Con el lanzamiento de su propio Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la fintech de Mercado Libre dio la señal más concreta de que su banco no solo apostará a los usuarios finales, sino que que está generando una oferta más amplia y también apostar a la banca empresa.

Se trata de un segmento que tiene tres cualidades muy buscadas por el sector: alto ticket, bajos niveles de riesgo y relaciones comerciales a largo plazo. De hecho, muchas entidades están enfocando sus sucursales físicas para dar mayor acompañamiento a empresas.

Qué es el FAL de Mercado Pago y por qué lo ofrece gratis

El FAL, creado por la Ley de Modernización Laboral para que los empleadores tengan un respado para el pago de futuras indemnizaciones, se financia con los aportes patronales: 1% en las grandes empresas y 2,5% en las pymes. El régimen arranca el 1 de diciembre, con haberes devengados desde noviembre de 2026. Un negocio que se estima en hasta u$s5.000 millones anuales.

El MP FAL, fondo administrado por Mercado Pago Asset Management y custodiado por Banco Industrial, no tiene costos durante el primer año. Esto permitirá al unicornio crear cartera, que probablemente no se "baje" en 2027, cuando su propio banco empiece a rodar. De hecho, la compañía registró Mercado Pago Biz, lo que sugiere la apuesta a la banca empresa.

El gran botín que persigue la multilantina es la tesorería Pyme. Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente del ITBA, sostiene que una firma,"en lugar de transferir el dinero a un banco para invertirlo, podría administrar toda su liquidez desde Mercado Pago".

"El sistema podría identificar cuánto dinero necesita para proveedores, impuestos y sueldos, y ofrecer alternativas para invertir el excedente según plazos y riesgos. Una tesorería inteligente que combine cuenta bancaria, fondos, pagos programados y previsión de necesidades de efectivo", plantea.

Diego Kupferberg, experto en desarrollo de negocios digitales, apunta en la misma dirección: "Lo más interesante es la gestión de tesorería Pyme: que el excedente de caja de un comercio se invierta solo, que haya cauciones y fondos de liquidez inmediata atados a los cobros del día, y algo similar a los Cofrinhos que ya tienen en Brasil para empresas".

Solicitud de la marca Mercado Pago Biz en el registro del INPI

Más allá del FAL: nómina, leasing, cheques y crédito para pymes

Con 25 millones de cuentas y una licencia bancaria en trámite, la compañía apunta a un cliente que hoy tiene su actividad fragmentada.

Nómina: la cuenta sueldo como ancla

La propuesta comercial, según Chaves del Valle, puede ser muy simple: "Cobrás tus ventas, pagás proveedores, administrás tu caja y abonás los sueldos desde el mismo lugar".

Kupferberg añade: "Pagar sueldos desde la misma cuenta donde cobra, con dispersión masiva, conciliación automática y conexión con la liquidación de haberes, sin pasar por un banco que le cobra mantenimiento y le exige trámites".

Además, al tener licencia, el unicornio también podrá ofrecer cuenta sueldos, un producto reservado a las entidades. "Acreditación inmediata, rendimiento diario desde el primer peso, adelanto de sueldo y beneficios en el ecosistema".

"La banca tradicional compite por los convenios de nómina con las empresas. Mercado Pago podría sumar un argumento diferente: integrar el negocio del empleador con los servicios financieros del trabajador", señala Chaves del Valle.

Leasing: financiar, recuperar y revender

El segundo frente es el crédito productivo. "El leasing podría ser una de las herramientas más interesantes para que Mercado Pago ingrese en la banca Pyme tradicional", señala Chaves del Valle. Y plantea el caso de un comercio que necesita una máquina de $15 millones. "Mercado Pago podría conocer sus ventas, evaluar su capacidad de pago y ofrecerle una operación de leasing cuyas cuotas estén vinculadas a sus ingresos".

Mercado Pago busca ganar terreno en el negocio del FAL

Kupferberg pone el foco en los vehículos, un mercado de unos 180.000 CUIT y 1,7 millones de autos. Y marca el diferencial del ecosistema: "Mercado Libre tiene algo que ningún banco tiene: puede financiar el auto y, al final del contrato, también venderlo". Eso, dice, "le permite calcular mejor el valor residual y ofrecer cuotas más competitivas".

Gastón Lavorato, CEO de Trustars, lo une con el marketplace: "Imagino una integración directa con Mercado Libre: una empresa compra equipamiento y accede al financiamiento dentro de la misma plataforma".

Capital de trabajo: el crédito que el leasing no cubre

Mientras el leasing financia el uso y compra de bienes, Chaves del Valle agrega que "para mercadería, sueldos o gastos operativos se necesitan otros instrumentos, como préstamos comerciales, líneas rotativas o adelantos de cobros". La combinación de ambos, afirma, "permitiría acompañar a un vendedor desde su primera venta hasta la expansión de su negocio".

Lavorato anticipa por dónde irían: "Para capital de trabajo, probablemente profundicen productos como adelantos de ventas, créditos para inventario y financiamiento de proveedores". Y destaca que "la gran ventaja sería utilizar información transaccional para ofrecer condiciones adaptadas a la actividad real de cada negocio".

El costo del fondeo es otro argumento. Kupferberg recuerda que hoy ya financia capital de trabajo con Mercado Crédito, pero "como banco va a poder fondearse con depósitos, y eso baja el costo del crédito que le llega a la Pyme".

Cheques y cuenta corriente: el corazón de la banca Pyme

Es el terreno más tradicional de los bancos. "El cheque sigue siendo la moneda de crédito entre pymes en Argentina y hoy está casi todo en manos de la banca tradicional porque exige cuenta corriente", explica Kupferberg.

Con licencia, añade, Mercado Pago "puede abrir cuentas corrientes en minutos y no en semanas", descontar eCheqs "con un scoring basado en el flujo real de cobros de la empresa, no solo en balances" y "dar descubierto calculado sobre lo que el comercio factura todos los días".

Chaves del Valle plantea un descubierto dinámico, "donde el límite se ajuste periódicamente a las ventas, la estacionalidad y el comportamiento de pagos", basado en la operatoria diaria en lugar del historial.

Según el experto, "su diferencial sería integrar estos servicios en una única plataforma, evitando que las empresas tengan que operar con múltiples sistemas bancarios y administrativos. La competencia no sería solamente contra la cuenta corriente tradicional, sino contra toda la experiencia de administración financiera de una Pyme".

"Su principal ventaja es que ya participa de la actividad económica de millones de comercios. Conoce sus ventas, sus "cobros y buena parte de sus necesidades financieras", agrega Lavorato.

El OK del BCRA todavía está pendiente, pero Mercado Pago ya empezó por lo más importante: construir su clientela. Ya tiene a empresas y empleados usando sus herramientas, pero el banco le permitirá conectar los flujos y crear una propuesta que ya hace temblar a sus rivales.