La decisión busca reducir costos y acelerar la adopción de nuevas tecnologías, con el objetivo de ahorrar unos u$s500 millones en la segunda mitad de 2026

Snapchat, una de las redes sociales más populares del mundo, confirmó el despido de 1.000 empleados, equivalente al 16% de su plantilla global, en una reestructuración que la compañía atribuyó directamente al impacto de la inteligencia artificial (IA).

La decisión busca reducir costos y acelerar la adopción de nuevas tecnologías, con el objetivo de ahorrar unos u$s500 millones en la segunda mitad de 2026.

Snapchat despide a 1.000 empleados por la inteligencia artificial

La empresa matriz, Snap Inc., comunicó que los avances en inteligencia artificial permiten que un grupo más reducido de trabajadores pueda realizar tareas que antes requerían mayor cantidad de personal.

Evan Spiegel, CEO de la compañía, explicó en un memorando interno que la decisión responde a la necesidad de adaptar la estructura laboral a un nuevo paradigma laboral, en el que la IA ya está presente en varias iniciativas de la plataforma.

Los recortes afectan a empleados de tiempo completo y se complementan con la eliminación de más de 300 vacantes abiertas, lo que confirma la intención de Snap de mantener una plantilla más reducida y eficiente.

En diciembre de 2025, la compañía contaba con 5.261 trabajadores, por lo que la salida de 1.000 empleados representa un ajuste significativo en su estructura global.

Snap Inc, matriz de Snapchat, confirmó el despidos de 1.000 empleados para priorizar el uso de IA

Snap se suma así a otras grandes tecnológicas como Meta, Amazon, Oracle y Salesforce, que en los últimos meses también anunciaron despidos masivos vinculados a la incorporación de inteligencia artificial.

La tendencia refleja cómo la automatización está transformando el mercado laboral en Silicon Valley y más allá, generando tanto oportunidades de innovación como tensiones sociales por la pérdida de puestos de trabajo.

La compañía espera que la reducción de costos y la apuesta por la IA le permitan recuperar rentabilidad en un mercado cada vez más competitivo.

A pesar de la noticia, la reacción en Bolsa fue positiva, con un repunte del 1% en las acciones tras el anuncio, lo que sugiere que los inversores respaldan la estrategia de Spiegel.