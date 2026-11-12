El cofundador de Nvidia renunció este jueves como CEO tras admitir una relación con una ejecutiva vincula con la inteligencia china

Wall Street reaccionó con una caída del 9% de las acciones de Nvidia; Colette Kress asumió como CEO interina de la firma.

La renuncia del CEO de Nvidia se precipitó tras un informe de NBC News que vincula a su pareja con servicios de inteligencia de China.

Jensen Huang renunció a Nvidia, empresa que cofundó, por un escándalo de relaciones extramatrimoniales y sospechas de espionaje chino.

Jensen Huang dejó este jueves 12 de noviembre la conducción de Nvidia, la compañía que él mismo cofundó y que lleva 33 años en sus manos.

Renunció como CEO y como miembro del directorio luego de admitir una relación extramatrimonial con Alice Huang, una ejecutiva sin parentesco con él a quien el Gobierno de Estados Unidos sospecha vinculada con los servicios de inteligencia de China, y después de que el New York Times revelara una segunda relación con una subordinada.

Es el final abrupto de una de las historias empresariales más fascinantes de la tecnología: cómo surgió Nvidia y quién la creó en 1993.

El golpe fue inmediato en Wall Street: las acciones de Nvidia cayeron cerca de 9% tras conocerse la renuncia, luego de un desplome de 11% en la semana que, según NBC News, eliminó casi u$s500.000 millones de valor de mercado. La directora financiera, Colette Kress, asumió como CEO interina de una firma que hoy ronda los u$s4,5 billones de capitalización.

Jensen Huang: de limpiar baños a lavar platos

Para entender cómo llegó a ser el CEO de la empresa más valiosa del mundo, hay que volver a 1963. Jen-Hsun Huang, conocido como Jensen, nació en Taiwán, hijo de un ingeniero, y pasó parte de su infancia en Tailandia.

A los nueve años, sus padres lo enviaron con su hermano a Estados Unidos, donde un tío les recomendó un internado en Kentucky creyendo que era una institución prestigiosa. En realidad era una escuela para jóvenes con problemas de conducta.

Con un inglés muy limitado, Huang sufrió acoso escolar y debió limpiar baños durante dos años. "Trabajamos muy duro, estudiamos mucho y los niños eran muy duros", recordó en una entrevista con NPR. Según recogen sus biografías, sus padres vendieron casi todas sus pertenencias para pagar esa matrícula.

Ya reunido con su familia en Oregón, a los 15 años consiguió su primer empleo en un Denny's, donde fue lavaplatos, ayudante de mozo y mesero.

Se graduó como ingeniero eléctrico en la Universidad Estatal de Oregón en 1984, trabajó en las fabricantes de semiconductores AMD y LSI Logic y completó una maestría en Stanford en 1992. Un año después volvería a un Denny's, pero esta vez para cambiar su destino.

Como fundó NVIDIA hasta ser la empresa más valiosa

En un Denny's del este de San José, Huang se reunió con Chris Malachowsky y Curtis Priem: el 5 de abril de 1993 nació Nvidia. Con una inversión de u$s20 millones de Sequoia Capital y otros fondos de riesgo, apostaron por las GPU (unidades de procesamiento gráfico) mientras la competencia se centraba en las CPU. Su blanco inicial fueron los videojuegos, un mercado que explica por qué los analistas se mostraban optimistas sobre Nvidia mucho antes del furor por la inteligencia artificial.

El primer gran paso fue la NV1, su tarjeta gráfica de 1995 que compró Sega. Luego llegó la RIVA 128, que vendió un millón de unidades en su primer mes, y en 1999 la compañía presentó la primera GPU de la historia.

A principios de los 2000, Microsoft la eligió para su consola y Xbox se unió a Nvidia en un acuerdo de hasta u$s200 millones. Sony también la contrató para diseñar el procesador gráfico de la PlayStation 3 y en 2007 fue nombrada compañía del año.

La jugada que cambió todo ocurrió en 2006: Huang decidió hacer que sus chips fueran programables, de modo que sirvieran para más usos que los juegos. Esa decisión abrió la puerta a la minería de criptomonedas y al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

La firma también cerró una licencia cruzada con Intel por u$s1.500 millones, protagonizó movimientos de escala como el acuerdo multimillonario entre SoftBank y Nvidia por ARM y se metió en la robótica, con proyectos como los robots de aspecto humano de Figure AI.

El despegue definitivo llegó con ChatGPT. Gustavo Guaragna, CEO de Snoop Consulting, explicó a iProUP que "el despegue de los LLM desde el 30 de noviembre de 2022 potenció nuevamente la demanda de procesamiento de punto flotante de alta potencia, y NVIDIA aprovechó para capitalizarlo como nadie".

Los ingresos de 2023 crecieron 220% interanual y se estima que cerca de 80% de las GPU que usan Google, OpenAI y otras firmas de IA llevan el sello de Nvidia. En junio de 2024 superó a Microsoft, Apple y Saudi Aramco con una capitalización de más de u$s3,3 billones y, en octubre de 2025, fue la primera empresa de la historia en superar los u$s5 billones.

Huang, que conserva cerca de 4% de la compañía, llegó a acumular una fortuna cercana a los u$s160.000 millones según Forbes. También se volvió un asesor informal de Donald Trump en materia de IA.

¿Qué tiene que ver China con la caída del "rey del chip"?

El vínculo con Pekín no es nuevo. Mucho antes del escándalo, el conflicto entre EE.UU. y China golpeó a Nvidia: en abril de 2025 Washington exigió licencias para vender el chip H20 y la compañía calculó pérdidas de hasta u$s5.500 millones. Huang viajó entonces a Pekín y la empresa terminó rediseñando su chip de IA para China.

En ese contexto aparece Alice Huang, ejecutiva de alto nivel de Megaspeed, una firma con sede en Singapur que compraba chips avanzados a Nvidia (medios locales hablan de compras por u$s4.800 millones).

Según NBC News, Megaspeed y otras compañías vinculadas siguen bajo una investigación penal en EE.UU. por presuntamente haber contrabandeado a China chips fabricados en suelo estadounidense.

El secretario de Estado, Marco Rubio, circuló esta primavera un memorando oficial que ubicaba a la ejecutiva como un activo del espionaje chino, según fuentes consultadas por esa cadena.

Aun así, no está claro cuál fue su papel exacto. Un exfuncionario de seguridad nacional planteó que quizás no era una agente de carrera, sino alguien a quien se le pidió cooperar por su acceso a Huang. El Gobierno chino lo rechaza de plano: su vocero, Guo Jiakun, habló de "pura invención y una calumnia".

El domingo Nvidia anunció una investigación interna y el martes contrató a un exfiscal federal y a su estudio para conducirla. Huang pidió disculpas en un memorando a sus empleados: "Le fui infiel a mi esposa", escribió.

Trump lo había calificado de "honorable" y confirmó que el FBI investiga el caso, pero el reporte del miércoles sobre la segunda relación, con una subordinada y en violación del código de conducta, terminó de precipitar la salida.

¿Qué pasa con Nvidia sin Jensen Huang?

La compañía que en marzo de 2024 se convirtió en la cuarta empresa más valiosa del mundo enfrenta ahora su primera sucesión desde 1993.

Kress conducirá la firma de manera interina mientras avanzan las investigaciones, y varios funcionarios estadounidenses pidieron que Huang declare sobre su relación con la presunta agente china.

Su salida deja una incógnita para todo el sector. Shaun Maguire, de Sequoia, lo definió como "insustituible" para el liderazgo de EE.UU. en inteligencia artificial. Guaragna, por su parte, ya advertía en 2024 que era "difícil que mantenga una valuación de mercado tan alta de manera sostenida a largo plazo".

Hoy, con las acusaciones aún sin comprobar y la investigación en marcha, la historia del chico que lavaba platos y construyó el gigante de los chips tiene un capítulo final todavía abierto.