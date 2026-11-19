El dólar MEP y el dólar CCL experimentan nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, prolongaron sus rachas positivas
19.11.2026 • 15:20hs • Economía
Economía
Dólar blue sube a $1.640 este jueves 19 de noviembre y financieros cierran en alza
El dólar blue (o informal) sube $10 consigue a $1.640,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó $3,09 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.586,47.
Por otro lado, el dólar cripto gana $1,19, a $1.734,98.
"La brecha vuelve a generar incentivos para el famoso "puré", aunque existan restricciones operativas. Pero hay algo mucho más preocupante: el CCL empieza a funcionar como referencia de expectativas y alimenta la demanda de dólares para atesoramiento", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y remarca: "Cuanto mayor es la brecha, mayor es la tentación de dolarizarse. El Gobierno puede intervenir sobre las cotizaciones, pero no puede decretar la confianza".
"Cuando el mercado empieza a desconfiar del precio del dólar, la estabilidad cambiaria se vuelve cada vez más frágil", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.640 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $10: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP ascendió $12,77, a $1.637,31.
El dólar contado con liquidación (CCL) ganó $18,56, a $1.735,58.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, avanzó $6,50, a $2.060,50.
En tanto, el dólar mayorista creció $5,50, a $1.565,00.