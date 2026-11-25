El INDEC confirmó lo que algunos economistas anticipaban desde hace meses. La actividad cayó 1,8% en el tercer trimestre, después de una baja de 0,6% en el segundo, y con dos trimestres seguidos en rojo. Todo junto derivó en lo que se conoce como recesión técnica.

El dato de septiembre trajo un alivio parcial, con una suba de 1,1% frente a agosto. Pero la actividad sigue 1,2% por debajo de un año atrás. ¿Qué significa estar en recesión y cuánto puede afectar a las familias?

Es una definición estadística, que sirve para marcar un cambio de tendencia, pero no mide cuán profunda o larga es la caída.

Por eso, los expertos distinguen entre una recesión técnica y una recesión que se siente en la vida diaria. Los analistas que releva el Banco Central en su encuesta mensual, el REM, proyectan un rebote de 2% para el último trimestre del año.

El propio Banco Central había anticipado esa recuperación. "Para el cuarto trimestre se prevé una recuperación del PIB luego de la caída del tercer trimestre", señaló la entidad.

Otros especialistas son más pesimistas. Para la economista Julieta Strasorier, los sectores que dependen del mercado interno continúan en baja y la actividad está 2,4% por debajo del nivel de diciembre de 2025. "Es un escenario de "estanflación", es decir, una economía estancada con inflación", sentencia la profesional.

Por qué cayó la actividad

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que las proyecciones oficiales sobre "los mejores 18 meses" no se cumplieron. Justificó la caída responsabilizando a la guerra en Medio Oriente y a la incertidumbre política por un posible regreso del kirchnerismo, y sostuvo que la actividad se viene recuperando desde agosto.

La recesión, sus efectos y las claves para cuidar el bolsillo (generado con IA)

El economista Luis Cetti coincide en el peso del frente externo. Según su análisis, el conflicto entre Estados Unidos e Irán impulsó salidas de capitales, "lo que forzó al sector privado a ahorrar más y a recortar consumo e inversión en el segundo y tercer trimestre". El experto suma factores como las elecciones en Brasil y Estados Unidos y la crisis de las empresas de inteligencia artificial.

Pero el problema no reside únicamente ahí. Cetti también menciona que el Banco Mundial recortó la proyección de crecimiento de 2026 para dos de cada tres economías, y que "el ajuste para Argentina fue mucho mayor que el promedio global". Es decir, también pesan los factores locales.

Strasorier, que coincide con la análisis de su colega, apunta a cuatro de ellos. El crédito estancado, una política monetaria poco clara, los costos de reconvertir sectores productivos y el riesgo político de cara a 2027.

El detalle por sector muestra una economía partida en dos. En septiembre avanzaron minería (11,1%), electricidad, gas y agua (4%), construcción (3,5%) y hoteles y restaurantes (3,4%). Cayeron la industria (1,8%), el comercio (2,2%), el agro (2%) y la intermediación financiera (11,5%). Los sectores que más empleo generan, como la industria y el comercio, son los que siguen en baja.

Cómo afecta la recesión a las familias

En los aspectos más gravitantes de la diaria, la consecuencia de la recesión se refleja de la siguiente forma.

Empleo

El desempleo alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre, con 1,73 millones de personas sin trabajo, según el INDEC. El cambio más fuerte está en la calidad del empleo. Desde el cuarto trimestre de 2023 se perdieron 631.300 puestos registrados, una caída de 4,7%, mientras que se sumaron 780.600 empleos no registrados.

La informalidad llegó al 45%. Hay casi la misma cantidad de gente trabajando, pero con menos aportes, menos estabilidad y sin acceso a crédito bancario. En Gran Córdoba el desempleo llegó al 10,5% y en Gran Rosario al 11,5% en el primer trimestre.

Consumo

El comercio bajó 2,2% interanual en septiembre y los préstamos para el consumo encadenaron seis meses consecutivos de baja hasta octubre. Muchas familias usan el crédito para cubrir gastos básicos y no para comprar bienes.

Deudas

La morosidad de las familias con billeteras virtuales y fintech llegó al 29,9% en septiembre, y las refinanciaciones de deudas marcaron un récord. Con menos actividad, es más difícil cumplir con las cuotas, y las entidades se vuelven más cuidadosas para prestar, como ocurrió cuando los bancos y las billeteras pusieron un freno a los préstamos.

Cómo protegerse del conteto

No hay recetas universales para protegerse en el actual contexto, pero hay medidas de sentido común que ayudan a pasar un período de menor actividad:

Evitar nuevas deudas para gastos corrientes. Financiar la compra del supermercado con tarjeta o con préstamos de billeteras puede resolver el mes, pero agrava el problema si los ingresos no mejoran. Si ya hay deudas, es importante negociar un plan de pagos antes de caer en mora , porque los atrasos quedan registrados en la Central de Deudores del Banco Central y dificultan el acceso al crédito durante años

Financiar la compra del supermercado con tarjeta o con préstamos de billeteras puede resolver el mes, pero agrava el problema si los ingresos no mejoran. Si ya hay deudas, , porque los atrasos quedan registrados en la Central de Deudores del Banco Central y dificultan el acceso al crédito durante años Comparar antes de refinanciar. Las entidades están dispuestas a negociar, pero cada refinanciación tiene un costo. Conviene revisar cuánto cuesta pedir un préstamo personal y qué banco cobra la tasa más baja antes de aceptar la primera oferta

Las entidades están dispuestas a negociar, pero cada refinanciación tiene un costo. Conviene revisar cuánto cuesta pedir un préstamo personal y qué banco cobra la tasa más baja antes de aceptar la primera oferta Armar un fondo de emergencia. Aunque sea chico, un ahorro equivalente a uno o dos meses de gastos permite enfrentar una baja de ingresos sin endeudarse. Para ese dinero conviene priorizar instrumentos líquidos, que se puedan retirar en el momento

Aunque sea chico, un ahorro equivalente a uno o dos meses de gastos permite enfrentar una baja de ingresos sin endeudarse. Para ese dinero conviene priorizar instrumentos líquidos, que se puedan retirar en el momento No apostar los ahorros a la recuperación. En momentos de incertidumbre aparecen ofertas de inversión con rendimientos altos. Ninguna inversión con riesgo debería usarse con dinero que la familia pueda necesitar en el corto plazo

Cuándo podría terminar la recesión

La mayoría de los economistas espera que el cuarto trimestre muestre una mejora. El Gobierno apuesta a que las concesiones viales impulsen la construcción y la actividad en general, y los analistas del REM proyectan un rebote de 2% para el último trimestre.

Pero salir de la recesión técnica no significa que las familias recuperen de inmediato lo que perdieron. La actividad sigue por debajo del máximo de marzo, el empleo formal no se recupera y el crédito sigue frenado. El dato del cuarto trimestre se conocerá recién en febrero o marzo de 2027. Hasta entonces, la recuperación que muestran algunos sectores, como la minería y la energía, todavía no llega al empleo ni al consumo de los hogares.