La entidad permitirá a los usuarios acceder a múltiples instrumentos, y tomar decisiones de inversión de forma práctica y ajustada a sus objetivo

La integración potencia la SuperApp de Supervielle, buscando unificar la gestión bancaria y las inversiones para una experiencia ágil.

La integración permite a clientes de Supervielle monitorear inversiones, operar mercado de EE.UU. y activos digitales desde la app.

Supervielle amplía opciones de inversión en su SuperApp, integrando IOL para acceso a acciones, bonos y CEDEAR.

Supervielle continúa evolucionando su propuesta digital y amplía las alternativas de inversión disponibles para sus clientes a través de su SuperApp, que ahora ofrece un acceso ampliado a IOL Inversiones, compañía de Grupo Supervielle especializada en inversiones.

Hasta ahora, Supervielle permitía operar determinados instrumentos del mercado de capitales, pero ahora ofrecerá acceso a acciones, bonos, CEDEAR, instrumentos del mercado estadounidense y activos digitales.

Además, Supervielle ofrece permitirá monitorear desde su app las inversiones en IOL, e ingresar y retirar dinero de su cuenta de inversión de forma automática.

La iniciativa combina la experiencia bancaria de Supervielle con la tecnología y especialización de IOL para facilitar el acceso a distintas opciones de inversión desde los canales que los clientes utilizan para su gestión financiera cotidiana.

Una conexión más simple entre la banca y las inversiones

La movida permite conectar la operatoria bancaria cotidiana con una plataforma especializada en inversiones. A través de IOL, los clientes pueden explorar instrumentos con características y niveles de riesgo diferentes, de acuerdo con sus necesidades y perfil inversor.

"Seguimos avanzando en nuestro objetivo de ofrecer una experiencia financiera cada vez más simple, integrada y centrada en el cliente. Contar con IOL dentro de Grupo Supervielle nos permite conectar la operatoria bancaria con una plataforma especializada en inversiones y acercar nuevas alternativas a nuestros clientes, acompañándolos en las distintas etapas de su vida financiera", señaló Gustavo Manriquez, CEO de Supervielle.

Gustavo Manriquez, CEO de Supervielle

Por su parte, Diego Pizzulli, CEO de IOL Inversiones, destacó: "Esta integración con Supervielle amplía el acceso a nuestra propuesta de inversiones y refuerza nuestra misión de acercar las inversiones a más personas. Buscamos ofrecer herramientas digitales que permitan a los usuarios explorar distintas alternativas y tomar decisiones de inversión de acuerdo con sus objetivos".

La integración con IOL Inversiones forma parte de la evolución de la propuesta digital de Supervielle, que busca conectar servicios bancarios, pagos, financiamiento e inversiones en una experiencia cada vez más simple y ágil. Bajo el concepto "Supervielle. Te sigue el ritmo", el banco acompaña los cambios en los hábitos y las expectativas de sus clientes con nuevas capacidades y soluciones financieras.

Por qué Supervielle apuesta por la SuperApp

El movimiento se inscribe en una tendencia que ya redibuja el sistema financiero argentino: la de las superapps, plataformas capaces de resolver todas las necesidades financieras del usuario desde un único lugar.

Así como varias fintech integran funcionalidades de inversión o bien buscan una licencia bancaria, la jugada de Supervielle se inscribe no en solo sumar funciones porque cuenta con la posibilidad, sino que el cliente encuentre todo lo que necesite en una sola pantalla y no requiera ir a buscar otro proveedor.

Uno de los beneficios es que la superapp cubre todo el recorrido del cliente: puede cobrar el sueldo, "hacer" tasa con una parte del dinero en un fondo money market hasta que tenga que pagar las cuentas, comprar dólares con otra porción del salario e invertir algún excedente en acciones, CEDEAR u otros instrumentos.

Así, toda la operatoria es transparente y más ágil: la transferencia entre cuentas bancarias y comitentes es directa con un click, los balances se ven en una sola aplicación y la experiencia es más consistente.

La gran ventaja de Supervielle es que IOL es la plataforma de inversión más reconocida de la Argentina, con la posibilidad de invertir en todo lo que la Bolsa estadounidense y Argentina tiene para ofrecerle.