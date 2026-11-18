En septiembre se registraron aproximadamente 3.408 nuevas hipotecas y la participación del financiamiento sobre compraventas inmobiliarias creció

Una tercera licitación de FGS por $273.000 millones permite a bancos financiar viviendas en construcción mediante boleto de compraventa.

El programa del Gobierno con fondos del FGS de ANSES impulsa la actividad, buscando movilizar hasta $600.000 millones para el sector.

El mercado de créditos hipotecarios en Argentina repunta, con 23.942 préstamos hasta octubre 2026, pese a una caída anual del 38,9%.

El mercado de créditos hipotecarios comienza a mostrar señales de recuperación en la Argentina.

Entre enero y octubre de 2026 se habrían otorgado 23.942 préstamos, según estimaciones de la Fundación Tejido Urbano.

Aunque la cifra representa una caída de 38,9% frente al mismo período de 2025, el repunte de los últimos meses mejoró las perspectivas del sector, que espera cerrar el año con un mayor volumen en términos de operaciones.

Créditos hipotecarios UVA vuelven a ganar terreno y el Gobierno amplía financiamiento

En septiembre se registraron aproximadamente 3.408 nuevas hipotecas y en octubre otras 3.255. Además, la participación del financiamiento sobre las compraventas inmobiliarias creció por cuarto mes consecutivo.

En la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, las operaciones con crédito representaron el 15,7% de las escrituras de septiembre, frente al 10,3% registrado en mayo.

Uno de los factores que prevén impulsen la actividad es el programa del Gobierno que utiliza recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para ampliar el fondeo de los bancos.

Se otorgaron casi 24.000 créditos hipotecarios en 2026 y ANSES prepara un impulso millonario. (Imagen creada con IA)

El esquema contempla depósitos ajustados por UVA a cinco años y busca resolver una de las principales dificultades del sistema: la falta de financiamiento de largo plazo para préstamos que pueden extenderse durante 20 o 30 años. Las licitaciones realizadas y previstas podrían movilizar hasta $600.000 millones.

El programa también amplió las alternativas para financiar viviendas en construcción, lo que permitiría incorporar nuevas operaciones al mercado. Además, algunas entidades ya utilizaron los fondos recibidos para otorgar créditos y avanzar con escrituras.

ANSES recibió ofertas por $273.000 millones y amplió el alcance de los créditos hipotecarios

En paralelo, el Gobierno completó la tercera licitación de FGS de la ANSES y recibió ofertas por $273.000 millones, un 36,5% por encima del monto disponible.

La novedad es que los bancos podrán usar esos recursos para financiar unidades en construcción mediante boleto de compraventa.

El financiamiento hipotecario alcanza en esta oportunidad a siete bancos en la tercera licitación de depósitos a plazo fijo UVA financiados por el FGS.

La subasta, realizada el 17 de noviembre, recibió ofertas por $273.000 millones de doce entidades financieras, que presentaron 33 posturas. La demanda superó en $73.000 millones el cupo disponible.

Los fondos se colocaron en depósitos a cinco años, ajustables por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y la tasa promedio ponderada de adjudicación fue de UVA más 4,79%, por encima del mínimo de UVA más 4,5% establecido para la convocatoria.

Ese porcentaje es la remuneración que recibirá el FGS por el depósito constituido en cada banco y no equivale necesariamente a la tasa que pagará una persona que solicite un crédito hipotecario.

Cuál es el objetivo del proyecto

La iniciativa busca ampliar la disponibilidad de fondeo a largo plazo para que las entidades puedan ofrecer más préstamos UVA, en un mercado donde los depósitos tradicionales suelen tener plazos mucho más cortos que los créditos de vivienda.

La principal modificación de esta tercera ronda fue la incorporación expresa del financiamiento para unidades que todavía no cuentan con escritura individual. Hasta ahora, la imposibilidad de constituir una hipoteca tradicional sobre una propiedad en construcción concentraba el crédito en inmuebles usados o a estrenar que ya tenían esa documentación.

Los bancos adjudicatarios tendrán 90 días corridos desde la acreditación de los fondos para aplicarlos a los destinos habilitados. Los créditos financiados con esta licitación no podrán superar una tasa de UVA más 7,5% nominal anual, tendrán un monto máximo de 150.000 UVA y un plazo mínimo de devolución de quince años.

La Comunicación B 13258 del Banco Central habilita préstamos para operaciones concretadas mediante boleto de compraventa y compromiso de constitución de hipoteca, o con garantía de hipoteca divisible pendiente de división.

En la práctica, la medida abre la posibilidad de que una persona acceda al financiamiento antes de que el edificio esté terminado y de que la unidad reciba su escritura definitiva.