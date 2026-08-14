El inversor sumó acciones de la empresa argentina y aumentó posiciones cortas contra Nebius, Micron y Oracle por temor a una burbuja en la IA

* La jugada de Burry refleja la preferencia de Wall Street por compañías con flujo de caja y rentabilidad probada ante valuaciones tecnológicas exigentes.

* El inversor profundiza sus posiciones bajistas contra acciones de IA como Nebius Group, Micron y Oracle, alertando sobre una posible burbuja.

* Michael Burry apuesta alcista por Mercado Libre (MELI) y Zoetis, reforzando su confianza en estas empresas frente a la volatilidad del mercado.

El inversor Michael Burry, conocido por anticipar la crisis financiera de 2008, amplió esta semana su posición alcista en Mercado Libre mientras profundiza sus apuestas bajistas contra un grupo de acciones vinculadas a la inteligencia artificial.

Según una publicación en su cuenta de Substack, publicado este miércoles, el gestor de fondos reforzó su long en la compañía liderada por Marcos Galperin a u$s1.850 por acción y en la firma de salud animal Zoetis a u$s73,60.

Al mismo tiempo incrementó sus shorts en Nebius Group a u$s247, en Micron a u$s924 y en Oracle a u$s152, además de sus opciones put sobre el ETF iShares Semiconductor con vencimiento en marzo de 2027.

"Ambas no necesitan mayor explicación en este momento. Soy muy alcista con las dos compañías", escribió Burry sobre sus posiciones en Mercado Libre y Zoetis.

Qué dijo Michael Burry sobre la burbuja de las acciones de IA

El corazón del argumento bajista de Burry pasa por Nebius, la nube especializada en inteligencia artificial que saltó 34% en la rueda previa a su publicación.

Para el inversor, ese comportamiento bursátil es representativo de una fase madura del mercado. "Nebius es el reflejo de cómo se ve la cima de una burbuja", sostuvo, al cuestionar la estructura de precios de los contratos de capacidad de cómputo para IA.

Según su análisis, Nebius podría comprometer toda su capacidad de cómputo para 2027 en contratos de mediano plazo a un costo de entre u$s20 y u$s25 millones por megavatio, pero prefirió reservar capacidad para negociar acuerdos de corto plazo a precios de entre u$s40 y u$s50 millones.

Burry cuestionó que los clientes paguen hasta el doble por esa urgencia y lo relacionó con un desgaste acelerado del valor de los equipos: "La energía no se deprecia. Por lo tanto, o la GPU se está depreciando, o el cliente se está depreciando, o lo más probable, ambos".

También criticó que la compañía haya extendido de cuatro a cinco años el período de depreciación contable de sus servidores, pese a que sus propios contratos asumen un deterioro anual cercano al 50%.

El movimiento se suma a una serie de posiciones bajistas que Burry viene construyendo en el sector desde comienzos de agosto, cuando ya había apostado contra Oracle y contra la propia Nebius por lo que definió como un riesgo creciente de compromisos financieros fuera de balance en la industria de la nube.

Por qué Wall Street mira a Mercado Libre como refugio

La preferencia de Burry por Mercado Libre no es un dato aislado. La compañía lidera el ranking de las 10 fintech más valiosas de América Latina, con una capitalización bursátil de u$s95.800 millones, muy por encima de la brasileña Nubank, segunda con u$s65.600 millones.

Analistas de JPMorgan proyectan que la acción de MELI podría alcanzar los u$s2.800 hacia fines de 2026, por encima del precio al que Burry sumó su última posición.

Ese atractivo se apoya en gran medida en Mercado Pago. En el segundo trimestre de 2026, el negocio financiero ya explicó el 64% de la facturación de Mercado Libre en la Argentina, con u$s1.182 millones sobre un total de u$s1.839 millones, mientras el comercio electrónico aportó u$s657 millones. El crédito fue el segmento más dinámico, con ingresos de u$s441 millones y un salto interanual del 38,7%, en un contexto de mora bancaria récord y retracción del crédito tradicional.

La lectura de fondo, tanto en Nebius como en Mercado Libre, es la misma que atraviesa hoy a buena parte de Wall Street: frente a valuaciones tecnológicas cada vez más exigentes, los inversores empiezan a priorizar compañías con flujo de caja consolidado y rentabilidad probada por sobre las apuestas especulativas ligadas al boom de infraestructura de IA.

En ese esquema, Mercado Libre aparece como una de las pocas historias latinoamericanas capaces de combinar ambas cosas.

La apuesta bajista de Burry se da además en medio de un desembolso récord de las tecnológicas en infraestructura de IA, que alimenta temores de sobrecapacidad frente al ritmo real de adopción comercial y de retorno de la inversión en la economía productiva.