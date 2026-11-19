Grupo Supervielle cumplió una década desde su llegada al mercado de capitales argentino, un hito que marca diez años de cotización en BYMA y que coincide con una nueva etapa en la transformación de su negocio.

Con casi 140 años de trayectoria en el país, la entidad aprovechó el aniversario para reafirmar su apuesta por la innovación financiera, la integración de servicios y el desarrollo del mercado de capitales.

El encuentro se realizó en el nuevo espacio institucional de BYMA y reunió a las principales autoridades de ambas organizaciones:

Patricio Supervielle , presidente y CEO de Grupo Supervielle

Gustavo Manríquez , CEO de Banco Supervielle

Diego Pizzulli , CEO de IOL Inversiones

Claudio Zuchovicki , presidente de BYMA

Gonzalo Pascual Merlo, CEO de BYMA

La fecha representa un nuevo capítulo para una compañía que comenzó a cotizar en mayo de 2016 y desde entonces, atravesó distintos escenarios económicos y financieros. El aniversario también permitió poner en perspectiva el vínculo entre las empresas cotizantes, los inversores y el mercado de capitales como herramienta para financiar el crecimiento de la economía argentina.

"Cumplir diez años en el mercado de capitales representa mucho más que recordar una decisión financiera. Abrir nuestro capital expresó nuestra vocación de crecimiento, nuestro compromiso con la transparencia y nuestra confianza en el futuro del país", señaló Patricio Supervielle.

Patricio Supervielle, presidente y CEO de Grupo Supervielle

El ejecutivo destacó que la evolución del Grupo estuvo marcada por una transformación permanente y renovó el compromiso de generar valor sostenible para clientes, accionistas, colaboradores y el país.

La celebración coincide con un período de expansión de la participación en el mercado de capitales. Según BYMA y Caja de Valores, al 27 de octubre de 2026 se registraban más de 27,6 millones de cuentas comitentes, correspondientes a más de 14,1 millones de personas distintas.

Las cifras reflejan el crecimiento de las alternativas de inversión y mayor incorporación de herramientas financieras. En ese escenario, las empresas cotizantes cumplen un papel relevante al ofrecer instrumentos para canalizar el ahorro hacia el financiamiento de compañías y proyectos.

Claudio Zuchovicki, presidente de BYMA, destacó: "El desafío que compartimos es construir un sistema financiero que acompañe el crecimiento de la Argentina. La tecnología y los nuevos productos tienen sentido cuando permiten que más personas y empresas puedan ahorrar, invertir, financiarse y crecer".

El ejecutivo también remarcó el propósito de BYMA de transformar la inversión en trabajo y desarrollo, y felicitó al equipo de Supervielle por sus diez años de cotización.

Claudio Zuchovicki, presidente de BYMA

Para el grupo financiero, el aniversario representa tanto una oportunidad para repasar el camino recorrido como un punto de partida para profundizar su estrategia de largo plazo. Fundado en 1887, reúne actualmente a Banco Supervielle, InvertirOnline (IOL Inversiones), Supervielle Securities, Supervielle Seguros y Supervielle Asset Management.

Además de cotizar en BYMA desde mayo de 2016, la compañía también opera en la Bolsa de Nueva York desde ese mismo año.

Supervielle: 10 años en BYMA y apuesta a la integración financiera

El aniversario encuentra a Grupo Supervielle en un proceso de evolución de su propuesta de valor, con una estrategia orientada a integrar sus distintas capacidades financieras. Actualmente, el ecosistema reúne servicios bancarios, inversiones, seguros y soluciones digitales para atender las necesidades cotidianas de personas, familias y empresas.

En ese camino, uno de los movimientos centrales es la articulación entre Banco Supervielle e IOL Inversiones. La iniciativa busca facilitar el acceso de los clientes a herramientas de ahorro e inversión mediante una experiencia más simple, ágil y personalizada.

La integración también apunta a acercar el mercado de capitales a usuarios que tradicionalmente concentraban sus operaciones en los servicios bancarios. De esta manera, la entidad busca conectar la administración cotidiana del dinero con alternativas para invertir y administrar los ahorros desde un mismo ecosistema.

En esa línea, recientemente Supervielle sumó a IOL a su SuperApp para ampliar las opciones de inversión de sus clientes. La integración permite acceder a acciones, bonos, CEDEAR, instrumentos del mercado estadounidense y activos digitales, además de monitorear las inversiones realizadas en IOL desde la aplicación bancaria.

Claudio Zuchovicki, presidente de BYMA; Gustavo Manríquez, CEO de Banco Supervielle; y Diego Pizzulli, CEO de IOL Inversiones

La propuesta también contempla la posibilidad de ingresar y retirar dinero de la cuenta de inversión de manera automática. Así, el grupo busca reducir las barreras operativas entre la banca tradicional y el mercado de capitales, con una experiencia integrada que permita administrar diferentes necesidades financieras.

El movimiento se vincula con una tendencia más amplia del sector: la convergencia entre bancos, plataformas de inversión y empresas tecnológicas. Para Supervielle, el desafío consiste en aprovechar las capacidades de cada unidad de negocio para construir una propuesta que acompañe las distintas etapas de la vida financiera de sus clientes.

La estrategia de Supervielle para expandir su negocio financiero

La transformación del Grupo no se limita al segmento de personas. También incluye una apuesta por ampliar su participación en el negocio corporativo y ofrecer infraestructura financiera a otras compañías.

En ese contexto se inscribe el lanzamiento de Supervielle PollenX, una plataforma de Banking as a Service (BaaS) que permite a empresas, fintech y plataformas digitales incorporar servicios financieros dentro de sus propios negocios.

La iniciativa representa un paso hacia un modelo bancario más abierto, en el que las organizaciones pueden aprovechar la infraestructura tecnológica y el respaldo regulatorio de una entidad financiera para desarrollar productos sin tener que construir toda la estructura desde cero.

A través de integraciones mediante API, Supervielle lanzó PollenX, su plataforma de banco como servicio, con una oferta que incluye cuentas virtuales, transferencias, pagos, cobranzas y financiación. También contempla herramientas de recaudación, gestión de liquidez y conciliación.

El modelo permite que cada empresa incorpore las funcionalidades que necesita y las adapte a sus procesos, mientras Supervielle aporta capacidades bancarias, tecnológicas, operativas y regulatorias.

De esta manera, la entidad busca extender su alcance más allá de sus propios canales y generar nuevas oportunidades de negocio a partir de una infraestructura desarrollada durante los últimos años.

La estrategia también abre la puerta a que compañías de distintos sectores incorporen soluciones financieras en sus plataformas. En lugar de limitarse a ofrecer productos bancarios tradicionales, el grupo busca convertirse en un socio tecnológico y financiero para organizaciones que necesitan integrar pagos, cuentas y herramientas de financiación.

A diez años de su llegada al mercado de capitales, la entidad reafirma así su compromiso con el desarrollo del sistema financiero argentino y con una visión en la que la tecnología y la inversión funcionan como motores para generar oportunidades de crecimiento.