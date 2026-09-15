El inversor de La gran apuesta cuestionó las advertencias sobre los riesgos de la IA y puso el foco en el negocio detrás de la tecnología.

Para Burry, el gran debate en Wall Street no es la tecnología, sino si las expectativas de la IA son sostenibles.

El inversor, conocido por anticipar la crisis de 2008, apunta a OpenAI y Anthropic por la caída de su ventaja competitiva.

Michael Burry cuestiona el "hype" de la IA, sugiriendo que las advertencias de catástrofe buscan mantener altas valuaciones.

Michael Burry, inversor que predijo la crisis hipotecaria de 2008, volvió a poner el foco sobre uno de los grandes debates de Wall Street: cuánto hay de avance tecnológico y cuánto de expectativas en el boom de la inteligencia artificial (IA).

El inversor, conocido por anticipar la crisis hipotecaria de 2008, cuestionó las recientes advertencias de referentes del sector sobre los riesgos de un desarrollo acelerado de esta tecnología.

Su postura llega mientras crecen las dudas sobre las enormes inversiones que realizan las compañías para desarrollar modelos de IA y construir la infraestructura necesaria para sostenerlos.

Burry cuestionó en su cuenta de X que los actuales modelos de lenguaje puedan considerarse una verdadera IA general (AGI), es decir, sistemas capaces de realizar una amplia variedad de tareas intelectuales.

También apuntó contra OpenAI y Anthropic. Según su visión, la aparición de modelos chinos y de código abierto está reduciendo la ventaja que ambas compañías habían construido.

Pero su crítica más fuerte apunta al negocio. Burry sostuvo que las advertencias sobre una posible catástrofe causada por la IA pueden contribuir a mantener el "hype" alrededor de estas empresas y sus valuaciones, especialmente ante posibles salidas a bolsa.

Qué dijeron Sam Altman, Elon Musk y otros referentes sobre la IA

Burry no es el único que puso sobre la mesa los riesgos del desarrollo acelerado de la IA, aunque su lectura es muy diferente.

Dario Amodei, CEO de Anthropic, pidió desacelerar el desarrollo de los modelos más avanzados y reforzar los controles de seguridad.

Sam Altman respaldó la propuesta y anunció que OpenAI incorporará evaluadores independientes para analizar sus sistemas.

Elon Musk también apoyó el planteo de Amodei e indicó que Dario tiene razón. Los tres empresarios coincidieron en que el avance de la IA necesita mayores controles, aunque Burry puso el foco en los incentivos económicos detrás de estas advertencias.

Las dudas sobre el ritmo de crecimiento de la industria también impactaron en los mercados. Las acciones vinculadas con la IA y los fabricantes de chips registraron bajas mientras los inversores analizaban qué podría ocurrir si las compañías reducen sus inversiones o si los resultados no justifican las valuaciones actuales.

Para Burry, el problema no es que la IA vaya a desaparecer. Su advertencia apuntó a algo más conocido por Wall Street: que las expectativas hayan crecido demasiado y que los precios de las compañías ya descuenten un crecimiento difícil de sostener.

Así, el debate sobre la IA suma una nueva dimensión: además de discutir hasta dónde puede llegar la tecnología, el mercado empieza a preguntarse cuánto vale realmente el negocio construido alrededor de ella.