El banco financiará hasta el 75% del valor de la propiedad, con préstamos de hasta $200 millones, una tasa del 9,5% y un plazo de 25 años.

Buscan ampliar el acceso a la vivienda a estrenar, apoyando la compra de proyectos como el de MARMA en Núñez.

Estos préstamos en UVA cubren hasta el 75% del valor en 25 años con tasa 9,5% TNA, para vivienda única y permanente.

Banco Ciudad lanzó créditos hipotecarios para comprar departamentos desde el pozo en CABA, financiando hasta $200 millones.

El Banco Ciudad lanzó una nueva línea de créditos hipotecarios para financiar la compra de departamentos desde el pozo en la Ciudad de Buenos Aires.

Los préstamos están destinados a quienes buscan adquirir una vivienda única y de ocupación permanente en proyectos inmobiliarios que hayan sido evaluados y aprobados por la entidad.

La primera iniciativa habilitada corresponde a un desarrollo de MARMA Desarrollos S.A., ubicado en Guayra 2343, en el barrio porteño de Núñez.

El edificio contará principalmente con departamentos de dos ambientes, de entre 50 y 75 metros cuadrados.

La propuesta busca ampliar el acceso a la vivienda mediante financiamiento durante la etapa de construcción y una vez finalizada la obra.

El crédito contempla un plazo máximo de 25 años, un monto de hasta $200 millones y una financiación de hasta el 75% del valor de venta de la unidad.

Cómo funcionan los créditos hipotecarios desde el pozo del Banco Ciudad

Los préstamos se otorgan en UVA, con una tasa fija de 9,5% nominal anual (TNA), y utilizan el sistema de amortización francés.

Durante la primera etapa, mientras se construye el edificio, el banco puede financiar hasta 30% del valor de la propiedad, una vez que el comprador haya integrado el 25% del precio.

Ese monto se entrega en desembolsos parciales, de acuerdo con el avance de la obra. Durante ese período, el cliente paga únicamente los intereses mensuales.

Una vez finalizada la construcción y realizada la subdivisión correspondiente, el Banco Ciudad desembolsa el saldo restante y comienza el pago del capital.

El plazo total del financiamiento puede extenderse hasta 25 años e incluye el período de obra.

Además, los clientes tienen la posibilidad de cancelar anticipadamente el préstamo.

Quiénes pueden acceder a los préstamos hipotecarios

La línea está disponible para personas mayores de 18 años que quieran comprar una vivienda única y de ocupación permanente en alguno de los desarrollos aprobados por el Banco Ciudad.

Pueden solicitarla trabajadores en relación de dependencia, autónomos, responsables inscriptos y monotributistas. Se admiten hasta dos titulares por crédito y también se pueden sumar ingresos mediante un garante.

La cuota no puede superar el 22% de los ingresos netos del solicitante o de su grupo familiar. La edad máxima al finalizar el préstamo es de 70 años para el titular y de 80 años para el garante.

En cuanto al porcentaje de financiación, el banco cubre hasta el 75% del valor de la unidad. Si los titulares presentan un garante, el límite se reduce al 65%.

La iniciativa se enmarca en el mecanismo previsto por el DNU 1017/24, que permite registrar el boleto de compraventa en el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) mediante la inscripción del proyecto de subdivisión en propiedad horizontal.

Desde el Banco Ciudad señalaron que el objetivo es extender esta herramienta a nuevos desarrollos inmobiliarios orientados a la clase media y facilitar la compra de viviendas a estrenar mediante créditos de largo plazo.