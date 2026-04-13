La IA reconfiguró estructuras laborales y desplazó a roles que durante décadas fueron la puerta de entrada al mercado laboral para jóvenes profesionales

La inteligencia artificial (IA) ya reemplazó varios trabajos en distintos sectores, y su impacto en el mercado laboral es cada vez más evidente.

La IA ya no solo "asiste" en las tareas; reconfiguró estructuras de costos completas y desplazó a roles que durante décadas fueron la puerta de entrada al mercado laboral para jóvenes profesionales.

Entre los empleos más afectados se encuentran los relacionados con atención al cliente, redacción básica, análisis de datos rutinarios, tareas administrativas, traducción automática e, incluso, soporte técnico.

Atención al cliente y chatbots

Uno de los primeros rubros en ser desplazados por la IA fue el de operadores de call centers.

Los chatbots y asistentes virtuales, impulsados por modelos de lenguaje como ChatGPT, hoy atienden consultas simples, gestionan reclamos y hasta realizan ventas básicas.

Empresas de telecomunicaciones y bancos en Argentina ya utilizan estas herramientas, reduciendo la necesidad de personal humano en tareas repetitivas.

La atención al cliente es una de las profesiones que la IA está reemplazando crecientemente

Redacción básica y generación de contenido

La IA también reemplazó a redactores de textos simples y publicitarios. Plataformas de marketing digital utilizan algoritmos para crear descripciones de productos, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales.

Aunque los escritores especializados mantienen un rol importante en la sociedad, gran parte de la producción de contenido rutinario ya se automatiza.

Análisis de datos rutinarios

En el sector financier