Especialistas de EverValue y Bitwage analizan cómo operan hoy la ingeniería social con IA y las brechas en proveedores, y detallan cómo cuidarse

El riesgo para usuarios es el phishing con IA; deben aplicar 6 medidas como autocustodia y 2FA, mientras empresas deben auditar proveedores.

Expertos como M. Gallardo advierten que el eslabón débil son proveedores y personas; Mercado Bitcoin perdió más de u$s1 millón en tokens.

Ataques informáticos a JPMorgan, Visa, Mastercard y exchanges revelan fallas en la cadena de proveedores, no en servidores centrales.

La confirmación de que piratas informáticos vulneraron proveedores externos de JPMorgan Chase, Visa y Mastercard -sumada a los golpes sufridos recientemente por exchanges de peso como Binance y Mercado Bitcoin- encendió las alarmas en todo el sistema financiero global a pocos días del Día Internacional de la Seguridad Informática, que se conmemora cada 30 de noviembre.

Más allá del alcance puntual de cada episodio -donde las entidades bancarias y emisoras de tarjetas descartaron compromisos sobre sus redes de pago, aunque quedaron expuestos miles de registros de marketing y correos electrónicos-, la seguidilla deja una conclusión clara entre los especialistas: los atacantes ya no buscan romper los servidores centrales más blindados, sino explotar la cadena de proveedores y el factor humano.

"Hoy el eslabón más débil no es la tecnología, son las personas y los proveedores. Binance sufrió el robo más grande de la historia cripto y el origen no fue un bug: el ataque empezó con una entrevista laboral falsa y una herramienta de IA comprometida. JPMorgan quedó expuesto por proveedores externos, y en Mercado Bitcoin el hacker vació hot wallets en varias blockchains", advierte ante iProUP Matías Gallardo, Growth Latam de EverValue, compañía con operaciones propias de minería de Bitcoin y detrás del token $EVA.

Qué revelan los casos de Mercado Bitcoin, Binance y JPMorgan sobre las fallas actuales

Gallardo revela que el incidente en el exchange brasileño impactó de cerca en su ecosistema: "Entre los fondos robados de Mercado Bitcoin había más de 20.000 $EVA, más de un millón de dólares en nuestro token. Pero es importante aclarar que EverValue no fue el objetivo del ataque: la brecha ocurrió en las wallets del exchange, mientras que nuestra infraestructura y los contratos inteligentes en nuestro Burn Vault siguen intactos, con reglas de rescate que impiden retiros arbitrarios".

En la misma línea, Mariquena Otermin, Brand Specialist de Bitwage by Paystand, señala que estos episodios reflejan un problema estructural del sistema financiero moderno: "La seguridad de una institución hoy no depende únicamente de sus propios sistemas centrales, sino de la solidez de toda su cadena de proveedores y puntos de integración".

Para los analistas, el principal riesgo inmediato para los usuarios tras filtraciones de nombres, correos o teléfonos -como las atribuidas al grupo n0n en prestadores de marketing bancario- es el diseño de campañas de phishing hiperpersonalizadas, potenciadas con inteligencia artificial para suplantar la identidad de bancos, billeteras o áreas de soporte técnico.

Qué seis medidas concretas deben tomar los usuarios para proteger sus fondos

Con la regla básica de que "si no controlás tus claves, no controlás tus fondos", Gallardo enumera seis acciones inmediatas para blindar el patrimonio digital y los datos personales:

Usar autocustodia para los ahorros: Los exchanges y plataformas centralizadas deben utilizarse para operar o cambiar activos, pero no como caja fuerte de largo plazo

Activar 2FA con aplicación o llave física: Evitar la verificación por mensajes de texto (SMS), ya que la clonación o robo de líneas (SIM swapping) sigue siendo una modalidad frecuente en América Latina

Desconfiar de mensajes con sentido de urgencia: Alertar ante correos supuestamente enviados por el banco, ofertas laborales demasiado atractivas o cuentas de soporte técnico que escriben primero

Aislar el correo financiero: Utilizar una dirección de e-mail y contraseñas exclusivas para cuentas bancarias , billeteras virtuales y plataformas cripto

Revocar permisos antiguos en wallets: Revisar periódicamente qué aplicaciones descentralizadas tienen autorización para interactuar con la billetera y eliminar las que ya no se usan

Diversificar plataformas: Evitar concentrar todo el capital disponible en una única aplicación o custodio

Qué responsabilidad tienen las empresas y qué tecnologías ayudan a frenar los ataques

Desde el plano corporativo, los especialistas coinciden en que el silencio agrava el daño reputacional. "Hay tres pasos: contener rápido, comunicar con transparencia y reparar".

"El usuario no debería pagar por una falla de seguridad de la empresa; tanto Binance como Mercado Bitcoin asumieron el compromiso de cubrir las pérdidas de sus clientes. Además, si una compañía le confía datos de clientes a proveedores, su seguridad también es responsabilidad suya", sostiene Gallardo.

Para reducir los puntos únicos de falla hacia adelante, Otermin destaca la necesidad de implementar auditorías permanentes y arquitecturas Zero Trust (confianza cero) que aíslen los datos sensibles dentro y fuera de las organizaciones, junto con redes abiertas y verificables en tiempo real.

A eso se suman herramientas que ganan terreno en el sector cripto, como billeteras multifirma y MPC (computación multipartita), mayor proporción de reservas en almacenamiento en frío (cold storage), pruebas de reservas públicas y monitoreo on-chain asistido por inteligencia artificial, mecanismos que, por ejemplo, permitieron congelar o incautar unos u$s2.850 millones (cerca del 44% de lo sustraído) en el caso Binance.