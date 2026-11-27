El inversor reveló a comienzos de noviembre que compró acciones de Mercado Libre en dos oportunidades, cuando cotizaban por debajo de los u$s1.500

La apuesta en Mercado Libre se realizó cerca de los u$s1.400, mientras Burry mantiene cautela sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial.

El inversor cerró su posición bajista contra el Nasdaq 100 y mantiene una estrategia predominantemente alcista con cerca del 25% de su cartera en efectivo.

Michael Burry reforzó su inversión en Mercado Libre tras considerar atractivas sus perspectivas a largo plazo en logística y servicios financieros.

Michael Burry, el inversor que anticipó la crisis financiera de 2008, modificó su estrategia y reforzó su apuesta por Mercado Libre, al tiempo que cerró las opciones bajistas que mantenía sobre el Nasdaq 100.

El movimiento reduce su exposición negativa al mercado tecnológico estadounidense y deja su cartera temporalmente más orientada a posiciones alcistas.

Michael Burry compra acciones de Mercado Libre: qué potencial ve

El fundador de Scion Asset Management considera atractivas las perspectivas de largo plazo de Mercado Libre, especialmente por sus inversiones en logística, comercio electrónico y servicios financieros en América Latina.

El inversor había revelado a comienzos de noviembre que compró acciones de Mercado Libre en dos oportunidades, cuando cotizaban por debajo de los u$s1.500.

Según explicó en su publicación, considera atractivas las perspectivas de largo plazo del negocio desde niveles cercanos a los u$s1.400 y anticipó que podría incrementar nuevamente su participación si el precio retrocediera otro 20%.

Su mirada apunta a que esos desembolsos pueden fortalecer la posición competitiva de Mercado Libre y sostener su expansión en América Latina.

Michael Burry vuelve a apostar inversiones en Mercado Libre

En sus últimos resultados trimestrales, Mercado Libre informó ingresos por u$s10.750 millones, un crecimiento interanual de 45,1%, aunque su margen operativo se ubicó en el 6,3%.

Burry abandona sus posiciones bajistas sobre el Nasdaq 100

En otra actualización compartida con sus suscriptores de Substack el miércoles 25 de noviembre, Burry confirmó que vendió la mitad restante de sus opciones de venta (puts) sobre el Nasdaq 100.

De esta manera, se desprendió por completo de esa posición, con la que buscaba obtener ganancias ante una eventual caída del índice que reúne a las principales compañías tecnológicas de Estados Unidos.

"Mi cartera está más comprada y menos vendida que en bastante tiempo", explicó el inversor, y aclaró que su exposición predominantemente alcista es temporal, ya que continúa analizando oportunidades para volver a apostar contra determinados activos.

Con una volatilidad elevada, las primas de las opciones put aumentan y pueden volver menos atractiva una apuesta contra el mercado.

Burry también consideró que vender acciones en corto puede representar una operación con una relación riesgo-beneficio desfavorable, especialmente cuando el precio de los activos puede subir de manera pronunciada.

En ese escenario, el inversor optó por cerrar su posición sobre el Nasdaq 100, conservar una porción importante de liquidez y concentrarse en compañías que considera infravaloradas.

Por el momento, las únicas posiciones bajistas mediante opciones que mantiene están vinculadas a Palantir Technologies y MetLife.

Además, reveló que aproximadamente el 25% de su cartera permanece en efectivo, una liquidez que pretende utilizar si encuentra oportunidades de inversión atractivas.

Al mismo tiempo, el inversor mantiene posiciones en compañías como JD.com, PayPal, Adobe y Lululemon.

Pese a esta estrategia, Burry no abandonó sus críticas a las valuaciones de las tecnológicas ni sus advertencias sobre el entusiasmo que genera la inteligencia artificial.

Su postura frente a la IA también es cautelosa. Burry cuestionó en distintas oportunidades el volumen de inversiones que las grandes tecnológicas destinan a infraestructura para desarrollar esta tecnología y advirtió sobre el riesgo de que parte de esos equipos pierda valor económico antes de alcanzar su utilización plena.

En particular, mantiene una mirada crítica sobre Nvidia, aunque su estrategia no supone una apuesta bajista permanente contra la compañía.

En una actualización reciente, remarcó que evalúa volver a posicionarse en contra de sus acciones si se acercan a los u$s200, pero aclaró que todavía no considera que sea el momento adecuado.