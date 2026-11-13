La cotización oficial necesitaría avanzar 31,54% para alcanzar el tope de $2.032,88 fijado para el 31 de diciembre sin ventas obligatorias

La publicación del dato de inflación de octubre por parte del Indec permitió recalcular el recorrido que tendrá el esquema de flotación administrada durante el último tramo del año. Con una variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2,17% -por encima del 1,93% registrado en septiembre-, el techo de la banda cambiaria subirá hasta los $2.032,88 el próximo 31 de diciembre de 2026, fijando el umbral máximo que puede alcanzar el dólar antes de que el Banco Central (BCRA) deba intervenir con ventas obligatorias.

De acuerdo con los registros oficiales de la entidad monetaria, el límite superior pasará de los $1.989,12 previstos para el 30 de noviembre a esos $2.032,88 al cierre de diciembre, lo que implica un incremento de $43,76 en un mes. Este ajuste no se aplica de un solo salto, sino que se distribuye día a día a lo largo de las jornadas hábiles de diciembre.

Las autoridades monetarias aclaran que ese techo no funciona como una proyección oficial sobre el valor que tendrá la divisa, sino como un corredor de contención. Mientras el tipo de cambio opere por debajo de esa referencia, flota libremente según la oferta y la demanda del mercado, aunque el BCRA conserva la facultad discrecional de participar de manera ocasional para moderar episodios de volatilidad excesiva.

¿Cuánto margen tiene para subir el dólar antes de que intervenga el BCRA?

La distancia entre la cotización operativa de la plaza local y los límites del esquema cambiario muestra un amplio colchón de estabilidad para el cierre de 2026:

El dólar mayorista cerró este jueves 13 de noviembre en $1.545,50, tras registrar un avance diario de $1,50 (+0,1%) en una rueda en la que se negociaron u$s498,2 M en el segmento de contado. Partiendo de ese nivel, el tipo de cambio debería escalar:

$443,62 (+28,70%) para tocar el techo del 30 de noviembre

$487,38 (+31,54%) para alcanzar el límite superior del 31 de diciembre

En el acumulado de 2026, el dólar mayorista exhibe una suba del 6,22%, un ritmo notablemente inferior al 26,3% de inflación acumulada entre enero y octubre. En el segmento minorista, en tanto, la divisa finalizó la jornada sin cambios a $1.570 para la venta en las pizarras del Banco Nación.

¿Cómo funciona el régimen de bandas y qué pasó con las reservas?

El actual esquema cambiario se puso en marcha el 11 de abril de 2025 con una franja inicial de entre $1.000 y $1.400. Tras ajustarse a un ritmo fijo del 1% mensual hasta fines del año pasado, desde el 1 de enero de 2026 tanto el piso como el techo comenzaron a actualizarse en función del último dato de inflación mensual informado por el Indec.

En paralelo al seguimiento de los límites, el Banco Central mantuvo su racha compradora en el mercado oficial. Este jueves adquirió u$s103 M, marcando su mayor saldo diario en lo que va de noviembre para acumular u$s183 M en el mes (luego de haber sumado u$s1.396 M en octubre y u$s473 M en septiembre). Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario en enero, las compras netas ascienden a u$s16.147 M, superando en más del 60% el piso de la meta anual en camino hacia el objetivo oficial de cerrar el año cerca de los u$s20.000 M.

A pesar de las adquisiciones en el mercado de cambios, las reservas internacionales brutas retrocedieron u$s252 M este jueves y finalizaron en u$s49.078 M, afectadas principalmente por la caída del 2,8% en la cotización internacional del oro (que cerró en u$s3.887,30 la onza). De cara al inicio de 2027, el próximo ajuste de la banda para enero quedará definido por el IPC de noviembre, que algunas consultoras privadas proyectan en torno al 1,8%, atento al impacto de las modificaciones en el esquema de Zona Fría.