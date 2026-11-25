El ministro atribuyó la suba del dólar a la "crisis global". Además, aseguró que el traslado a precios será menor gracias al equilibrio fiscal

El ministro relativizó la recesión técnica y proyectó un arrastre positivo de 0,9% en la actividad para el próximo trimestre.

El dólar oficial cotizó a $1.615 y el blue a $1.700, mientras el Banco Central mantiene la flotación con un techo de $1.989.

Luis Caputo descartó preocupación por la suba del dólar al atribuirla a una crisis global y negó un traslado fuerte a los precios.

Luis Caputo aseguró que no le preocupa la suba del dólar, la atribuyó a una semana de crisis financiera global y descartó que se traslade con fuerza a los precios.

"No me preocupa la suba del dólar porque vino acompañada por una semana de crisis global que impactó en todo el mundo", afirmó el ministro de Economía en una entrevista con Antonio Laje en A24.

Las declaraciones llegaron tras una rueda de fuerte tensión. Así cerró el mercado el martes 24 de noviembre:

El dólar oficial terminó en $1.615 en las pizarras del Banco Nación, un récord nominal.

terminó en en las pizarras del Banco Nación, un récord nominal. El dólar blue llegó a $1.700 .

llegó a . El riesgo país de JP Morgan cerró en 1.094 puntos básicos , tras tocar 1.108 durante la jornada, el nivel más alto en más de un año.

de JP Morgan cerró en , tras tocar 1.108 durante la jornada, el nivel más alto en más de un año. Una semana antes, el 19 de noviembre, el indicador marcaba 931 puntos.

Por qué subió el dólar, según Caputo

Para explicar el salto del tipo de cambio, el ministro de Economía apuntó a factores externos.

"El dólar, en estos contextos que se denominan de sudden stop, como de parada repentina, tiende a apreciarse. Y se apreció contra todas las monedas", explicó.

Y agregó: "Nuestra moneda acompañó eso. Y está bien que así sea, porque si está habiendo un cambio global, es lógico que tu moneda acompañe".

Qué dijo Caputo sobre el traslado de la suba del dólar a precios

La principal duda para el bolsillo es si el salto cambiario se filtrará a la inflación, que según el índice de precios del INDEC marcó 2,2% en octubre.

Caputo respondió con el concepto de pass-through, el contagio del dólar a los precios:

"No tengo temor porque ahí es donde está la robustez del programa."

"Nosotros no convalidamos monetariamente esas cosas, entre otras cosas, porque no tenemos déficit."

"Entonces, todo eso hace que ese traslado sea muy menor."

El ministro también descartó cambios en el plan económico: "Seguimos absolutamente convencidos de que mientras sigamos por este camino vamos a converger a una inflación internacional".

Flotación, compras del BCRA y techo de la banda cambiaria

Sobre el esquema cambiario, el titular del Palacio de Hacienda defendió la flotación. "Estoy cómodo con que el dólar flote. Hoy hay mucho flujo exportador y el sobrante de dólares es alto", sostuvo.

Además, detalló el rol de la autoridad monetaria: "El Banco Central compra dólares constantemente: si el mercado está tranquilo, los retiene; si hay ruido, vuelca una parte para evitar volatilidades que preocupen a la gente".

El margen formal es amplio. Según registros del BCRA relevados por iProUP, el techo de la banda cambiaria se ubica en $1.989,12 para el 30 de noviembre y subirá a $2.032,88 el 31 de diciembre. Hasta ese límite, la entidad no está obligada a vender divisas.

En el mercado, en cambio, crece la cautela. Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil, advirtió a iProUP en el cierre del dólar del 19 de noviembre que "el CCL empieza a funcionar como referencia de expectativas y alimenta la demanda de dólares para atesoramiento".

Qué respondió Caputo sobre la recesión técnica

El dato de actividad de septiembre del INDEC mostró una suba de 1,1% frente a agosto, pero una caída de 1,2% interanual.

Según cálculos de economistas sobre esa serie, el tercer trimestre cerró con una baja de 1,8%, lo que anticipa una recesión técnica y su impacto en el bolsillo, es decir, dos trimestres seguidos de caída.

Caputo relativizó el concepto: "La definición de recesión técnica es una mera definición". También la calificó como "casi arbitraria".

"No veo una recesión generalizada porque los números de agosto y septiembre son positivos", argumentó el ministro, que proyectó que "septiembre deja un arrastre positivo de 0,9% para el próximo trimestre".