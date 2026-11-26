El Grupo presentó su visión estratégica: profundizar la transformación y aprovechar las oportunidades del sistema financiero argentino

El aniversario en Wall Street reunió inversores y autoridades, destacando la evolución del negocio y las oportunidades tecnológicas.

Grupo Supervielle cumplió 10 años de cotización en NYSE, reafirmando su visión de transformación digital y liderazgo en el sistema financiero.

Grupo Supervielle cumplió diez años de cotización en la Bolsa de Nueva York (NYSE), uno de los principales mercados financieros del mundo, y aprovechó el aniversario para presentar su visión estratégica de cara a los próximos años.

El encuentro, que reunió a inversores, analistas internacionales y autoridades argentinas, tuvo un mensaje central: la compañía quiere seguir transformándose para ganar protagonismo en un sistema financiero atravesado por la tecnología, los datos y la inteligencia artificial.

El aniversario contó con la participación de Patricio Supervielle, presidente y CEO del grupo; Gustavo Manriquez, CEO de Banco Supervielle; y Diego Pizzulli, CEO de IOL Inversiones. También estuvo presente el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, junto con directivos y representantes de la comunidad financiera internacional.

La jornada tuvo su momento simbólico con la participación de representantes de Grupo Supervielle en la tradicional ceremonia del Closing Bell, el acto que marca el cierre de la rueda bursátil en Wall Street. Una década después de su desembarco, la compañía volvió a ocupar ese escenario para conmemorar un paso que considera fundamental en su proyección internacional.

"Hace diez años, cuando decidimos dar este paso, no estábamos tomando solamente una decisión financiera. Estábamos expresando una convicción: que Grupo Supervielle tenía la capacidad de proyectarse hacia el mundo, acceder a nuevos mercados y construir una relación de largo plazo con la comunidad financiera internacional", señaló Patricio Supervielle.

Supervielle cumple 10 años en Wall Street y mira hacia el futuro

Con casi 140 años de trayectoria, Grupo Supervielle atravesó distintos contextos económicos y profundas transformaciones en el sistema financiero argentino. Su llegada a la Bolsa de Nueva York representó un hito en ese recorrido y reforzó su compromiso con la transparencia, la disciplina, la rendición de cuentas y la creación sostenible de valor.

Diego Pizulli, CEO de IOL Inversiones; Atilio Dell'Oro Maini, Director de Grupo Supervielle; Patricio Supervielle, CEO de Grupo Supervielle; Alec Oxenford, Embajador argentino en EE.UU.; Gustavo Manriquez, CEO de Supervielle

La cotización internacional le permitió consolidar un vínculo con inversores globales y ampliar su exposición ante una comunidad financiera que sigue de cerca las oportunidades y los desafíos de la economía argentina.

Pero el aniversario también funcionó como una oportunidad para mostrar hacia dónde quiere avanzar la organización. Durante la presentación ante inversores y analistas, el equipo de liderazgo compartió una visión estratégica centrada en la evolución del negocio y en las oportunidades que abre la transformación del ecosistema financiero.

El diagnóstico de la compañía parte de un cambio estructural: las personas y las empresas modifican sus formas de relacionarse con el dinero, acceder al crédito, invertir y tomar decisiones financieras. En ese escenario, la tecnología, el uso creciente de los datos y la inteligencia artificial adquieren un papel cada vez más relevante.

Para Supervielle, el desafío consiste en integrar las distintas compañías del grupo y aprovechar sus capacidades para construir una propuesta más amplia, que combine servicios bancarios, inversiones y soluciones financieras digitales.

"Estamos convencidos de que la mejor manera de honrar nuestra historia es seguir transformándonos. Ese fue el espíritu con el que dimos aquel paso hace diez años y es el mismo que hoy nos impulsa a mirar hacia adelante", expresó el presidente y CEO.

El ejecutivo también dejó un mensaje sobre las perspectivas económicas locales. "Somos muy optimistas con el futuro del país", afirmó, aunque planteó que será necesario mantener un camino de previsibilidad y reglas claras para recuperar y ampliar el crédito, profundizar el sistema financiero y desarrollar un mercado de capitales más sólido y accesible.

La Bolsa de Nueva York (NYSE) celebró los 10 años de Grupo Supervielle en Wall Street

De Wall Street a BYMA: la estrategia de Supervielle en Argentina

La ceremonia en Nueva York se produjo pocos días después de otro aniversario relevante para la entidad: sus diez años de cotización en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), donde comenzó a operar en mayo de 2016.

En el mercado local, la compañía también reafirmó su apuesta por el desarrollo del mercado de capitales y la incorporación de nuevos inversores. Según datos de BYMA y Caja de Valores, al 27 de octubre de 2026 se registraban más de 27,6 millones de cuentas comitentes, correspondientes a más de 14,1 millones de personas distintas.

En ese contexto, Supervielle busca aprovechar la integración de sus diferentes negocios para acercar las inversiones a una mayor cantidad de clientes.

Uno de los movimientos en esa dirección fue la incorporación de IOL a su SuperApp para ampliar las opciones de inversión, que permite acceder a acciones, bonos, CEDEAR, instrumentos del mercado estadounidense y activos digitales. También facilita el seguimiento de las inversiones y los movimientos de dinero entre las cuentas bancarias y comitentes.

La iniciativa apunta a conectar la operatoria bancaria cotidiana con las alternativas del mercado de capitales, dentro de una misma experiencia digital.

La transformación de Supervielle también apunta a las empresas

La estrategia del grupo no se limita a los clientes particulares. Otra de sus apuestas recientes es Supervielle PollenX, su plataforma de Banking as a Service (BaaS), que permite a empresas, fintech y plataformas digitales incorporar servicios financieros en sus propios negocios.

El Grupo Supervielle también estuvo presente en las pantallas de Time Square

A través de integraciones tecnológicas mediante API, la propuesta ofrece funcionalidades como cuentas virtuales, transferencias, pagos, cobranzas y financiación. De esta manera, las compañías pueden sumar herramientas financieras sin tener que desarrollar desde cero toda la infraestructura bancaria y regulatoria.

El modelo permite que Supervielle extienda sus servicios más allá de sus propios canales y aproveche sus capacidades tecnológicas para generar nuevas oportunidades de negocio.

Ambas iniciativas forman parte de una transformación más amplia, en la que el grupo busca integrar Banco Supervielle, IOL Inversiones y sus restantes unidades para responder a las nuevas demandas del mercado.

A diez años de su desembarco en Wall Street, la compañía enfrenta una nueva etapa de su historia. El desafío ya no pasa solamente por sostener su presencia en los mercados internacionales, sino por convertir esa trayectoria en una plataforma de crecimiento para sus negocios y acompañar la evolución del sistema financiero argentino.