La entidad precisó que se comunicará directamente con las personas afectadas cuando corresponda y que ofrecerá asistencia a los damnficiados

Visa y Mastercard también sufrieron incidentes con proveedores. Los datos filtrados podrían usarse para campañas de fraude y phishing.

El grupo n0n filtró más de 16.000 e-mails; los sistemas internos de JPMorgan ni datos de pago no fueron comprometidos.

JPMorgan Chase sufrió un ciberataque a proveedores externos que expuso nombres y e-mails de clientes para marketing.

JPMorgan Chase, el mayor banco de los Estados Unidos, confirmó que sufrió un ciberataque dirigido contra proveedores externos que trabajan con la entidad y que pudo haber comprometido información personal de algunos de sus clientes.

Los atacantes habrían accedido a datos de marketing almacenados por esas compañías, entre ellos nombres y direcciones de correo electrónico, según informó la entidad.

El banco comunicó el incidente este jueves 19 de noviembre y confirmó que sus propios sistemas no fueron afectados. También aclaró que no hubo interrupciones en sus servicios como consecuencia del ataque y que la información comprometida no incluye datos de pagos ni números de tarjetas.

"Creemos que los atacantes accedieron a determinados datos de marketing que conservaban esos proveedores, que podrían incluir algunos nombres y direcciones de correo electrónico de clientes", apuntó un portavoz de JPMorgan.

La entidad precisó que se comunicará directamente con las personas afectadas cuando corresponda y que ofrecerá asistencia, incluido un servicio gratuito de monitoreo de crédito.

La confirmación llegó después de que trascendieran reportes sobre una filtración de información atribuida a un grupo de ciberdelincuentes que habría publicado datos de clientes del banco en internet.

Un ataque a proveedores de JPMorgan expuso datos de clientes y abrió un nuevo frente de riesgo. (Imagen creada con IA)

¿Qué información quedó expuesta en el ciberataque a JPMorgan?

Según una revisión realizada por Reuters, el material difundido contendría más de 16.000 direcciones de correo electrónico de clientes y alrededor de 124 cuentas de empleados, además de algunos números telefónicos y códigos postales.

Sin embargo, la agencia aclaró que no pudo verificar de manera independiente la autenticidad de esos archivos. JPMorgan, por su parte, no confirmó que el conjunto de datos publicado por los atacantes corresponda efectivamente a información sustraída de sus sistemas o de sus proveedores.

El grupo de extorsión informática que se atribuyó el incidente se identifica como n0n. Los delincuentes habrían obtenido registros de interacción con clientes vinculados a campañas comerciales, que incluirían miles de interacciones y decenas de miles de direcciones de correo electrónico.

Los datos publicados también habrían incluido información relacionada con el programa JPMorgan Reserve, una propuesta exclusiva de la entidad para clientes de alto patrimonio.

Cybernews informó que parte de la información filtrada estaría vinculada con titulares de esas tarjetas, aunque la autenticidad y el alcance del material todavía no fueron confirmados por el banco.

Los nombres, correos electrónicos y teléfonos pueden utilizarse para diseñar campañas de phishing más convincentes, suplantar la identidad de una entidad financiera o intentar obtener credenciales mediante mensajes personalizados.

Por ese motivo, la principal preocupación no pasa necesariamente por el uso directo de tarjetas o cuentas bancarias, sino por la posibilidad de que los datos expuestos sirvan como punto de partida para nuevos intentos de fraude. La información disponible hasta el momento no indica que los atacantes hayan accedido a contraseñas, saldos o números de tarjetas.

"La prevención en estos casos requiere combinar buenas prácticas operativas —como el uso de autenticación multifactor robusta y una gestión prudente de accesos— con una arquitectura tecnológica más sólida", precisa Mariquena Otermin, Brand Specialist de Bitwage by Paystand.

"En el ámbito corporativo, la responsabilidad pasa por contar con protocolos de respuesta transparentes, auditorías permanentes y esquemas de seguridad de Zero Trust que aíslen los datos sensibles", agrega.

Visa y Mastercard también quedaron involucradas

El episodio no se limitó a JPMorgan. El mismo grupo de ciberdelincuentes aseguró haber obtenido información vinculada con Visa y Mastercard, dos de las principales redes de pagos del mundo.

Ambas compañías confirmaron incidentes relacionados con proveedores externos, aunque descartaron que sus propias plataformas o la infraestructura de procesamiento de pagos hayan sido comprometidas.

Visa explicó que el caso está relacionado con un proveedor de servicios de la región Asia-Pacífico. La empresa detalló que sus sistemas no fueron afectados y que no existe evidencia de que se hayan filtrado datos de pago, como los números de las tarjetas.

Mastercard, en tanto, informó que recibió una notificación sobre un incidente en uno de sus proveedores que provocó la exposición de una cantidad limitada de direcciones de correo electrónico pertenecientes a un pequeño grupo de titulares de tarjetas inscriptos en un programa específico de beneficios.

La compañía sostuvo que la exposición fue contenida y que no hubo impacto sobre su red de pagos ni sobre la posibilidad de utilizar las tarjetas.

De acuerdo con la revisión de Reuters, los archivos atribuidos a Visa incluirían direcciones de correo electrónico, teléfonos y datos de campañas comerciales correspondientes a distintos mercados de Asia-Pacífico, entre ellos.

Hong Kong

Japón

Corea del Sur

Australia

Singapur

Malasia

En el caso de Mastercard, el material contendría información comercial vinculada con clientes de América del Norte, Medio Oriente y África. La agencia tampoco pudo verificar la autenticidad de esos registros.

El ciberataque no tuvo relación con la caída de los servicios de JPMorgan

La confirmación del incidente también llegó pocos días después de que clientes de JPMorgan experimentaran problemas para acceder a algunos servicios bancarios y procesar transacciones.

La entidad atribuyó aquella interrupción a un error de software en sus sistemas de hardware internos y remarcó que no tuvo relación con el ciberataque a los proveedores.

El banco no identificó públicamente a los proveedores afectados ni precisó cuántos clientes fueron alcanzados por la exposición. Tampoco detalló cuándo detectó el ataque o cuánto tiempo permanecieron comprometidos los datos.

La investigación continúa y la entidad indicó que notificará a los usuarios afectados cuando corresponda.