El dólar MEP y el dólar CCL experimentan nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, prolongaron sus rachas positivas

Expertos advierten que el alza del contado con liquidación alimenta la desconfianza del mercado y pone en riesgo la estabilidad cambiaria actual.

El dólar oficial cierra a $1.586,47 mientras el CCL asciende a $1.735,58, ampliando una brecha que incentiva la dolarización y el atesoramiento.

El dólar blue sube $10 y cotiza a $1.640 en el microcentro porteño, reflejando una jornada de tensiones en el mercado cambiario informal.

El dólar blue (o informal) sube $10 consigue a $1.640,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $3,09 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.586,47.

Por otro lado, el dólar cripto gana $1,19, a $1.734,98.

"La brecha vuelve a generar incentivos para el famoso "puré", aunque existan restricciones operativas. Pero hay algo mucho más preocupante: el CCL empieza a funcionar como referencia de expectativas y alimenta la demanda de dólares para atesoramiento", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y remarca: "Cuanto mayor es la brecha, mayor es la tentación de dolarizarse. El Gobierno puede intervenir sobre las cotizaciones, pero no puede decretar la confianza".

"Cuando el mercado empieza a desconfiar del precio del dólar, la estabilidad cambiaria se vuelve cada vez más frágil", remarca.