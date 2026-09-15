Ualá incorporó Pendientes para visualizar facturas próximas a vencer y mantuvo alternativas de ahorro e inversión con rendimientos de hasta 24% TNA

Ualá también amplía su oferta de inversiones (TNA 19-24% en cuenta remunerada, FCI 22,8%) y educación financiera.

La función llega en un contexto de alta mora crediticia en Argentina (12,8% en mayo 2026), impulsando herramientas de orden.

Ualá incorpora "Pendientes" para visualizar facturas próximas a vencer, facilitando la gestión de pagos.

La nueva incorporación de Pendientes dentro de Ualá, permite a los usuarios visualizar desde su pantalla principal de la aplicación las facturas con vencimiento próximo.

La herramienta está pensada para quienes tienen servicios agendados en la app y busca facilitar el seguimiento de los próximos pagos sin necesidad de ingresar individualmente a cada servicio.

La incorporación llega en un contexto en el que el endeudamiento se convirtió en una preocupación creciente para los hogares argentinos y el gobierno actual.

Según datos del Banco Central, más de 20 millones de personas tienen algún tipo de financiamiento en el sistema, mientras que la mora de los créditos destinados a las familias llegó al 12,8% en mayo de 2026, uno de los niveles más elevados de los últimos años.

El deterioro de la capacidad de pago también se refleja en el uso del crédito. En mayo, la mora de las familias alcanzó un récord de 11,5% en marzo, mientras que 3,3 millones de los 20,6 millones de deudores registrados tenían más de un año de atraso y eran considerados irrecuperables por el sistema financiero.

En este escenario, contar con herramientas que permitan anticipar vencimientos, ordenar los pagos y tener mayor visibilidad sobre los gastos gana relevancia para los usuarios.

Pendiente ubica en la pantalla principal a las facturas próximas a vencer de los servicios que el usuario tiene agendados.

Cuáles son los rendimientos y las mejores alternativas para ahorrar

Por otro lado, el neobanco argentino mantuvo distintas opciones para quienes buscan obtener rendimiento sobre sus pesos.

La cuenta remunerada ofreció una tasa base de 19% TNA, que podía llegar al 21% o 24% según el nivel alcanzado por cada usuario. El beneficio se aplicaba sobre saldos de hasta $1 millón.

A esto se sumó el FCI 24/7, que registró un rendimiento de 22,8% TNA durante el mes. Se trata de un fondo común de inversión que permite disponer del dinero en cualquier momento, una alternativa pensada para quienes buscan mantener liquidez mientras generan rendimiento.

La plataforma también ofrece otras alternativas de inversión, entre ellas:

plazo fijo

acciones

bonos

CEDEAR

compra de dólares , con diferentes niveles de riesgo y horizontes de inversión

De esta manera, el usuario puede elegir entre opciones para mantener liquidez, buscar una mayor rentabilidad o dolarizar parte de sus ahorros.

Junto con la ampliación de su oferta financiera, Ualá mantiene Aula Ualá, un espacio de contenidos gratuitos sobre finanzas personales, inversiones, crédito y emprendimientos. La plataforma abordó temas como:

CEDEAR

fondos comunes de inversión

plazo fijo

diversificación

dólar

El objetivo es acercar conceptos financieros a usuarios con distintos niveles de conocimiento. Por eso, los contenidos parten de conocimientos básicos y avanzan hacia alternativas de inversión más específicas.

Entre las publicaciones también hay información sobre historial crediticio y cómo mantenerlo saludable, un aspecto que cobra relevancia en un contexto de mayor endeudamiento y mora de los hogares.