La banca digital gana terreno y las principales compañías del sector advierten sobre los desafíos regulatorios, operativos y tecnológicos que vienen

Urgen actualizar normas para la banca digital sin sucursales físicas y un trabajo colaborativo con CNV y BCRA para innovar.

Ejecutivos de Ualá, Mercado Pago y Revolut expusieron desafíos regulatorios y operativos en el Fintech & Crypto Wrap-Up 2026.

Referentes debaten la evolución de **fintech a banco** en Argentina, buscando ampliar servicios y escalar negocios ante el desafío digital.

El avance de las fintech hacia el negocio bancario y la transformación de los bancos tradicionales en plataformas digitales son dos de los principales desafíos que atraviesa el mercado financiero argentino.

Durante el encuentro Fintech & Crypto Wrap-Up 2026, organizado por el estudio jurídico Bomchil y FinLaw Association, referentes del sector debatieron sobre estos cambios en el panel Banca digital: de fintech a banco (y de banco a superapp). El espacio contó con la participación de:

Daniela Bianchi, directora de Legales de Ualá

Horacio Liendo, director senior de Legales de Mercado Libre

Martín Gonzalo Vázquez Acuña, responsable de Legales de Revolut Bank Argentina

Durante la conversación, los ejecutivos analizaron por qué las fintech buscan convertirse en bancos, cuáles son los principales desafíos regulatorios y operativos de esa transición y qué oportunidades se abren con la incorporación de nuevas tecnologías.

También debatieron sobre el futuro de los proveedores de servicios de pago (PSP), la competencia con la banca tradicional y los cambios que traerá la inteligencia artificial a la relación entre las entidades financieras y sus clientes.

Por otro lado, el encuentro contó con la presencia de Roberto E. Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y Pedro Inchauspe, director del Banco Central (BCRA). Ambos participaron de la jornada en un contexto en el que la industria busca plantear sus desafíos y necesidades ante los organismos reguladores.

Roberto Silva y Pedro Inchauspe escuchan los reclamos de las fintechs

Por qué las fintech buscan convertirse en bancos

Uno de los principales interrogantes del panel fue por qué compañías que nacieron como fintech ahora buscan obtener una licencia bancaria. Para los ejecutivos, la respuesta está vinculada con la posibilidad de:

ampliar su oferta de productos

superar ciertas limitaciones regulatorias

alcanzar una mayor escala de negocios.

En el caso de Ualá, Daniela Bianchi indicó que la decisión respondió a las dificultades que encontraron para desarrollar su negocio en distintos mercados. En algunos países, las fintech pueden comenzar a operar con ciertos productos, pero necesitan una licencia bancaria cuando buscan ampliar sus servicios.

En ese sentido, sostuvo que la licencia bancaria les permite desarrollar el modelo de negocio que tenían proyectado bajo un marco regulatorio más amplio y con mayor seguridad jurídica.

Desde Mercado Pago, Horacio Liendo planteó la discusión desde otra perspectiva: por qué las fintech no nacieron directamente como bancos. Para el ejecutivo, la respuesta está principalmente en los costos de estructura que implica operar bajo esa figura.

Además, indicó que los modelos de proveedores de servicios de pago (PSP) permiten reducir las barreras de entrada al sistema financiero y llegar a segmentos de la población que por sus características, son más difíciles de atender y monetizar para la banca tradicional.

Desde su perspectiva, comenzar con una estructura regulatoria más liviana permite que las compañías ganen escala y amplíen progresivamente sus servicios, a medida que también crecen los riesgos de su operación.

Martín Gonzalo Vázquez Acuña detalló que Revolut llegó a la Argentina tras adquirir un banco que llevaba cinco años sin operar. También mencionó que, a nivel global, la compañía utilizó distintos modelos para ingresar a cada mercado. Entre las ventajas de operar como banco, destacó:

el menor costo de fondeo

la posibilidad de ofrecer créditos a mayor escala

Los desafíos de convertirse en banco y los reclamos al BRCA y CNV

Durante el panel, los ejecutivos coincidieron en que adaptarse a las obligaciones de las entidades bancarias requiere un cambio de mentalidad dentro de las organizaciones ya que es necesario trasladar la nueva cultura a los equipos y a las decisiones del día a día.

Otro de los puntos que generó debate fue la necesidad de actualizar determinadas normas para contemplar modelos de negocio que no dependen de sucursales físicas. Según los ejecutivos, la regulación bancaría aún responde a una lógica presencial, mientras que las entidades digitales necesitan resolver esos requisitos a través de tecnologías equivalentes.

De cara a los próximos años, plantearon una serie de pedidos a los organismos reguladores. Uno de los principales fue avanzar hacia mecanismos de trabajo más colaborativos entre el sector privado y las autoridades, especialmente frente a las nuevas tecnologías cuyos riesgos y aplicaciones todavía están en desarrollo.

En ese sentido, propusieron impulsar mesas de trabajo, espacios de prueba y guías regulatorias que permitan analizar nuevas soluciones antes de establecer normas definitivas.

Otro de los reclamos fue simplificar las exigencias actuales. En particular, propusieron revisar los regímenes informativos y las obligaciones que generan costos de cumplimiento sin aportar necesariamente valor al sistema financiero.

La inteligencia artificial también apareció entre los desafíos que deberán atender el BRCA y la CNV. Los participantes anticiparon que la interacción entre los usuarios y los bancos estará cada vez más mediada por agentes de IA.

Por último, también destacaron el potencial de Argentina para convertirse en un referente regional en materia de tokenización y servicios financieros digitales.

Puntualmente, mencionaron las posibilidades que ofrece la interoperabilidad de los sistemas de pagos inmediatos de Argentina y Brasil, junto con otros mercados de la región.