Con propuestas en formato flexible, la Escuela de Innovación del ITBA lanza su oferta 2026 orientada a profesionales que buscan actualizarse en áreas clave

Empezó el segundo trimestre del 2026 y muchos estudiantes, jóvenes y profesionales, buscan nuevas oportunidades para ampliar su conocimiento en áreas innovadoras del mundo laboral actual.

En este sentido, se abrieron una docena de cursos y capacitaciones orientados a las últimas tendencias del mercado, con roles de alta demanda.

Carreras y cursos con salida laboral: 30 programas que podés hacer en ITBA

Concretamente, la Escuela de Innovación del ITBA informó la apertura de inscripciones para los programas ejecutivos de 2026.

Esta propuesta de educación ejecutiva está diseñada para acompañar a profesionales en la actualización de conocimientos y el desarrollo de nuevas habilidades en un entorno de transformación constante.

La oferta incluye alrededor de 60 programas organizados en cinco ejes clave (entre los que se destacan propuestas vinculadas a inteligencia artificial y agentica):

Negocios Digitales

Management y Liderazgo

Energía y minería

Ciencia y Humanidad

Programas Focalizados

Con modalidades presencial, virtual y autogestionada, los programas están diseñados para adaptarse a las necesidades de cada profesional, combinando contenidos conceptuales con herramientas prácticas.

La Escuela de Innovación del ITBA abrió casi 60 programas ejecutivos de áreas laborales innovadoras

Cada curso es dictado por especialistas del ITBA y referentes del sector, con un enfoque aplicado que permite trasladar los aprendizajes a contextos reales de trabajo.

"En un contexto donde la innovación redefine constantemente las reglas del juego, la formación continua se vuelve un factor clave para la competitividad profesional. Desde la Escuela de Innovación del ITBA buscamos ofrecer propuestas ágiles, actualizadas y alineadas con los desafíos del mercado", destacó Mariela Zoppi, Directora Ejecutiva de Escuela de Innovación ITBA .

Entre los programas más destacados que comienzan a lo largo del trimestre, se encuentran los siguientes:

Inteligencia Artificial (8 de abril)

Project Management (9 de abril)

People Analytics (14 de abril)

Gestión Eficiente de la Energía ITBA-EUREM (16 de abril)

Inteligencia Artificial para la industria - UIA (16 de abril)

Gestión Integral de Seguridad de Procesos basada en Riesgos (28 de abril)

Identificación de Peligros y Gestión de Riesgos (28 de abril)

Inteligencia Artificial Generativa Para Productos (28 de abril)

Gestión Integral Lean (5 de mayo)

Lean Operations (5 de mayo)

Transformación Cultural y de Negocio en la era de la IA (5 de mayo)

Future Thinking e Innovación Estratégica (7 de mayo)

Gestión Gerencial (8 de mayo)

Quantum Computing: bases, roadmap y aplicaciones (11 de mayo)

Deep Learning (12 de mayo)

Ciberseguridad (14 de mayo)

Cloud Data Engineering (26 de mayo)

Cloud Architecture (26 de mayo)

Agroindustria (27 de mayo)

Agroindustria - Bases para la Innovación Tecnológica (27 de mayo)

Behavioral Sciences (28 de mayo)

Neurociencias y Toma de Decisiones (28 de mayo)

Python (1 de junio)

Dirección Estratégica de PyMEs (15 de junio)

Sustentabilidad Como Estrategia de Gestión (18 de junio)

Desarrollador de Agentes de IA (AI Agent Developer) (22 de junio)

Para más información, los interesados pueden buscar el programa que más les interese en el portal oficial de la Escuela de Innovación del ITBA.