El producto será administrado por Mercado Pago Asset Management, la sociedad gerente propia de la fintech, y custodiado por Banco Industrial

El servicio ofrece 0% de comisión el primer año y busca captar flujos millonarios, mientras los fondos no podrán usarse para pagos hasta inicios de 2028.

La nueva herramienta de inversión permite realizar aportes mensuales del 1% o 2,5% sobre remuneraciones, bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores.

Mercado Pago lanzó sus Fondos de Asistencia Laboral (FAL) para que empresas y pymes gestionen los aportes destinados a futuras indemnizaciones laborales.

Mercado Pago, la billetera virtual perteneciente a Mercado Libre, lanzó sus propios Fondos de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta destinada a emprendedores, comerciantes y empresas que ya operan dentro de su ecosistema.

La oferta busca captar una porción de los aportes que los empleadores privados deberán realizar para financiar futuras indemnizaciones laborales y coloca a la fintech en competencia directa con bancos y sociedades de bolsa.

Qué es el Fondo de Asistencia Laboral y a quiénes abarca

Los FAL fueron creados por la Ley de Modernización Laboral como un mecanismo de capitalización destinado a respaldar el pago de ciertas indemnizaciones cuando finaliza una relación laboral.

No reemplazan la obligación indemnizatoria del empleador, sino que funcionan como una cuenta individual financiada mediante aportes mensuales.

La contribución se calcula sobre la misma base de remuneraciones utilizada para las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.

La alícuota es de 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas con certificado MiPyME vigente y para determinadas entidades sin fines de lucro, mientras que el resto de los empleadores privados alcanzados aporta el 1%.

"El FAL no representa un costo adicional para el empleador; modifica el destino de una parte de las contribuciones que ya realiza. Esos recursos pasan a conformar un patrimonio separado, destinado específicamente a afrontar indemnizaciones y que, mientras no sea necesario utilizarlos, puede ser administrado e invertido", señaló Enrique Basabe Picasso, Chief Legal Officer de Mills Capital.

"El FAL también permite empezar a pensar esos recursos con una mirada de más largo plazo. Si la empresa no necesita utilizarlos en lo inmediato, pueden permanecer invertidos y capitalizarse en el tiempo, y ahí el interés compuesto pasa a tener un rol relevante", agregó.

Fondos de Asistencia Laboral: la oferta de Mercado Pago para empresas

El Fondo FAL de Mercado Pago ya está disponible en la aplicación y la adhesión es gratuita y completamente digital.

La compañía ofrece 0% de comisión de administración durante el primer año, una promoción pensada para atraer a empresas y comercios que ya utilizan sus herramientas de cobros, préstamos y gestión financiera, según informó El Cronista.

El producto será administrado por Mercado Pago Asset Management, la sociedad gerente propia de la fintech, y custodiado por Banco Industrial.

El Fondo FAL de Mercado Pago invertirá exclusivamente en instrumentos argentinos denominados en pesos. Entre las alternativas permitidas figuran títulos emitidos por el Tesoro, bonos provinciales, obligaciones negociables con dos calificaciones AAA y depósitos a plazo fijo en entidades financieras autorizadas por el Banco Central.

Mercado Pago lanzó un fondo para empresas que invierte en pesos y bonifica la comisión el primer año

Todo el esquema queda bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo encargado de autorizar y controlar los vehículos de inversión colectiva que reciben los recursos del FAL.

La normativa establece que los recursos del FAL sólo pueden destinarse a valores negociables de deuda emitidos por el Estado Nacional, provincias y la Ciudad de Buenos Aires, además de depósitos en entidades financieras autorizadas.

Esa restricción busca preservar la liquidez y la seguridad del capital destinado a futuras indemnizaciones.

El Gobierno prorrogó la entrada en vigor de los FAL al 1 de diciembre, tras un pedido de la industria financiera. También amplió el período de carencia a doce meses, por lo que los fondos no podrán utilizarse para pagar indemnizaciones hasta comienzos de 2028.

La puesta en marcha comenzó con los haberes devengados desde noviembre de 2026. Las empresas deben declarar su pertenencia al sector privado, obtener un identificador asociado a la cuenta individual del empleador y validar los datos de la entidad habilitada, el vehículo de inversión y la CBU correspondiente.

Con este lanzamiento, Mercado Pago busca posicionarse como un actor relevante en un negocio que podría movilizar flujos millonarios. La compañía ya administra fondos comunes de inversión desde 2025 y amplió su oferta con productos de renta fija y renta variable, por lo que la incorporación de los FAL representa un paso más hacia la consolidación de su plataforma financiera integral.