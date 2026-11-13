Tras la renuncia de Jensen Huang a Nvidia, el presidente estadounidense postuló, en su cuenta de Truth Social, al ex CEO de Apple como su reemplazante

Colette Kress asumió como CEO interina de la empresa de chips mientras el mercado aguarda los resultados trimestrales del 17 de noviembre.

Huang dimitió como CEO y presidente de Nvidia luego de admitir infidelidades y ser investigado por una supuesta relación con una espía de China.

Donald Trump propuso a Tim Cook como nuevo CEO de Nvidia tras la renuncia de Jensen Huang, quien dejó el cargo en medio de una investigación oficial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso a Tim Cook, ex-CEO de Apple, como reemplazante de Jensen Huang al frente de Nvidia, horas después de que el cofundador del gigante de los chips renunciara en medio de una investigación por su relación con una presunta espía china.

"Ahora que Jensen Huang, CEO de Nvidia, quien ha hecho un trabajo fantástico, ha renunciado, solo queda un hombre para tomar su lugar: Tim Cook de Apple. ¡Una leyenda reemplaza a una leyenda!", escribió Trump en Truth Social este jueves.

El posteo de Trump que propone a Tim Cook para Nvidia. (Fuente: Captura de Truth Social)

Más tarde, en una entrevista con el conductor Stephen A. Smith, el mandatario definió a Cook como un "gran candidato para dirigir Nvidia" y dijo que Huang "está pasando por un infierno".

Por qué renunció Jensen Huang a Nvidia

Jensen Huang, cofundador de Nvidia, dirigía la compañía desde su creación en 1993. La junta directiva informó el jueves que renunció como presidente, CEO y miembro del directorio con efecto inmediato, según el comunicado presentado ante la SEC. El texto no explica el motivo.

La salida llegó tras días de presión. El 8 de noviembre, Huang admitió ante sus empleados que fue infiel a su esposa, y el directorio abrió una investigación independiente por reportes de que había sido blanco de una operación de inteligencia extranjera. El lunes 9, las acciones de Nvidia cayeron 4,3%.

La mujer en el centro del caso es Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed, una firma de centros de datos con sede en Singapur, a quien la inteligencia estadounidense considera una espía de China, según reveló The New York Times. Pekín negó las acusaciones. Ese mismo diario informó luego otra relación de Huang con una alta ejecutiva de Nvidia.

Quién es Tim Cook y por qué Trump lo quiere en Nvidia

Tim Cook dejó de ser CEO de Apple el 1 de septiembre de 2026, cuando le cedió el cargo a John Ternus, y hoy es presidente ejecutivo del directorio de la compañía, un rol que incluye el vínculo con gobiernos de todo el mundo.

Cook y Huang integraron en mayo la comitiva empresaria que acompañó a Trump a Pekín. Huang se sumó a último momento: el presidente lo llamó en persona y el empresario abordó el Air Force One durante una escala en Alaska. Ya era un asesor informal cercano de Trump en inteligencia artificial.

La idea de sumar a Cook no es solo del presidente. Jeffrey Sonnenfeld, decano asociado sénior de estudios de liderazgo de la Escuela de Management de Yale, sostuvo en una columna que Cook merece estar entre los candidatos por su trayectoria como sucesor de un fundador de enorme peso como Steve Jobs. Sin embargo, ni Apple ni Cook respondieron a la propuesta y nada indica que Nvidia lo evalúe.

Qué pasa ahora con Nvidia y su CEDEAR

Nvidia, la compañía líder en chips para inteligencia artificial, quedó en manos de Colette Kress, su directora financiera desde 2013, como CEO interina. Harvey C. Jones fue designado primer presidente del directorio en la historia de la empresa, y la búsqueda del reemplazante incluirá candidatos internos y externos.

"El directorio tiene plena confianza en Colette y en el equipo de liderazgo", afirmó Jones, quien espera que las operaciones y la hoja de ruta de productos "continúen sin interrupciones".

La próxima prueba llega el 17 de noviembre, cuando Nvidia presente sus resultados del tercer trimestre fiscal 2027. Para los inversores locales, el dato pesa: la firma figuró entre los CEDEAR favoritos de los argentinos, dentro de los 10 más operados del primer semestre de 2026, según Banco Comafi.