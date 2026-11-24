Las coberturas, emitidas por Chubb Seguros Argentina, se cotizan, contratan, pagan y gestionan de manera digital, desde la billetera virtual

Incluyen coberturas personalizadas y asistencias anuales de hasta $1 millón en plomería, electricidad y cerrajería.

La oferta busca proteger a propietarios, inquilinos y negocios, ya que solo el 12% de hogares y 21% de comercios tienen seguro.

Mercado Pago lanzó nuevos seguros de Hogar y Comercio de Chubb Argentina, con contratación 100% digital desde su app.

Mercado Pago, la billetera virtual de Mercado Libre, amplía su oferta de servicios con el lanzamiento de dos nuevos productos de Chubb Seguros Argentina: Seguros de Hogar y de Comercio .

A partir de ahora, se pueden cotizar, contratar, pagar y gestionar estos seguros directamente desde la app, en un proceso 100% digital, en cualquier momento del día y sin necesidad de inspecciones .

Cómo son los nuevos seguros de Mercado Pago para hogares y comercios y cuánto cuesta contratarlos

Los seguros, emitidos por Chubb Seguros Argentina, buscan acercar nuevas alternativas de protección para inquilinos, propietarios, emprendedores y pequeños negocios .

Según una encuesta de Mercado Pago, actualmente solo el 12% de las personas cuenta con un seguro de hogar y apenas el 21% de los comercios tiene uno.

El Seguro de Hogar está pensado para propietarios e inquilinos y ofrece distintas opciones según el tamaño de la vivienda: 1, 2 o 3 ambientes o más, con precios de entre $19.000 y $115.000 mensuales para propiedades de más de 250 m².

El Seguro de Comercio, por su parte, contempla cinco perfiles: local a la calle, emprendimiento desde el hogar, oficios y servicios, carrito fijo y carrito móvil.

Mercado Pago busca conquistar propietarios y comerciantes con seguros que se contratan desde la app. (Imagen creada con IA)

De acuerdo con el plan, incluye coberturas por incendio, robo de mercadería y bienes, responsabilidad civil, equipos electrónicos, cristales y gastos extraordinarios . Para oficios y carritos también contempla el robo en la vía pública .

Ambos seguros incluyen asistencias de hasta $1 millón por año en plomería, electricidad, cerrajería y gas, tanto para urgencias como para instalaciones y servicios programados.

"Ajustar costos no debería significar quedar desprotegido. Muchas pymes pagan por coberturas que no necesitan y, al mismo tiempo, tienen riesgos importantes sin cubrir. Cada empresa debería poder pagar por lo que realmente necesita proteger", explica Gustavo Giorgi, CEO y director general de PyME Protegida, sobre la expansión de los seguros sobre empresas.

La contratación es digital, desde la app y puede efectuarse con la ayuda de Mago, el asistente virtual de Mercado Pago.

Para contratar un Seguro de Hogar o de Comercio, los usuarios deberán seguir estos pasos:

Ingresar a la sección Seguros y asistencias de Mercado Pago Elegir Seguro de Hogar, Seguro de Comercio o Seguro de Oficio Confirmar la dirección, el tipo de vivienda o local y la superficie Elegir plan y confirmr la contratación. La póliza se emite digitalmente en segundos y el pago es mensual desde la cuenta digital de Mercado Pago

En caso de siniestro, el trámite puede iniciarse y seguirse desde la aplicación, y la indemnización se acredita en la cuenta digital.