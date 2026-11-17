El banco abre su infraestructura tecnológica y regulatoria para que empresas, fintech y plataformas digitales incorporen cuentas, pagos y financiación

Permite acortar el time-to-market y simplificar operaciones, ayudando a las compañías a desarrollar nuevas fuentes de ingresos y crecer.

Banco Supervielle suma una nueva pata a su estrategia digital: presentó Supervielle PollenX, su propuesta de Banking as a Service (BaaS) para que empresas, fintech y plataformas digitales incorporen servicios financieros en sus propios negocios.

La movida permite a la entidad ofrecer las capacidades tecnológicas que desarrolló en los últimos años para transformar la experiencia de sus propios clientes y su forma de operar.

Así, Supervielle da un paso hacia un esquema bancario más abierto, en el que cada compañía define qué servicios necesita y cómo integrarlos.

¿Qué es Supervielle PollenX?

El BaaS permite que un banco preste sus servicios a terceros mediante tecnología, sin que la empresa tenga que construir toda la infraestructura financiera desde cero y pueda enfocarse en su negocio core.

En el caso de Supervielle PollenX, la integración se hace a través de API (interfaces que permiten conectar sistemas) y modelos flexibles que se adaptan a cada cliente. La propuesta abarca cuentas virtuales, transferencias, pagos y cobranzas, además de financiación, recaudación, gestión de liquidez y conciliación.

Gustavo Manriquez, CEO de Banco Supervielle, resumió el espíritu de la iniciativa: "Con Supervielle PollenX ampliamos las formas en que acompañamos a las empresas: ponemos nuestra infraestructura y respaldo bancario al servicio de sus negocios" para que puedan ofrecer soluciones financieras dentro de sus propios productos y canales.

Gustavo Manriquez, CEO de Supervielle

Y agregó: "Queremos ayudarles a simplificar operaciones, fortalecer la relación con sus clientes y desarrollar nuevas fuentes de ingresos".

Pero el beneficio va más allá de la tecnología: Supervielle PollenX ofrece a cualquier empresa aprovechar licencias de productos financieros que le costaría mucho tiempo y dinero tramitarlas.

Como Supervielle asume la carga regulatoria, se acorta el time-to-market: el tiempo entre que la empresa toma la decisión y el producto llega al mercado es mínimo, por lo que consigue una ventaja diferencial con respecto a sus competidores.

¿Qué casos de uso tiene la banca como servicio?

Bajo el modelo de "finanzas embebidas", Supervielle Pollenx aporta detrás de escena las capacidades financieras, tecnológicas, operativas y regulatorias de diferentes productos; en tanto que la compañía que lo contrate maneja la relación y la experiencia que ofrece a sus clientes. Así, se forja una alianza en la que cada parte aporta el conocimiento de su industria en una propuesta final integrada.

El comunicado de la entidad plantea un caso ilustrativo: una compañía de logística que desarrolla su propia billetera digital. Con Supervielle PollenX, transportistas, proveedores y clientes de su ecosistema podrían acceder a cuentas, pagos y cobranzas sin salir de la plataforma. Sobre esa base, la empresa puede sumar soluciones de supply chain finance, como el adelanto de pagos a proveedores o la financiación de facturas, apoyadas en la información de la propia operación logística.

Así, la compañía fortalece el vínculo con su red, mejora la liquidez de la cadena y genera nuevos ingresos, mientras Supervielle aporta infraestructura, fondeo y respaldo regulatorio.

Leonardo Maglia, Chief Technology Officer (CTO) de Banco Supervielle, explicó cómo será la conexión técnica: "Abrimos nuestras capacidades tecnológicas y bancarias para conectarlas con los sistemas de otras empresas a través de API y modelos flexibles de integración". Y sumó: "Trabajamos junto a cada compañía para definir qué servicios necesita y cómo incorporarlos a sus procesos, con foco en la seguridad y la confiabilidad de la operación".

Leonardo Maglia, CTO de Supervielle

Las claves de la nueva apuesta de Supervielle

El avance del BaaS y las finanzas embebidas refleja un cambio más profundo: la banca deja de estar limitada a sus propios canales para integrarse en los productos, procesos y experiencias donde surge una necesidad financiera. Para los bancos, es una forma de distribuir servicios sin depender solo de su home banking y de monetizar una infraestructura que ya construyeron.

En ese escenario, Juan Pablo Ron, Head of Banking as a Service de Banco Supervielle, puso el foco en el equipo detrás de la plataforma: "El diferencial de Supervielle PollenX está en las personas".

Según explicó, la plataforma es el resultado del trabajo de los equipos de BaaS, que reúnen especialistas en tecnología, producto, negocios, operaciones y cumplimiento regulatorio. "Esa combinación de conocimiento bancario, capacidad técnica, agilidad y vocación de colaboración es la que permite pasar de una idea a una solución que funciona dentro del negocio de cada cliente", agregó.

La iniciativa se enmarca en la evolución de Supervielle hacia un ecosistema financiero integrado que acompaña a personas, familias y empresas. En línea con su propuesta "Te sigue el ritmo", el banco amplía las formas de acompañar a las compañías a medida que cambian sus necesidades y las de sus clientes.