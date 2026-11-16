El directorio no contempla su regreso y avanza con una investigación interna. Las acciones de la compañía también sintieron el impacto de su renuncia

La salida impactó Wall Street con caída del 4,3% en acciones de Nvidia; Musk apoya su regreso pese a investigación.

La junta directiva de Nvidia no reinstalará a Jensen Huang como CEO y lo investiga por riesgos a la seguridad.

El consejo de administración de Nvidia descartó la posibilidad de que Jensen Huang vuelva a ocupar el cargo de CEO y mantiene abierta una investigación sobre su conducta y los posibles riesgos para la seguridad de la compañía.

Mientras tanto, la empresa avanza en la búsqueda de un sucesor y enfrenta presiones públicas y políticas para que el ejecutivo regrese.

Según los datos ofrecidos por personas cercanas al asunto, la junta directiva no mantiene conversaciones para reinstalar a Huang, quien dejó el cargo luego de 33 años al frente de la compañía que fundó.

La prioridad del directorio es esclarecer las circunstancias que rodearon su salida. Para eso, Nvidia contrató al estudio jurídico Wachtell Lipton, que deberá investigar si el ejecutivo comprometió información confidencial de la empresa o la seguridad nacional de EE. UU.

La investigación se inició luego de que trascendieran informaciones sobre los vínculos personales de Huang con una empresaria relacionada con una compañía de Singapur, que habría estado bajo sospecha de mantener conexiones con la inteligencia china.

Hasta el momento, estos señalamientos no representan conclusiones de la investigación. La compañía busca determinar si existió algún riesgo para sus operaciones o si se filtró información sensible.

Nvidia busca un nuevo CEO y crecen los pedidos para que vuelva Huang

Mientras avanza la investigación, el directorio trabaja en la búsqueda de un nuevo CEO. La directora financiera de Nvidia, Colette Kress, quedó a cargo de manera interina tras la renuncia del ejecutivo.

La posibilidad de un regreso de Huang generó repercusiones en el sector tecnológico. Una petición pública para que retome la conducción de la compañía reunió unas 180.000 firmas y recibió el respaldo de figuras como Elon Musk, Garry Tan, CEO de Y Combinator, y Tim Sweeney, fundador de Epic Games.

Por otro lado, Donald Trump manifestó que estaría abierto a su regreso. Sin embargo, estas expresiones de apoyo no modificaron la postura del consejo, que por ahora concentra sus esfuerzos en encontrar un reemplazo.

Cómo reaccionaron las acciones de Nvidia tras la salida de su CEO

La salida de Huang también tuvo impacto en Wall Street. Las acciones de Nvidia (NVDA) atravesaron una jornada de fuertes movimientos luego de que la empresa confirmara oficialmente la renuncia.

Durante la rueda, las acciones llegaron a caer un 14,3% y tocaron los u$s148,80. Sin embargo, recuperaron parte de las pérdidas y cerraron a u$s166,19, con una baja de 4,3% respecto de la jornada anterior.

La incertidumbre sobre quién ocupará la dirección ejecutiva y las posibles consecuencias de la investigación se suman a las preocupaciones de los inversores sobre el futuro de la compañía, uno de los principales proveedores de chips para el desarrollo de inteligencia artificial.

Por ahora, el directorio no dio señales de modificar su decisión. Nvidia deberá avanzar con la elección de un nuevo CEO mientras aún investiga los posibles riesgos vinculados con la salida de uno de sus principales referentes.