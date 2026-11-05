ARK Invest incorporó más de 348.000 títulos de SpaceX a través de tres fondos. La operación se realizó mientras las acciones retrocedían un 3,81%

La victoria demócrata en EE.UU. generó inquietud por mayor escrutinio a contratos gubernamentales de SpaceX y proyectos de Musk.

ARK Invest ejecutó la compra de SpaceX a través de 3 ETF, en medio de incertidumbre política en EE.UU. sobre Elon Musk.

ARK Invest compró 348.406 acciones de SpaceX por u$s 47.36 millones, pese a una caída del 3,81% en sus títulos.

ARK Invest, la firma de inversión liderada por Cathie Wood, compró 348.406 acciones de SpaceX por un valor estimado de u$s 47.36 millones, durante una jornada en la que los títulos de la compañía cayeron un 3,81%.

La operación se realizó a través de tres fondos cotizados (ETF) y se produjo en medio de la incertidumbre de los inversores por el escenario político de los Estados Unidos y su posible impacto en los negocios de Elon Musk.

Según los datos, las acciones de SpaceX cerraron esa jornada a u$s 135,92, frente a los u$s141,31 del día anterior. La baja fue de u$s5,39 por título, al revés de los principales índices bursátiles estadounidenses, que terminaron la sesión en terreno positivo.

La adquisición se distribuyó entre tres fondos de ARK Invest, que incorporaron las siguientes cantidades de acciones:

ARK Innovation ETF (ARKK): compró 224.483 acciones

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ): sumó 63.478 títulos

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW): adquirió 60.445 acciones

La compra se produjo mientras las acciones de la compañía atravesaban una jornada negativa. Sin embargo, se desconocen los motivos de la operación y compra de ARK Invest.

Por qué cayeron las acciones de SpaceX

El retroceso de SpaceX coincidió con un escenario político que generó incertidumbre entre los inversores.

La victoria de los demócratas en el Congreso de EEUU, reavivó las expectativas de un mayor escrutinio sobre las empresas tecnológicas y los contratos vinculados al Gobierno.

En ese contexto, algunos analistas manifestaron posibles riesgos para los negocios de Elon Musk, entre ellos los contratos gubernamentales de SpaceX, sus proyectos de IA y una posible integración de negocios con Tesla.

La preocupación se encuentra en una mayor supervisión legislativa complique algunos proyectos comerciales. Sin embargo, no se detallaron nuevas restricciones ni decisiones regulatorias concretas que expliquen el movimiento de las acciones.

Qué otras acciones compró y vendió ARK Invest

La actividad de los fondos de Cathie Wood durante esa jornada también incluyó operaciones en otras compañías tecnológicas y financieras.

Por el lado de las compras, el ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) incorporó 1.894 acciones de Circle Internet Group (CRCL), en una sesión en la que los títulos de la empresa retrocedieron más de 12%.

En cambio, la firma redujo posiciones en varias compañías. Entre las principales ventas se encuentran:

36.331 acciones de Bullish

35.248 títulos de Iambic Therapeutics

8.809 acciones de CrowdStrike

15.750 acciones de Amazon

14.684 títulos de Alphabet

Los movimientos muestran que ARK Invest combinó compras en SpaceX y Circle con ventas en otras compañías de tecnología, inteligencia artificial y servicios financieros.

La adquisición de SpaceX fue la operación más destacada por su volumen, con un valor estimado de u$s47.36 millones.

Sin embargo, se trata de movimientos puntuales de cartera que no permiten anticipar por sí solos la evolución futura de las acciones ni representan necesariamente una recomendación de inversión.