienes evalúan postularse: "Si le entusiasma trabajar en un entorno donde las oportunidades aparecen todo el tiempo y donde su contribución se ve desde el día uno, este es su lugar".

La expansión de Humand, que recientemente recibió una inversión millonaria Serie A de Marcos Galperin, se da en un contexto de fuerte demanda global por soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la gestión de la fuerza laboral.

La compañía, que nació con el objetivo de atender a trabajadores sin escritorio mediante herramientas digitales de productividad y comunicación, hoy se posiciona como un actor relevante en la transformación del mundo del trabajo.

Su estrategia de contratación internacional apunta a consolidar equipos en América, Europa y Estados Unidos, con perfiles que aporten diversidad cultural y experiencia en mercados altamente competitivos.