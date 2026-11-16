El Nasdaq 100 llegó a retroceder cerca de 9% desde su máximo de comienzos de octubre, mientras el S&P 500 acumulaba un avance de 11% en 2026

El optimismo surge tras la fuerte corrección de hiperescaladores, lo que creó una oportunidad de entrada en el mercado.

Goldman Sachs proyecta un avance del S&P 500 del 14% a 8.700 puntos para 2027, impulsado por tecnológicas y IA.

Goldman Sachs, una de las entidades bancarias más importantes de los Estados Unidos, proyecta que el S&P 500 avanzará alrededor de 14% durante los próximos doce meses y alcanzará 8.700 puntos en 2027, impulsado por la corrección de las grandes tecnológicas y la mejora relativa de sus valuaciones.

El pronóstico del equipo liderado por Peter Oppenheimer implica un alza de más de 1.100 puntos desde el cierre de 7.561,40 puntos registrado el viernes 13 de noviembre.

Goldman Sachs apuesta por las acciones de EE. UU. y anticipa un récord para el S&P 500

La visión optimista surge después de una fuerte ola de ventas en las mayores compañías tecnológicas, que dejó a los llamados hiperescaladores —los grandes proveedores de nube e infraestructura de inteligencia artificial— cotizando "muy por debajo" de sus rangos históricos.

Goldman consideró que ese ajuste de precios creó una oportunidad de entrada, incluso si el crecimiento de las ganancias se desacelera.

La caída fue impulsada por preocupaciones sobre la desaceleración del gasto en centros de datos de inteligencia artificial y por la tensión en torno a Nvidia tras las elecciones legislativas de Estados Unidos.

El Nasdaq 100 llegó a retroceder cerca de 9% desde su máximo de comienzos de octubre, mientras el S&P 500 acumulaba un avance de 11% en 2026.

Goldman Sachs anticipó hasta dónde puede llegar el S&P 500 y prevé un alza para 2027. (Imagen creada con IA)

Goldman Sachs anticipó que el crecimiento de las ganancias por acción del S&P 500 bajará de 36% en 2026 a 11% en 2027.

La desaceleración será generalizada: en el Stoxx Europe 600, el crecimiento de las ganancias por acción caería de 18% a 7%, y en los principales mercados globales el ritmo de expansión de los beneficios se reduciría al menos a la mitad.

Aun así, el banco resaltó que la caída de las valuaciones compensa parte de esa desaceleración. Con un crecimiento económico y de beneficios todavía positivo, rendimientos de bonos más bajos, inflación en retroceso y precios del petróleo a la baja, Goldman espera que las acciones continúen subiendo, aunque con una volatilidad superior a la de los últimos años.

El rol de la IA en el retroceso de las empresas tecnológicas en 2026

El equipo de Oppenheimer destacó que la tecnología, y en particular los hiperescaladores, es relativamente defensiva tras la corrección.

Reconoció que algunas de las mayores compañías pasaron a registrar flujos de caja negativos por el ritmo de inversión en IA, pero sostiene que sus balances siguen siendo sólidos, con indicadores como la relación entre deuda neta y patrimonio en niveles sanos.

Goldman también anticipó que el pico del gasto adicional en IA como porcentaje del PBI llegará a comienzos de 2027. Eso no implica necesariamente una caída de la inversión, sino una pérdida de impulso para los proveedores de infraestructura, conocidos como los "picks and shovels" del ciclo de IA.

La estrategia recomienda sobreponderar Estados Unidos y Japón para 2027 y mantener una posición subponderada en Europa. La banca ve oportunidades en compañías de crecimiento de larga duración, que deberían ganar valor relativo a medida que se reduzca el crecimiento global, y en sectores que se benefician de menores tasas, menor inflación y precios más bajos del crudo.

El escenario de Goldman no descarta turbulencias. La entidad avisó que el mercado podría seguir siendo volátil mientras los inversores ajustan expectativas sobre el ritmo de la inversión en IA, la rentabilidad de las grandes tecnológicas y la trayectoria de las tasas de interés.